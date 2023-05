Perussuomalaisten Purra: Edistystä poliiseihin liittyvissä kysymyksissä

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoo, että edistymistä on hallitusneuvotteluissa tapahtunut muun muassa poliiseihin ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

– Pohjapaperit ovat ymmärtääkseni varsin hyvällä tasolla, hän sanoi Säätytalolla.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson totesi, että jokainen hallitusneuvotteluja käyvä puolue on huolissaan poliisien ja oikeudenhoidon resursseista, ihan samalla tavalla kuin soten resursseista.

– Tietysti on tärkeää, että pidetään arjen turvallisuudesta huolta, ja siihen kuuluu myös se, että meillä on riittävästi poliiseja ja toimiva oikeudenhoito.

Sisäistä turvallisuutta pohtivassa ryhmässä käsitellään myös maahanmuuttokysymyksiä, joissa on edistytty Purran mukaan ”hyvin heikosti”.

Neuvottelut etenevät hänen mukaansa hyvin eritahtisesti. Joissakin jaostoissa eli alaryhmissä on hänen mukaansa jo valmiita papereita.

Tänään kerrotaan edistymisestä

Hallitusneuvotteluissa on päästy sopuun sellaisista asioista, joista ei ole poliittisia intohimoja. Tänään neuvotteluja käyvien puolueiden on määrä kertoa edistymisestä. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kertoi eilen, että tiedotustilaisuudessa iltapäivällä voidaan yleisellä tasolla kuvata hallitusneuvotteluiden tilannetta.

Purra toivoo, että vaikeiden asioiden käsittely, kuten maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, eivät jää viimeiseksi.

– Ryhmissä on käsitelty ensin ehkä sellaisia asioita, joista on helpompi päästä yhteisymmärrykseen. Toki oma viestini meidän porukalle on, että vaikeisiin asioihin pitää mennä, koska emme voi ajatella, että ne jäävät viimeisiksi.

Henriksson: Kenties haasteellisempaa kuin aiemmin

Purralta kysyttiin, onko perussuomalaisilla tyytymättömyyttä kokoomuksen neuvottelutyyliin. Hän vastasi, ettei tunnista mitään laaja-alaista ongelmaa.

– Hirvittävän paljon eri ryhmien toiminta eroaa toisistaan. Kyse on tietenkin erilaisista asioista, mutta mitä ilmeisimmin myös erilaisista henkilöistä. Ryhmillä on hyvin erilaisia tapoja, hän sanoi.

Ilta-Sanomat kertoo lähteisiinsä viitaten, että joissakin pöydissä on ollut kokoomuksen neuvottelutyyliin kohdistuvaa tyytymättömyyttä.

Henriksson totesi, että kestävyyttä tarvitaan, koska paljon kysymyksiä on vielä sopimatta.

– Täytyy nyt vain olla kestävyyttä. Hallitusneuvottelut eivät ole helppoja koskaan, ja ehkä tällä kertaa ne ovat vielä haasteellisemmat kuin aikaisemmin.

Orpo ei tänään aamulla tullut kommentoimaan neuvotteluja.

Sote-pöydän avuksi ehkä lisää resurssia

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah haluaisi helpottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannetta ratkovan neuvottelupöydän työtaakkaa. Hän luonnehti neuvottelijoiden työmäärää valtavaksi.

Pääpöydän apuna on tällä hetkellä kaksi alaryhmää käsittelemässä sote-asioita, mutta Essayahin mielestä on syytä pohtia, tarvittaisiinko avuksi vielä kolmaskin alaryhmä.

Tämä on toki neuvottelupöydän oma asia, hän korosti.

Essayah painottaa, että sote-pöydän tulee tehdä työnsä huolella ja se vie aikansa. Sosiaali- ja terveyspalvelut kattavat noin neljäsosan valtion budjetista ja ovat suomalaisille kaikkein keskeisimpiä palveluita.

– Täytyy pohtia, millä tavalla kustannusten kasvua pystyttäisiin hillitsemään. Se on aivan selvää, että kustannukset tulevat kasvamaan, kun väestö ikääntyy ja palveluntarve kasvaa.

Essayah muistuttaa myös, että monella hyvinvointialueella on työ vasta aloitettu ja sekin vie hetken aikaa.

– Varmasti sielläkin mietitään koko ajan, miten pystytään kustannusten kasvua hillitsemään.

Sote-pöydässä ratkotaan muun muassa rahoitukseen, hoitajapulaan ja hoitojonojen purkuun liittyviä ongelmia.

Saila Kiuttu, Sanna Nikula