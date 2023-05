Pörssisähkön hinnassa tänään ”historiallinen hetki” – vuorokauden keskihinta on hiuksenhienosti miinuksella

Pörssisähkön hinta on tänään Suomessa historiallisen alhainen, kertoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun sähkön vuorokauden keskihinta on Suomessa miinuksella.

– Keskihinta on hiuksenhienosti miinuksella: -0,1, mutta on kuitenkin. Päivän aikana on plushintoja ja miinushintoja, mutta muutokset ovat todella pieniä suuntaan ja toiseen. Tämä on historiallinen hetki, Ruusunen sanoo STT:lle.

Hintakehitykseen yleisesti ovat hänen mukaansa vaikuttaneet tehdyt investoinnit, mutta tämän päivän poikkeuksellisen tilanteen taustalla on ennen kaikkea tulvakausi.

– Kun on kovat tulvat, ei vesivoimaa voida säätää alaspäin. Kaikki vesi täytyy painaa voimalaitoksista läpi, jotta tulvaa voidaan hallita.

Sähköntuotanto on parhaillaan suurta muissakin Pohjoismaissa. Myös Keski-Euroopasta tulee nyt Ruususen mukaan välillä halvempaa sähköä.

Fortum kertoi jo eilen, että tilanteeseen reagoidaan tänään säätämällä Loviisan voimalaitoksen molempien yksiköiden tehoa alaspäin.

Minna Pulli