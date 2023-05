Orpo odottaa tältä viikolta erityistä edistystä hallitusneuvotteluissa

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoo odottavansa tältä viikolta erityistä etenemistä hallitusneuvotteluissa. Neuvotteluiden kolmas viikko alkoi tänään. Orpo myöntää, että vaikka useissa pöydissä on edistytty, pöydälle ovat vielä jääneet kaikkein vaikeimmat asiat.

– Uskon, että tässä pikkuhiljaa alkaa kuitenkin valmista tulla, mutta samaan aikaan varmasti enemmän ja enemmän pöydälle jäävät ne asiat, joista on kaikkein kovin neuvottelun tarve, Orpo sanoi toimittajille Säätytalolle tullessaan.

Tähän asti neuvotteluissa on kuultu satoja asiantuntijoita ja virkamiehiä asioiden pohjustamiseksi.

Orpo ennakoi työntäyteistä viikkoa, vaikka torstai on pyhäpäivä. Sitäkin voi käyttää neuvottelemiseen, jos jollain neuvottelupöydällä on tarvetta. Tarkoitus on neuvotella myös perjantaina ja lauantaina.

Puheenjohtajanelikko arvioi Orpon mukaan keskiviikkona, missä neuvotteluissa mennään.

Sosiaali- ja terveyspalveluita ratkovan pöydän haasteet ovat Orpon mielestä ehkä kaikkein kovimmat. Palvelut pitää pystyä hoitamaan, mutta rahan tarve on valtava.

Orpo toisti tavoitteensa, jonka mukaan hallitusohjelma on valmis mielellään kesäkuun alkupuolella, mutta viimeistään juhannuksena.

Julkisuuteen mahdollisesti tietoja

Orpo sanoi lauantaina, että puolueiden kesken pitää katsoa, onko jossain vaiheessa valmiutta kertoa joitakin yksittäisiä asioita julkisuuteen. Hänen omasta mielestään näin voitaisiin tehdä.

Tähän asti neuvotteluista ei juuri ole tihkunut julkisuuteen tietoja.

Hallitusohjelmasta neuvottelevat kokoomus, perussuomalaiset, RKP ja kristillisdemokraatit.