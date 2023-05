Noin 20 000 ihmistä jatkoi sunnuntaina kruunajaisjuhlia Windsorissa, juhlaspektaakkeli päättyi Take Thatin esiintymiseen

Britannian tuoreeltaan kruunatun kuninkaan Charlesin kunniaksi järjestettyjä juhlallisuuksia jatkettiin sunnuntaina Windsorin linnassa. Suuressa musiikki-, video-, valo- ja tanssishow’ssa esiintyivät muun muassa poptähdet Katy Perry, Nicole Scherzinger ja Lionel Richie, takavuosien poikabändi Take That sekä oopperatähti Andrea Bocelli.

Esityksen aikana näytettiin myös ennakkoon nauhoitettuja huumorivideoita, joissa esiintyivät muun muassa muppetit-nukkehahmot sekä Nalle Puh. Videoidut tervehdyksensä konserttiin lähettivät muun muassa näyttelijät Tom Cruise ja Joan Collins sekä laulaja Tom Jones.

– Voit olla siipimieheni koska vain, Top Gun -tähti Cruise tokaisi kuninkaalle omassa viestissään.

Monilla tähtikavalkadin esiintyjistä on jonkinlainen henkilökohtainen suhde kuninkaaseen.

Paikan päällä Windsorissa oli noin 20 000 ihmistä, joista puolet oli saanut liput tapahtumaan arvonnassa. Tapahtuman televisioi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Tapahtumaa saattoi Britanniassa seurata myös yleisötapahtumissa ja katujuhlissa. Järjestäjien mukaan sunnuntaista tapahtumaa voitiin seurata yli sadassa maassa.

Maanantai on Britanniassa julistettu vapaapäiväksi.

”Olemme kaikki niin ylpeitä sinusta”

Prinssi William nousi lavalle musiikkiesitysten ja julkisuuden henkilöiden videotervehdysten keskellä juhlistamaan isäänsä, joka oli kruunattu päivää aiemmin. William sanoi edesmenneen isoäitinsä kuningatar Elisabetin pitävän heitä silmällä ylhäältä käsin. Prinssin mukaan Elisabet olisi erittäin ylpeä äiti.

– Yli 50 vuoden ajan hän on omistautunut palvelemaan muita, sekä nykyisiä että tulevia sukupolvia, Britannian joka kolkassa, koko Kansainyhteisössä ja ympäri maailmaa, William sanoi.

– Isä, olemme kaikki niin ylpeitä sinusta.

Charlesin kruunajaiset olivat ensimmäiset Britanniassa 70 vuoteen. Charles kruunattiin lauantaina Britannian ja Kansainyhteisöön kuuluvan 14 maan monarkiksi.

Taiteilija ja entinen prinssi

Sunnuntaisen show’n juontaja, näyttelijä Hugh Bonneville kertoi tapahtumassa juhlistettavan kuninkaan intohimoa taidetta kohtaan.

– Hän itse on tietysti taidemaalari, taiteilija — taiteilija, joka tunnettiin aiemmin nimellä Prince, Bonneville vitsaili ja sai myös entisen Walesin prinssin Charlesin nauramaan.

Bonneville viittasi vitsillään edesmenneeseen yhdysvaltalaismuusikkoon Princeen ja tämän kesken uraansa tekemään taiteilijanimenvaihdokseen.

Windsorin juhlallisuudet huipentuivat Take Thatin esiintymiseen, joskin uudelleen muodostetun yhtyeen riveistä uupui poppoon ehkä nimekkäin jäsen Robbie Williams.

Yleisössä ollut Caroline Mcdonough kuvaili juhlan olleen uskomaton ja vain kerran elämässä vastaan tuleva kokemus. Hänen mukaansa ihmiset olivat todella nauttineet olostaan, heiluttaneet lippuja, tanssineet ja laulaneet mukana.

”Tämä on tylsää”

Kruunajaiset osuivat hetkeen, jona Britannia kärvistelee pahimman elinkustannuskriisin keskellä vuosikymmeniin. Viikonlopun juhlallisuuksien kustannusten on puolestaan raportoitu kohoavan yli sadan miljoonan punnan, mikä on herättänyt närkästystä maassa, jossa on järjestetty laajoja lakkoja ja monilla on vaikeuksia saada laskujaan maksettua.

Lisäksi ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet sitä, kuinka viranomaiset ottivat kiinni monarkiaa vastustavia mielenosoittajia jo ennen kuin he ehtivät edes osoittaa mieltään lauantaina.

BBC:n mukaan yli 14 miljoonaa ihmistä seurasi seremoniaa yhtiön kahdella pääasiallisella maanpäällisen verkon kanavalla. Katsojamäärät olivat selvästi alhaisemmat kuin aiempien merkittävien kuninkaallisten tapahtumien yhteydessä.

Tiettävästi Charlesinkaan päivä ei ollut täysin onnistunut. Huuliltalukija on analysoinut kuninkaasta kuvattua videomateriaalia Sky Newsille. Hänen mukaansa Charles oli muun muassa päivän mittaan jupissut siitä, kuinka asiat eivät järjesty ajallaan sen jälkeen, kun kruunajaisten alku lykkääntyi hieman.

– Tämä on tylsää, huultenlukija kertoi Charlesin myös todenneen.