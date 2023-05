Poliisimestari STT:lle: Poliisin tietojen mukaan mitään räjähtävää äänilaitetta ei ole heitetty Venäjän Ahvenanmaan-konsulaattiin

Ahvenanmaan poliisin tietojen mukaan Venäjän Ahvenanmaan-konsulaattiin ei ole heitetty mitään räjähtävää äänilaitetta, poliisimestari Johan Pawli sanoo STT:lle.

Poliisin mukaan konsulaattia kohti heitettiin myöhään sunnuntai-iltana olutpullo, minkä seurauksena ikkunalasi meni rikki. Lisäksi konsulaatin postilaatikko on vaurioitunut. Asiasta on aloitettu esitutkinta.

Pawlin arvion mukaan tapahtumat viittaavat päähänpistoon.

Rikosilmoitus tapahtumista on tehty vahingontekona, ja asiaa tutkii Ahvenanmaan paikallinen poliisi.

Venäjän valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi keskiviikkona, että maanantain vastaisena yönä joukko ihmisiä heitti ”räjähtävän äänilaitteen” ja joitain muita esineitä konsulaatin alueelle.

– Meillä lähetettiin partio paikalle välittömästi. Totesimme, että postilaatikko on hajotettu ja olutpullo on heitetty konsulaattiin ja ikkuna on mennyt rikki. Mistään muusta ei ole rikosilmoituksessa mainintaa, Pawli sanoo.

Poliisilla ei ole vielä epäiltyä

Pawlin mukaan poliisi tapasi konsulaatin lähellä yli kymmenen hengen ryhmän ja henkilöt saattavat liittyä asiaan. Poliisilla on heidän henkilötietonsa, mutta ketään epäiltyä ei ole tiedossa.

Hänellä ei ole tietoa siitä, minkä ikäisiä poliisin tavoittamat henkilöt olivat eikä siitä, olivatko he humalassa. Pawli kertoo, että Ukrainan sodan alkamisen jälkeen konsulaatin edessä on ollut päivittäisiä mielenosoituksia

– On laitettu pamflettia postilaatikkoon, kukkia ripustettu aidalle, uutenavuotena nuorukaiset ampuivat raketin konsulaatin edustalla ja viime syksynä jalkapallokannattaja kävi virtsaamassa aidan läpi sekä joitain muita samantyyppisiä tapahtumia, hän kertoo tapahtumista konsulaatilla Ukrainan sodan alkamisen jälkeen.

Hän sanoo, että konsulaatissa oli tapahtumien aikaan paikalla kaksi henkilöä – konsuli ja tämän puoliso. Poliisin käsityksen mukaan kukaan ei ole esimerkiksi käynyt konsulaatin pihassa, vaan ilkivalta on tehty etäältä.

Ulkoministeriöllä tapaus tiedossa

Suomen ulkoministeriö kertoi tietävänsä tapauksesta ja vahvistaa, että Venäjän suurlähetystö on ollut asiaan liittyen yhteydessä ulkoministeriöön.

– Tapaus on valitettava ja ulkoministeriö suhtautuu vakavasti diplomaattisiin ja konsuliedustustoihin kohdistuvaan ilkivaltaan. On tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset selvittävät tapahtuneen, ulkoministeriön viestintäpäivystyksestä kerrottiin keskiviikkona illalla STT:lle.

Viivi Salminen