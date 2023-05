Putinilla on käsissään tuhoisa ase Itämerellä

Tiedämme, että Venäjä – pakotteista huolimatta – myy enemmän öljyä maailmalle kuin koskaan aikaisemmin rahoittaakseen sotaansa Ukrainassa. Suuri osa tästä laivataan Suomenlahden ja Itämeren kautta. Tätä toimintaa varten Venäjä haalii eri hämärien lippujen alla purjehtivia säiliölaivoja mistä tahansa niitä löytää. Niiden kunto ja miehistön pätevyys ovat vähintäänkin kyseenalaisia.

Suuri osa näistä Venäjän käyttämistä säiliölaivoista ovat ikäloppuja yksirunkoisia aluksia, joiden ei missään nimessä tulisi sallia liikennöidä näillä haavoittuvilla vesillä.

Putinin Venäjä on uutisten mukaan on siirtymässä nurkkaan ajettuna edesvastuuttomalle kiusanteon linjalle. Se on valmis räjäyttelemään kaasuputkia, kansallistamaan ulkomaisten yritysten omaisuutta ja vaikeuttamaan edustustojen rahaliikennettä. Sille esimerkiksi 100 000 tonnin säiliöaluksen ”onnettomuus” sopivassa paikassa olisi kohtalokasta ja äärimmäistä kiusantekoa. Tällaisen öljymäärän menetys ei Venäjää heilauta ja tuskinpa aluskaan sattuisi olemaan oma.

Vaikka kaikki näiden herkkien vesialueiden reunavaltiot, paitsi Venäjä, ovat huolestuneita tilanteesta, tähän ei jostain syystä haluta puuttua. Toivotaan sydän syrjällään ja sormet ristissä, ettei mitään tapahtuisi. Kyllä kaksirunkoisellekin säiliölaivalle voi tapahtua ”onnettomuus”, mutta ovatpa kuitenkin uudempia ja hyväkuntoisia ja ”onnettomuuden” valmistelu vaatii tarkempaa työtä.

Miksi ei voida estää yksirunkoisten säiliöalusten kulkua Tanskan salmista ja hakemasta lastia Suomenlahden pohjukasta, ja näin ennakoivasti yrittää suojella näitä haavoittuvia vesiä? Kenties tämä päätös loukkaisi jotain tuntematonta merenkulun sääntöä, mutta jos enemmistö reunavaltioista tätä vaatisivat, saataisiin varmasti tämä kielto aikaiseksi. Mikäli oikein muistan vastaava on jo voimassa Pohjoisamerikan suurilla järvillä. Putin ei varmaan tule vierestä katsomaan toveri Erdoganin mahdollista vaalitappiota, uusi presidentti voisi saada samoja ajatuksia Bosporisalmen suhteen!

Tor Sonntag

Salo