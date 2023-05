Nousijasuosikki TPS on Ykkösen kriisijoukkue – SalPa on viisi pistettä turkulaisia edellä

Nousijasuosikkina kauteen lähtenyt Turun Palloseura on pelannut Ykkösessä kuusi peliä ja voittanut vain kerran. Lauantaina sillä oli alkukauden kenties tärkein peli, josta tuloksena oli 0–2-tappio sarjakärki Gnistanille.

Eroa helsinkiläisiin on jo kahdeksan pistettä, jonka lisäksi TPS on pelannut yhden pelin enemmän. Myös ottelun vähemmän pelannut SalPa on jo viisi pistettä TPS:ää edellä.

Kauden alku on siis ollut turkulaisittain kaikkea muuta kuin onnistunut.

Päävalmentaja Mika Laurikainen muisteli kirineensä suuremmaltakin takamatkalta liiganousuun.

– Minun ennätykseni on 14 pinnaa, joten ei vielä ole paniikki. Mutta on se iso ero. Jos Gnistan pelaa näin, niin heitä on vaikea voittaa, Laurikainen myönsi.

Oulunkyläläiset ovat sarjan ainoa tappioton joukkue, eivätkä ole päästäneet viidessä pelissä vielä yhtään maalia. TPS:n verkkoon on sen sijaan ladottu jo kymmenen osumaa.

– Jos miettii Gnistanin historiaa, niin on ainutkertaista että olemme nyt tässä, ja olen ylpeä seurasta ja joukkueesta. Mutta olemme nähneet Ykkösen ennenkin, joten katsellaan sarjataulukkoa paljon myöhemmin uudestaan, päävalmentaja Joonas Rantanen arvioi.

Lauantaina Gnistanin tehokkain oli kasvattajaseuraansa rokottanut Joakim Latonen, joka syötti Eero Markkasen avausmaalin ja viimeisteli itse loppulukemat kauniin pyöräytyksen päätteeksi.

Ottelun kulminaatiopiste nähtiin avauspuoliajan lopulla. Gnistanin Jean Mabinda meni pitkään TPS:n avaukseen pää edellä ja Umar Bala Muhammed jalkansa kanssa.

Mabinda kaatui kasvojaan pidellen maahan ja tuomari Lassi Siukkola kaivoi jo taskustaan keltaisen kortin. Hetken miettimisen jälkeen Siukkola vaihtoikin väriä ja ajoi Muhammedin suihkuun.

Hidastustenkaan jälkeen oli hankala sanoa mikä Mabindan kasvoihin osui: jalka, pallo vai jokin muu. TPS-leirissä ulosajoa ei joka tapauksessa katsottu hyvällä.

Katsojat hiillostivat Mabindaa ja Siukkolaa koko loppujakson, eikä pelin päätyttyä mustavalkoisilta herunut ymmärrystä tuomiolle.

– Minun mielestäni ei ollut meidän vika, että jouduimme vajaalle. Voin olla väärässä, mutta minusta keltainen kortti olisi ollut riittävä, Laurikainen näki.

– Vähintäänkin kyseenalainen punainen kortti. Minun mielestäni näytti aika helpolta, totesi keskikenttämies Jesper Karlsson.

Ennen ulosajoa Yläkentällä nähtiin vauhdikasta jalkapalloa, jossa molemmilla oli muutama hyvä paikka. Isäntien parhaat tontit siunaantuivat Riku Riskille, joka ei kuitenkaan päässyt tolppaa lähemmäksi.

Ulosajon jälkeen peli oli selvä viimeistään Latosen osuman jälkeen. TPS pystyi luomaan jotain vaaraa, mutta vierasvoitto ei ollut todellisuudessa enää uhattuna.

Karlsson manasi omiensa puolustuspelaamista, sillä kolmessa edellisessä pelissä TPS on päästänyt yhteensä seitsemän maalia.

– Takaiskut syntyivät vähän samalla tavalla kuin Jaro-pelin maalit. Annetaan vähän helposti keskittää ja puolustetaan ne huonosti. Sille meidän pitää tehdä jotain.

Tällä viikolla vihdoin TPS:n treeneihin palannutta Samba Bengaa ei kentällä nähty, vaikka hän kokoonpanossa olikin. Senegalilaistoppari istui koko ottelun vaihtopenkillä, eikä käynyt puoliajallakaan edes lämmittelemässä.

– En uskaltanut vielä laittaa kentälle, kun alla oli vain parit treenit. Mutta hän on hyvässä kunnossa ja tehnyt töitä ja pelaa ehkä jo ensi viikonloppuna, Laurikainen kertoi.

Kasper Hämäläinen otettiin tauolla vaihtoon varotoimenpiteenä. Daniel Rantanen on noin viikon sivussa ja sitkeät pikkuvaivat pitävät Joonas Lakkamäen edelleen poissa, joten TPS:n materiaali ensi viikonlopun vieraspelissä Seinäjoella voi olla kapea.​

Teksti: Harri Ahola