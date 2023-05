Nordea ennustaa, että asuntojen hintojen lasku pysähtyy lähikuukausina

Asuntojen hintojen lasku pysähtyy lähikuukausien aikana ja asuntokaupan jarrut hellittävät. Näin ennustaa pankkijätti Nordea tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan.

Sen mukaan asuntokauppa saa vauhtia, kun kotitalouksien ostovoima paranee loppuvuodesta muun muassa kesän palkankorotusten, korkojen nousun tasaantumisen ja inflaation hidastumisen ansiosta.

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat huhtikuussa koko maan tasolla 6,2 prosenttia ja kuudessa suurimmassa kaupungissa 6,7 prosenttia vuodentakaisesta.

– Asuntohintojen laskun pysähtymisestä on saatu merkkejä viime kuukausina ja hintojen pohjat alkavat arviomme mukaan olla jo lähellä. Odotamme, että koko maan tasolla hinnat laskevat 7 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 10 prosenttia viime vuoden huipputasoista. Tänä vuonna valmistuu vielä runsaasti asuntoja, mikä pitää hintakehityksen vaisuna myös loppuvuonna. Merkittävää hintojen nousua joudutaan odottamaan ensi vuoteen, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen tiedotteessa..

Nordea kertoo, että asuntolainojen kysyntä on palannut jo vuoden 2019 tasolle. Myös pankkien luotonmyöntöperusteet ovat ennallaan, joskin asuntolainojen nostoa hidastaa asuntokauppojen lisääntynyt ketjuttaminen.

– Lainojen stressitesti on osoittanut toimivuutensa ja suomalaiset selviävät yhä hyvin asuntolainoistaan. Oman talouden sopeuttamisen lisäksi korkosuojaukset ja kertyneet säästöt vaimentavat asumiskulujen kasvua, kuvailee Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.

– Kauppa-ajat kuitenkin kasvavat, kun epävarmassa markkinatilanteessa nykyinen asunto halutaan myydä pois ennen uuden ostoa, jolloin vähintään kahden kaupan pitää tapahtua samanaikaisesti.

Taloyhtiölainakin on omaa lainaa

Nordea muistuttaa, että omistusasumisen kustannuksissa ei kannata pysähtyä tuijottamaan pelkkiä oman asuntolainan korkomenoja. Asunto-osakkeen kohdalla kulut muodostuvat yhtiövastikkeesta, asuntolainan koroista ja lyhennyksistä, sähkö- ja vesimaksuista sekä erilaisista remonteista.

– Vasta nousseiden korkojen myötä moni on ymmärtänyt, että myös taloyhtiölaina on omaa lainaa, jota maksetaan rahoitusvastikkeen muodossa. Osittain tämän takia nousseet asumiskustannukset ovat tulleet yllätyksenä, Kostiainen sanoo.

Hän on laskenut, että pääkaupunkiseudulla keskimääräisen 50 neliön osakeasunnon asumismenot ovat tällä hetkellä kokonaisuudessaan 1 378 euroa kuukaudessa ilman mahdollisia remonttikuluja. Summa on 243 euroa suurempi kuin vuosi sitten, mutta toisaalta asuntohinnat ovat laskeneet 247 euroa neliöltä.

Korkojen noustessa vuokra-asumisesta on tullut aiempaa houkuttelevampaa. Nordean mukaan omistusasuminen on kuitenkin edelleen vuokra-asumista edullisempaa, kun otetaan huomioon, että asuntolainan takaisinmaksu on varallisuutta kasvattavaa säästämistä.

– Vuokra-asumisen kokonaismenot ovat olleet tyypillisesti pienempiä kuin omistusasumisessa. Viimeaikaisten vastikkeiden ja korkojen nousun jälkeenkin omistusasunnon vastike- ja korkokulut jäävät kuitenkin vastaavan kokoisen asunnon keskivuokraa pienemmiksi sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa, Kostiainen sanoo.

Emmi Tilvis, Liisa Kujala