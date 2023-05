Poliisi tutkii epäiltyä murhaa Helsingissä Pikku Huopalahdessa, uhri löytyi parkkihalliin pysäköidystä autosta

Helsingin poliisi kertoo tutkivansa Pikku Huopalahdessa tapahtunutta epäiltyä murhaa.

37-vuotias nainen löytyi vakavasti loukkaantuneena pysäköidystä autosta parkkihallista huhtikuussa. Poliisin mukaan nainen kuoli saamiinsa vammoihin eilen.

Huhtikuussa poliisi kertoi tutkivansa tapausta tapon yrityksenä, mutta nyt rikosnimike on muuttunut murhaksi.

– Esitutkinnassa on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä, että teko on ollut suunniteltu, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm poliisin tiedotteessa.

Uhri löydettiin autosta 20. huhtikuuta, ja samana päivänä poliisi otti kiinni miehen teosta epäiltynä. Mies on poliisin mukaan vangittuna.

Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja ja vihjeitä 19.–20.4. väliseltä ajalta Paimionkujan läheisyydessä sijaitsevan parkkihallin läheisyydestä sekä lähialueilta. Poliisi kertoo olevansa myös kiinnostunut samalta ajankohdalta havainnoista harmaasta Toyota Sedan -merkkisestä autosta.

Vihjeet voi lähettää osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.

Johanna Latvala