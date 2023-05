Parrasvalot vetävät ylioppilas Hilda Heinoa puoleensa

Salon Enolassa asuva Hilda Heino kuvaa lukiovuotensa jakautuneen kahteen: oli aika ennen musikaalia ja aika sen jälkeen.

– Musikaali oli ikään kuin vedenjakaja. Sitä tehdessä ja siinä laulaessa tajusin, että tämä on minun juttu! Se oli avartava kokemus, Heino kertoo.

Hilda Heino on yksi kevään ylioppilaista. Heinon mukaan kirjoitukset menivät hyvin, eikä jäänyt oloa että olisi pitänyt suoriutua paremmin tai tehdä jotain toisin. Heino on siis tyytyväinen suoritukseensa ja arvosanoihinsa – ja hyvä niin.

Nyt taakse jäävää aikaa Salon lukiossa Heino kuvaa vilkkaaksi. Ensimmäinen vuosi meni koronan takia etäkoulussa. Toisena vuotena helpotti ja kenties etäily purkautui paljona tekemisenä: oli musiikkiesityksiä ja myös jäsenyys lukion opiskelijakunnan hallituksessa.

Musiikkia Heino on harrastanut koko ikänsä, tai no, kuusivuotiaasta, jolloin hän aloitti sello-opinnot Salon musiikkiopistossa. Päättötutkintokonsertin Heino piti viime joulukuussa, ja viimeinen sellotunti on nyt keskiviikkona.

Lisäksi Heino on ollut musiikkiluokilla alakoulusta alkaen.

– Sellon lisäksi perusbändisoittimet ovat jotenkin hallussa. Perusbassokuviot ja rumpukomppi sekä koskettimet sujuvat kitaraa paremmin. Jatkossa haluan masteroida näitä kaikkia soittimia, Heino kertoo.

Sello on ollut Heinolla useasti mukana lukiossakin. Heino on säestänyt vanhempien oppilaskollegoiden ylioppilasjuhlissa kaverin kanssa Gaudeamus igituria ja esiintynyt muissakin juhlissa.

Toisena lukiovuonnaan Heino lähti innolla mukaan tekemään musikaalia. Oppilaiden pääasiassa itse suunnittelemassa, käsikirjoittamassa ja ylipäätään tekemässä Kaikki aikanaan -musikaalissa hän sai tuntumaa näyttelemiseen.

Lukiovuosista päällimmäisenä Heinon mieleen onkin jäänyt musikaalin lavakokemus, siinä laulaminen ja näytteleminen.

– Voi olla, että ilman musikaalia en olisi ollenkaan lähtenyt kohti teatterimaailmaa. Se ei ollut alussa edes vaihtoehtojen joukossa, Heino sanoo.

Vaikuttaa siltä, että kokemuksella on kohtalokkaat seuraukset Heinon jatkoelämän suunnan suhteen.

– Kävin jo teatterikorkeakoulun pääsykokeissa, mutta vielä ei ollut minun aika päästä sisään. Ensi vuonna uudestaan. Kokemus oli silti hauska ja antoi kuvan siitä, mitä tapahtuu. Lisäksi tapasi paljon uusia ihmisiä, Heino sanoo.

Ylioppilaslakin saatuaan Heino aikoo joka tapauksessa hakeutua opiskelemaan teatterin tekemistä. Tarjolla on ainakin Lahden, Laajasalon tai Karjaan kansanopistot, joista eniten Heinoa kiinnostaa Lahti.

– Olen kuullut siitä hyvää, Heino sanoo.

Teatterikorkean lisäksi ensi vuonna on haku auki myös Tampereen Nätyn teatterityön linjalle.

Lavaura on joka tapauksessa jo hyvässä alussa. Hilda Heinolla on kiinnitys tulevalle kesälle Vuohensaaren kesäteatterin Ulvovassa myllärissä. Siinä Heinolla on puherooli kertojana.

Halajaako Hilda Heino tähdeksi parrasvalojen loisteeseen, lavoille ja valkokankaille?

– En kaipaa julkisuutta sinänsä, enkä tähteyttäkään, mutta sitä, että pääsisi lavalle ja näyttelemään niihin piireihin, joissa tähtiäkin liikkuu ja loistaa. Toki jos siinä sivussa tulisi menestystäkin, en panisi sitä pahakseni.

Heino sanoo tietävänsä, että näyttelijän työ on rankkaa, mutta myös palkitsevaa. Työtä tehdään ryhmässä ja lavalta saa energiaa.

Valkokankaiden ja lavojen lisäksi tulevaisuus tulee tarjoamaan myös elämäksi kutsuttua arkea. Heinoa huolettaa nuorten mielenterveysongelmat, ilmastonmuutoksen vähättely – ”sillä se ei ole mikään myytti” – ja ylipäätään hyvinvointivaltion tulevaisuus.

Mitä siis Hilda Heino ja sukupolvensa aikoo tehdä jatkossa toisin, jahka vallankahva on siirtynyt heille?

– Ainakin aiomme pitää tulevasta nuorisosta huolta!

Helpot ja vaikeat kysymykset ylioppilas Heinolle

Suomalaiset suosikkinäyttelijät:

Olavi Uusivirta – Suomen paras ja valovoimaisin lavaesiintyjä, lisäksi loistava muusikko.

Anna Airola – loistava komedienne ja aito ihminen. Jotenkin samastuin hänen rooliinsa Aikuiset-sarjassa.

Parhaat elokuvat:

Voi ei, tämä on maailmanhistorian vaikein kysymys! …Ehkä suomalaisista Hytti numero 6.

Ulkomaalaisista Oscar-voittaja Parasite. Lisäksi pidän kovasti Studio Ghiblin animaatioista.