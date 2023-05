Tekstarit: Päätoimittaja ei ymmärtänyt näyttelyn tarkoitusta

Mahtavaa! Kiskoon on saatu muovin keräysastia. Hieno homma

Ei todellakaan tarvitse hävetä käydessään Veturitallissa. Näyttelyt ovat hienosti toteutettuja ja laadukkaita. Päätoimittaja ei ymmärtänyt ollenkaan näyttelyn tarkoitusta. Kuuntelitko Meeri Koutaniemen haastattelun? Valokuvanäyttelyä ja videoinstallaatiota kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa. Taide herättää keskustelua

Pohtivaa tekstiä päätoimittajalta Veturitallin näyttelystä. Kuvia voi katsella monella tavalla, mutta halu kyseenalaistaa oma maailmankatsomuksensa ja oikeutensa kertoo mielen vapaudesta, kiitos kolumnista. Nähdä toisin

Pöyristyin lukiessani päätoimittaja Rami Niemisen rajun hyökkäyksen Veturitallin näyttelyä vastaan. Olen itsekin nähnyt näyttelyn. Hän paljasti lähinnä henkilökohtaiset antipatiansa Meeri Koutaniemeä kohtaan, mutta ei kertonut, mikä olisi oikea tapa tuoda esiin ihmisoikeusloukkauksia eri puolilla maailmaa eikä sitä, keillä olisi oikeus aihetta käsitellä. Päätoimittajan käytöstä häpeävä

Järisyttävän painavaa tekstiä Salkkarin (18.5.) kakkossivulla, vasenta alakulmaneljännestä lukuunottamatta. Samasta kynästä? Veturitalliin

Jos kerta Venäjä on jäädyttänyt Suomen suurlähetystön varat, niin eikö oikea tie olisi ottaa Venäjän suurlähettiläs tiukkaan puhutteluun? Jos ei muu auta niin karkoitus Suomesta. Näin Ruotsi teki

Muisti toimii, kauheasti yritetään Marinin hallitusta kehua, vaikka totuus on, että oli aika katastrofi. Isot velat ja rahaa jaettiin, kun sitä kuulemma oli. Ennätysmäärä köyhiä, täysi susi sote-himmeli, joka vaatii miljoonia. Hyvinkö meni

Suomen paras ylioppilas kirjoitti kolmessa aineessa sekä lyhyen että pitkän oppimäärän. Reiluako?

Rakas ”Äly hoi”, myös sarjakuva on taidetta. Viihteen tehtävä on tulla tajutuksi, ei taiteen. Liniersin Macanudo on hurmaava, muualle vievä strippisarjakuva, joka kannattaa ajatella runoina. Karisuomalaisten ja masien aika on ohi. Täydet pisteet

Samaa mieltä Macanudo-sarjakuvasta. Jokin parempi sarjakuva sen tilalle! Vaihdosta odottava

Macanudo on aivan ihana! Pienen tytön mielikuvitus lentää paljon paremmin kuin vaikkapa Lassin, vaikka Leevi auttaakin. Annukka

Miksi Tietojakelu yrittää siirrättää ihmisten postilaatikoita yli 5 kilometrin päähän nykyisestä, eivätkö autot kulje? Kyseessä vuosikymmenet tullut seitsenpäiväinen lehti. Digi ei tule kysymykseen, meitä on paljon. Halutaanko lehti lopettaa? Ihmettelijä

Puhutaan sitten vasta junateistä, kun kumipyörätiet ovat kunnossa. Ei tarvetta Tunnin junatielle

Mikä ihmisten näössä vikana Kurkelan tiellä Kitulassa? Nopeusrajoituksessa lukee 50, ei 200. Lähistöllä liikkuu vanhuksia, eläimiä ja lapsia. Huolestunut

Miksi Taksit valloittavat koko sairaalan pääoven edustan? Ymmärrän, jos tuodaan tai haetaan potilaita, mutta en sitä, että kuskit istuvat kahvilla. Parkkitilaa kaikille