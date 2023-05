Presidentti Niinistö onnitteli Käärijää menestyksestä Euroviisuissa – artisti harmitteli Instagramissa sijoitustaan

Presidentti Sauli Niinistö ja hänen puolisonsa Jenni Haukio ovat onnitelleet Käärijää menestymisestä Euroviisuissa.

Presidentinkanslia kertoi asiasta tänään Twitterissä.

Käärijä eli Jere Pöyhönen sijoittui Euroviisuissa toiselle sijalle kappaleella Cha cha cha. Sijoitus on Suomen paras sitten Lordin euroviisuvoiton vuonna 2006.

Euroviisut voitti kilpailun suurin ennakkosuosikki Ruotsi. Maata edusti Loreen popkappaleella Tattoo.

Menestyksestä huolimatta Käärijä itse harmitteli Instagramissa sijoitustaan. Hän myös kiitti yleisöä tuesta.

– 5 min ennen suoritusta olin vielä varma voitosta. En voittanut. Kiitos ja anteeksi, Käärijä kommentoi Instagram-tilillään.

Paras suomenkielinen sijoitus

Käärijän sijoitus oli samalla myös paras suomenkielisen kappaleen sijoitus Euroviisuissa koskaan. Lordi esitti voittokappaleensa englanniksi.

Tämänvuotinen voitto oli Ruotsille seitsemäs ja Loreenille toinen. Hän nappasi edellisen viisuvoittonsa vuonna 2012 kappaleella Euphoria.

Suomi sai tämänvuotisessa kilpailussa kovimman yleisöpistesaaliin, kun taas Ruotsi oli ammattilaisraatien ykkönen. Ruotsin lopullinen yhteispistemäärä oli 583 pistettä, Suomen 526 pistettä.

Vantaa: Käärijä vei vantaalaisuutta maailmankartalle

Vantaan kaupunki painottaa vantaalaisartistin olevan kaupunkilaisten mielissä ykkönen, vaikka ”voiton käärikin Ruotsi”.

– Paljon onnea viisumenestyksestä! Tämä kevät on sisältänyt paljon riemua ja kannatuksen huumaa. Olemme otettuja siitä, että Vantaata ja vantaalaisuutta on viety maailmankartalle, sanoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kaupungin tiedotteessa.

Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman (sd.) kuvailee koko Suomen ja eritoten vantaalaisten pidätelleen henkeään, kun pisteitä jaettiin finaalilähetyksessä.

– Olemme itse koko ajan uskoneet vantaalaiseen menestykseen. Haluan onnitella Käärijää erinomaisesta euroviisumenestyksestä. Saamme olla ylpeitä vantaalaisuudestamme, sanoo Lindtman tiedotteessa.

– Käärijä on tuonut esiin sitä, mikä Vantaalla on parasta: rohkeutta olla oma itsensä ja tehdä täysillä, sanoo puolestaan Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sari Multala (kok.).

Käärijä-huuma keräsi suomalaiset finaalilähetyksen ääreen

Käärijä-huuma sai suomalaiset tiiviisti viisulähetysten ääreen eilisiltana ja -yönä. Euroviisuja seurasi suorasta lähetyksestä keskimäärin 1,7 miljoonaa suomalaista, ja illan mittaan viisulähetys tavoitti Ylen mukaan lähes 2,8 miljoonaa katsojaa. Yle Areenassa ja Ylen verkkosivuilla finaalilähetys keräsi yli 800 000 käynnistystä.

– Käärijä on todella villinnyt suomalaiset kevään aikana, ja ilmiö on ollut ainutkertainen. Viisut ovat olleet kaikkien huulilla. On suuri ilo nähdä, miten positiivisuus ja musiikki yhdistävät ihmisiä. Euroviisulähetysten katsojaluvut vain vahvistavat tätä viestiä, sanoi Ylen Euroviisujen päätuottaja Anssi Autio tiedotteessa.

Käärijä palaa illalla Suomeen, tapaa faneja ja mediaa

Suomen euroviisuedustaja Käärijä eli Jere Pöyhönen palaa kotimaahan Euroviisuista Liverpoolista tänään sunnuntai-iltana.

Kappaleellaan Cha cha cha Käärijä sijoittui laulukilpailuissa toiseksi Ruotsin Loreenin jälkeen.

Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeuduttuaan Käärijä tervehtii kentällä fanejaan ja järjestää sen jälkeen tiedotustilaisuuden medialle.

Tiedotustilaisuus on määrä järjestää noin kello 19, ja sitä voi seurata suorana Yle Areenasta.

Poliisi: Viisuhuuma ei yltänyt kaduille

Euroviisuhuuma ei näkynyt viime yönä ihmeemmin ainakaan Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Sisä-Suomen poliisilaitosten alueilla.

Helsingin keskustassa oli aamukolmen jälkeen Kauppatorille kerääntyneenä parisensataa ihmistä, mutta juhlinta sujui poliisin mukaan rauhallisesti.

– Muutenkin on ollut kohtuurauhallinen yö. Mielestäni tavanomaista lauantai-iltaa ja -yötä rauhallisempi, sanoi Helsingin poliisin johtokeskuksen yleisjohtaja, komisario Petri Juvonen.

Myös Oulun poliisi kertoi aamulla yön sujuneen rauhallisesti – jopa tavallista rauhallisemmin, koska ihmiset ilmeisesti seurasivat kodeissaan Euroviisuja eivätkä lähteneet ulos juhlimaan, kun voittoa ei tullut.

Kauppatorilla ihmiset olivat Juvosen mukaan kerääntyneenä Havis Amandan eli Mantan patsaan tavanomaisen sijoituspaikan ympäristöön, mihin kansaa on kokoontunut perinteisesti esimerkiksi jääkiekon MM-mestaruuksia juhlistamaan. Juhlintaan usein osalliseksi joutunut patsas siirrettiin alkukuusta sisätiloihin korjausta ja konservointia varten.

Tampereella rauhaisaa viisuista ja kiekkokisoista huolimatta

Tampereella oli niin ikään rauhaisaa, eikä Suomen viisuedustajan Käärijän toinen sija saatellut ihmisiä kaduille juhlimaan vantaalaisartistin menestystä.

Poliisin mukaan laulukilpailu ei näkynyt Sisä-Suomen poliisin alueella oikeastaan millään lailla, vaikka Tampereellakin on ollut joitakin paikkoja, joissa kansa on voinut jännittää finaalia.

– En tiedä, olisiko kakkossija ollut sen verran katkera, että juhlat latistuivat siinä vaiheessa, komisario Teemu Karhunen sanoi.

Tampereella on ollut myös jääkiekon miesten MM-turnauksen otteluita, ja lauantaina Suomi kohtasi Tampereella Saksan.

– Tietysti, kun Suomi voitti, niin se vähän helpottaa taas mielialaa. Kiekkokisatkin ovat kyllä menneet hyvin, ei niistä oikeastaan ole ollut mitään häiriötä, Karhunen sanoi.

Euroviisut eivät aamuyöhön mennessä näkyneet isommin myöskään Käärijän omilla kotikonnuilla. Vantaa kuuluu Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueeseen, jossa poliisin näkökulmasta oli kuitenkin muuten levoton yö. Tehtäviä oli runsaasti, muun muassa kaikenlaista häiriökäyttäytymistä, mutta asioiden ei tulkittu liittyneen viisuihin. Tilanteen kerrottiin vertautuvan tavanomaiseen loppukevään tai kesän viikonloppuun.

Arttu Mäkelä, Ayla Albayrak