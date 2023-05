Palkkasotilasyhtiö Wagner uhkasi vetää taistelijansa Bahmutista Itä-Ukrainasta, koska ammuksia ei ole

Palkkasotilasyhtiö Wagner vetää taistelijansa Bahmutista Itä-Ukrainasta ensi viikolla ammuspulan vuoksi, uhkaa Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin.

Prigozhinin mukaan taistelijat luovuttavat asemansa Bahmutissa puolustusministeriön joukoille keskiviikkona ja vetäytyvät selustassa sijaitseviin asemiin.

– Vedän Wagnerin yksikön Bahmutista, koska ammuksien puutteen vuoksi heitä odottaa turha kuolema, Prigozhin perusteli.

Prigozhin julkaisi jo aikaisemmin omalla Telegram-kanavallaan videon, jossa hän esitteli kaatuneiden taistelijoiden ruumiita ja solvasi sekä puolustusministeri Sergei Shoigua että armeijan komentajaa Valeri Gerasimovia.

– He tulivat vapaaehtoisina tänne, ja nyt he kuolevat, jotta te voitte lihoa paneloiduissa toimistoissanne. Nämä ovat Wagnerin miehiä. He kuolivat tänään. Heidän verensä on yhä lämmintä, Prigozhin uhosi.

Lavrov jatkoi USA:n syyttämistä Kremlin lennokki-iskusta

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan jatkoi perjantaina Yhdysvaltojen syyttämistä Kremlin keskiviikkoisesta lennokki-iskusta. Lavrovin mukaan Venäjä vastaa iskuun konkreettisilla toimilla.

– Kiovan terroristit eivät olisi kyenneet toteuttamaan tätä iskua niin, etteivät heidän kaitsijansa olisi siitä tietoisia, Intiassa vieraileva Lavrov sanoi viitaten Yhdysvaltoihin.

Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoi jo keskiviikkona, että Ukraina teki iskun Yhdysvaltojen aloitteesta. Valkoinen talo vastasi Peskovin väitteisiin toteamalla, että Kreml valehtelee.

Ukraina on niin ikään kiistänyt osallisuutensa iskuun ja sanonut, että Venäjä lavasti iskun.

EU:n ulkosuhteista vastaava Josep Borrell varoitti Venäjää torstaina käyttämästä väitettyä hyökkäystä tekosyynä Ukrainan sodan laajentamiseen.

Venäjällä vaikeuksia junakuljetuksissa sabotaasien takia

Britannian puolustusministeriön mukaan viime aikoina Venäjällä Ukrainan rajan tuntumassa sattuneet junaonnettomuudet ovat lähes varmasti vaikeuttaneet Venäjän armeijan kuljetuksia. Onnettomuuksien syyksi on toistuvasti kerrottu tuntemattomien tekijöiden sabotaasi, puolustusministeriö kertoo päivittäisessä tiedustelukatsauksessaan.

Vaikka Venäjän armeijan ratatöihin erikoistuneet korjausyksiköt saavatkin radat yleensä korjattua nopeasti, tapahtumat kasvattavat painetta Venäjän sisäisestä turvallisuudesta vastaavia joukkoja kohtaan. Ne eivät todennäköisesti pysty täysin turvaamaan Venäjän laajaa ja haavoittuvaa rataverkkoa hyökkäyksiltä, puolustusministeriö arvioi.

Myös iskut polttoainevarikkoihin Ukrainan rajan läheisyydessä ovat jatkuneet. Ilskin kaupungissa Krasnodarin alueella sijaitsevaan jalostamoon on tehty lennokki-isku, kertoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.

Jalostamossa syttyi iskun seurauksena tulipalo. Isku oli jo toinen kaupunkiin kahden päivän sisällä.

Ukraina sanoo ampuneensa oman lennokkinsa alas Kiovassa

Ukrainan ilmavoimat on kertonut ampuneensa torstai-iltana oman lennokkinsa alas pääkaupunki Kiovassa. Ilmavoimien ilmoituksen mukaan se oli menettänyt lennokin hallinnan.

Ilmavoimien mukaan lennokin todennäköistä teknistä vikaa selvitetään.

Aiemmin torstai-iltana kerrottiin, että Kiovassa oli kuultu useita räjähdyksiä ja räjähdysten aallon kerrottiin päättyneen noin 15–20 minuutin jälkeen. Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andri Jermak ehti ilmoittaa, että vihollislennokki oli ammuttu alas.

Uutistoimisto AFP:n toimittajat näkivät mustan savupilven ilmassa, kun Kiovan sotilashallinto ilmoitti ilmahälytyksen päättyneen. Kiovan pormestari Vitali Klitshko kertoi pelastajien sammuttaneen tulipalon nelikerroksisen ostoskeskuksen pohjakerroksessa Solomjanskyin alueella Kiovassa.

Klitshkon mukaan paloi aiheutti pintavaurioita, mutta ei henkilövahinkoja.

Venäjä väitti keskiviikkona torjuneensa Ukrainan lennokki-iskun Kremlin hallintokortteleihin. Ukraina on kiistänyt tehneensä iskun Moskovaan. Torstaina Venäjä väitti Ukrainan tehneen lennokki-iskun Yhdysvaltojen aloitteesta. Yhdysvallat on kiistänyt Venäjän väitteen.