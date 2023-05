Salon kaupunginpuutarhuri Matti Nikander näkee silmissään syysväreissä punaisena hehkuvan puukujanteen, joka reunustaa Satamakatua liki kahden kilometrin matkalla jätevedenpuhdistamolle saakka.

– Viidenkymmenen vuoden päästä siinä on niin komea raitti, että sitä tullaan katsomaan, Nikander lupaa.

Kaupunki aikoo kaataa raihnaiset hopeasalavat kadun varresta ja istuttaa niiden paikalle 138 punatammea. Ensimmäiset parikymmentä hopeasalavaa poistetaan tänä syksynä.

– Uusi puurivi tulee pikkuhiljaa. Tavoite on vaihtaa puut vaiheittain neljän vuoden aikana, Nikander sanoo.

Hopeasalavien rivistö Satamakadulla on harventunut vuosien ja vuosikymmenten aikana. Puita on kaatunut ja repeillyt myrskyissä, ja kaupunki on kaatanut vaarallisena pitämiään yksilöitä.

– Niitä on jouduttu poistamaan kymmenittäin. Hopeasalava kasvaa nopeasti ja tulee järeäksi, mutta sen puuaines on aika heikkoa, Nikander toteaa.

Kesäinen ukkosmyräkkä kaatoi Satamakadulta pari vuotta sitten kerralla viisi hopeasalavaa, ja yli kymmenestä puusta repesi suuria oksia. ”Hopeapaju pärjää heikosti myrskyssä”, Salon Seudun Sanomat otsikoi tuolloin.

Viitisenkymmentä vuotta sitten istutetuista hopeasalavista on pystyssä vielä 78 puuta. Ne eivät Nikanderin mukaan ole vielä ikäloppuja, mutta kuitenkin elinkaarensa ehtoopuolella. Ne tullaan murskaamaan hakkeeksi.

Punatammi on kotoisin Pohjois-Amerikasta, jossa sitä arvostetaan tukkipuuna. Nikanderin mukaan se kasvaa pystymmäksi kuin metsätammi, jonka oksat tapaavat levetä laajalle.

– Punatammi kasvaa korkeutta hyvinkin nopeasti. Se on tulevaisuuden puulaji, joka kuuluu Etelä-Suomessa voittajiin ilmaston muuttuessa.

Satamakadulle puut istutetaan kolmisen metriä korkeina paakkutaimina, joiden rungon ympärysmitta on rinnankorkeudella 16–18 senttiä. Punatammen lehdet ovat teräväliuskaisia, ja ne tuovat äkkiseltään mieleen enemmän vaahteran kuin metsätammen.

– Syksyllä siihen tulee kasvukauden olosuhteista riippuen parhaimmillaan hieno punaruskea syysväri, jollaista metsätammelle ei tule, Nikander kehuu.

Puulajiin voi tutustua esimerkiksi Horninpuistossa, jossa kasvaa viitisentoista vuotta vanha punatammi leikkipaikan vieressä.

Satamakadun maisema muuttuu puidenvaihdossa niin paljon, että kaupungin viheraluetiimi on hakenut maisematyölupaa.