Orpo odottaa maahanmuutosta ja ilmastopolitiikasta päälinjauksia perjantaihin mennessä

Hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) mukaan maahanmuutto- ja ilmastopolitiikan päälinjaukset pitäisi olla valmiina perjantaihin mennessä. Tulevina päivinä varsinaisia neuvotteluita käydään vain näitä kysymyksiä ratkovissa ryhmissä.

– Varmasti kaikki puolueet toivovat, että ne ovat peruslinjat, jotka määrittelevät tulevan hallituksen keskeiset näkökulmat, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra peräänkuulutti maanantaina, että maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä pitäisi edistyä jo alkuviikolla.

Orpon mukaan tavoitteena on, että muut niin sanotut reformipöydät pääsevät jatkamaan työtään perjantaina.

Hän kuitenkin toivoi, että muut työryhmät käyttävät välipäivät hyödykseen asioiden valmistelussa, jotta neuvottelut eivät viivästy.

– Kyllä tämä aika pitää käyttää hyväksi, vaikkei siinä yhteisessä neuvottelupöydässä istuttaisikaan, hän sanoi Säätytalossa.

Purra sanoi tiistaiaamuna, että melko pian varmasti nähdään, onko Säätytalolla olevilla puolueilla edellytyksiä hallitusyhteistyöhön.

– Ongelma on ollut juuri se, että näitä vaikeita asioita ei ole voitu käsitellä, vaan niitä on kierretty kuin kissa kuumaa puuroa, hän totesi.

Purran mielestä lukuisilla asiantuntijakuulemisilla on vältytty vaikeiden asioiden ratkomiselta. Sekä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah että RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson pitävät hyvänä sitä, että asiantuntijoita on kuultu laajasti.

”Toivoisin, että äkkikäänteet ennakoitaisiin”

Tieto neuvottelujen tiivistämisestä vain kahteen aihepiiriin tuli viime tipassa. Essayah kertoi saaneensa tiedon tiedotusvälineistä. lltalehti uutisoi asiasta maanantaina illalla. Kaikkia pitkän matkan päästä tulevia neuvottelijoita muutos ei ehtinyt saavuttaa ajoissa.

– Toivoisin, että tällaiset äkkikäänteet olisi vähän paremmin ennakoitavissa, hän sanoi.

Purran mukaan asiasta on viestitty muille puolueille maanantaina illalla.

– Se on tietenkin sitten puolueiden puheenjohtajista itse kiinni, miten he ovat viestineet omilleen. Mutta me olemme viestineet tämän eilen illalla.

Henrikssonilta kysyttiin, mitä mieltä hän on keskittymisestä maahanmuutto- ja ilmastokysymyksiin.

– Tästä ollaan nyt keskusteltu, ja tämä on nyt se lopputulos. Tiedetään, että varsinkin sote-pöydässä on valtavasti vielä töitä edessä. Kyllähän tämä tietää sitä, että aikataulullisesti prosessi venyy. Meille kyllä sopii, että tehdään näin, hän sanoi.

”Kyse ei ole radikaaleista toimista”

Purra sanoi jälleen kerran, ettei perussuomalaiset voi osallistua sellaiseen hallitukseen, joka ei merkittävästi kiristä maahanmuuttopolitiikkaa. Lisäksi perussuomalaisilla on muitakin kynnyskysymyksiä, kuten muillakin puolueilla.

– Se, mikä tästä tekee nyt erityisesti maahanmuuton kannalta ongelmallisen on se, että hallitusneuvotteluihin osallistuu puolue RKP, jonka kynnyskysymykset ovat käytännössä vastakkaisia meidän kynnyskysymyksillemme. Jokainen voi ymmärtää, että mikäli näitä asioita ei keskustella, vaan keskustellaan muista asioista, tilanne on ikään kuin auki viikosta toiseen.

Purra lisäsi perussuomalaisten tehneen jo kädenojennuksia ja tekevän niitä jatkossakin.

– Mutta sen lisäksi meillä on tärkeimpiä aiheita, joista me emme voi joustaa.

Hän sanoi, että puolue haluaa viedä Suomen maahanmuuttopolitiikkaa Ruotsin ja Tanskan suuntaan.

– Kyse ei ole mistään radikaaleista toimista, ei siitä, että me lopettaisimme noudattamasta kansainvälisiä sopimuksia tai EU-lainsäädäntöä.

Esimerkiksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) taannoinen arvio maahanmuuton lisäämisen tarpeesta perustui Purran mielestä ongelmallisiin olettamuksiin esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten pärjäämisestä sekä riippuvuudesta tulonsiirroista.

– Mikäli Suomella on mahdollisuus saada sellaista maahanmuuttoa, että se on meidän julkisen talouden kannalta, tulonsiirtoriippuvuuden kannalta, työllisyyden kannalta, tulevien eläkkeiden kannalta positiivista, niin totta vieköön se sopii. Mutta tässä onkin juuri se ongelma, kun sitä on hyvin vaikea saada.

”Katsotaan, kuinka pitkälle päästään”

Henriksson totesi, että RKP:llä ja perussuomalaisilla on omat kynnyskysymyksensä ja jos halutaan löytää neljän puolueen hallitus, täytyy löytää neljälle puolueelle sopiva ohjelma.

– Nyt käydään keskusteluja ja katsotaan, kuinka pitkälle päästään ja löytyykö se yhteisymmärrys.

Hän ei osannut arvioida, kuinka kiperä tehtävä puolueiden näkemysten sovittelu on maahanmuutto- ja ilmastokysymyksistä.

– Se jää nähtäväksi, koska emmehän me puheenjohtajapöydässä ole keskustelleet itse asiakysymyksistä.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula, Terhi Riolo Uusivaara