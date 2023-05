Osa korkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin virheellisesti opiskelemaan teknisen vian takia

Osa korkeakouluihin hakeneista on hyväksytty virheellisesti opiskelemaan. Syynä on Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-palvelussa ilmennyt valtakunnallinen vika, joka on koskenut kaikkia korkeakouluja. Asiasta uutisoi aiemmin Turun Sanomat.

Järjestelmässä havaittiin virhe ensikertalaisuustietojen siirrossa. Vika ilmeni joillakin hakijoilla, joilla on jo ennestään korkeakoulututkinto. Opintopolku ei kuitenkaan teknisesti tulkinnut heidän tutkintojaan korkeakoulututkinnoiksi, joten heidät otettiin virheellisesti huomioon ensikertalaiskiintiössä.

Tietojen siirtymiseen liittyvä virhe Opintopolussa on korjattu, ja korkeakoulut tekevät parhaillaan korjauksia valintoihin, kertoi Opetushallitus tiedotteessaan myöhemmin torstaina.

Opetushallitus selvittää ongelman laajuutta

Turun Sanomien mukaan vika olisi kohdentunut jopa liki tuhanteen hakukohteeseen. Opetushallituksen mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

– Määrä ei ole noin suuri. Kyse on noin sadasta hakukohteesta, mutta selvitämme asiaa paraikaa, kertoi suunnittelija Minea Wilo-Tanninen Opetushallituksesta STT:lle torstaina iltapäivällä.

Hänen mukaansa ongelman laajuus pyritään saamaan selville ensi viikon maanantaihin mennessä. Tuolloin korkeakoulut julkistavat opiskelijoiden todistusvalinnan tulokset.

Wilo-Tannisen mukaan kullakin korkeakoululla on oikeus itse päättää, menettävätkö virheellisesti opiskelemaan hyväksytyt pyrkijät opiskelupaikkansa siinä tapauksessa, että heille on jo ehditty ilmoittaa korkeakouluun pääsystä.

– Minulla on kuitenkin se käsitys, että korkeakoulut pyrkivät saamaan asiassa aikaan valtakunnallisen linjauksen, Wilo-Tanninen täydensi.

Pulmaa on korjattu yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Opetushallitus ohjeistaa hakijoita seuraamaan oman hakukohteensa viestintää.

Opetushallituksen mukaan vika on vaikuttanut esimerkiksi kasvatusalan opiskelijavalintojen valtakunnalliseen Vakava-valintakokeeseen, jossa kaikki hakijat lopulta kutsuttiin valintakokeeseen.

Pertti Mattila, Minja Viitanen