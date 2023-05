Niinistö odottaa Euroopan neuvoston huippukokoukselta yksimielistä tukea Ukrainalle – aselupauksia ei odotettavissa

Presidentti Sauli Niinistö odottaa Islannissa alkaneen Euroopan neuvoston huippukokouksen antavan Ukrainalle vankan tuen taistelussa rauhan puolesta.

46 valtion edustajat kokoontuivat tiistaina Islannin Reykjavikiin kaksipäiväiseen huippukokoukseen, joka on vasta neljäs vuonna 1949 perustetun Euroopan neuvoston historiassa. Venäjä erotettiin järjestöstä viime vuonna pian sen jälkeen kun se oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa.

– Uskon, että varsin yksimielisinä me tulemme toteamaan, että rauha on kaikkein tärkein asia kaikille ihmisille, ja että Ukraina saa kaiken mahdollisen tuen taistellessaan rauhan puolesta, Niinistö sanoi saapuessaan huippukokoukseen.

Niinistö muistuttaa Euroopan neuvoston olevan ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja oikeusvaltioon keskittynyt järjestö, joten suoranaisia aselupauksia Reykjavikista ei ole odotettavissa.

– Mutta kaikki se henkinen tuki, joka täältä tarjotaan, on totta kai hyvä pohja myöskin kansalliselle päätöksenteolle aseavun suhteen.

Paikalla Reykjavikissa ovat muun muassa Britannian pääministeri Rishi Sunak, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz. Huippukokouksen konkreettisimmaksi lopputulokseksi odotetaan Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan kansainvälisen vahinkorekisterin perustamista. Suomesta tulee yksi rekisterin perustajajäsenistä. Rekisteri kerää ja taltioi sodan aiheuttamia vahinkoja koskevat vaateet ja niihin liittyvät todisteet.

– Kyllä silläkin on oma merkityksensä totta kai, se on melkoinen saavutus, että kykenemme yhdessä sellaisen rekisterin luomaan, Niinistö arvioi.

Sääntöpohjaisuuden varjelua

Euroopan neuvoston roolista Niinistö totesi, että järjestö on perustettu toisen maailmansodan jälkeen nimenomaan vastineeksi sodalle, korostamaan ihmisoikeuksia ja ylläpitämään laillista järjestystä ja demokratiaa.

– On tietysti nyt sitten vuosikymmenten jälkeen melkoista, että me täällä samassa neuvostossa olemme tavallaan sodan keskellä. Mutta sitä tärkeämpää on pitää tietysti noista periaatteista kiinni, ja se tullaan täällä varmasti moneen kertaan vahvistamaan, Niinistö sanoi.

– Euroopan neuvostohan varjelee nimenomaan sääntöperusteisuutta Euroopassa ja laajemminkin.

Niinistö kertoi itse aikovansa kiinnittää huippukokouksessa erityistä huomiota globaaliin kehitykseen ja siihen, ettei menneisyyden tapahtumia sotketa nykypäivään.

– Nythän näyttää vähän siltä, että eräissä maissa katkerat historian kokemukset on tavallaan kaivettu esiin, ikään kuin yhdistettynä siihen, että tuetaanko Ukrainaa vai ei, tai tuomitaanko Venäjä vai ei. Ne ovat täysin erillisiä asioita, ja sitä minä aion korostaa.

Presidentti on pitänyt tarkasti silmällä myös taistelutilannetta Ukrainassa, jossa on uumoiltu Ukrainan vastahyökkäystä.

– Kuitenkin täytyy pitää mielessä, että sodankäyntiä siellä on koko ajan, ja näköjään hivenen liikettäkin. Nyt viimeksi Ukraina näyttää menestyneen myös pääkaupunkinsa suojelussa, torjunut huomattavan määrän ohjuksia.

Anssi Rulamo