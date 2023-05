Pyroefektejä ja sireenin ujellusta – Salohallissa koettiin kunnon rock-meininkiä, vain yleisöä kaivattiin lisää

Pianistin tunnottomat sormenpäät ja rumpalin leikkaushoitoa vaatinut silmävammakaan eivät estäneet järjestämästä musiikkispektaakkelia Salohallissa torstaina.

Lavalla nähtiin yhteiskonsertissa salolainen rock-bändi Ikuisuus yhdessä Moision koulun musiikkiluokkien steelpannuorkesterin, Moisio Steel Bandin kanssa. Konsertissa kuultiin myös Salon musiikkiluokkien kuoroa.

Salohallissa järjestettiin torstaina kaksi konserttia, joissa kuultiin Ikuisuus-bändin kappaleita uudelleen sovitettuina. Päiväkonserttiin osallistui iso joukko Salon koululaisia ja illan maksullinen konsertti oli kaikille avoin. Konsertissa esiintyi kaikkiaan satakunta lasta ja nuorta.

Moisio Steel Bandin johtaja Taina Kojo jännitti ennen konserttia, pystyisikö hän lainkaan soittamaan konsertissa pianoa.

– Liimasin hajonneita pannukapuloita pikaliimalla, joka levisi sormiini sillä seurauksella, että sormenpäistä meni tunto, Kojo kertoi.

Pelko oli kuitenkin onneksi turha, sillä Kojon soitto sujui ilman ongelmia.

Salon Moisionkoulun yhdeksättä luokkaa käyvät Amanda Tinell, 16, Kerttu Javanainen, 16 ja Iida Saarela, 15, odottivat illan keikkaa omien sanojensa mukaan ”vähän jännittyneinä”. Kaikki soittivat konsertissa steelpannuja ja Amanda lisäksi selloa.

Kaveruksilla oli esiintymiskokemusta entuudestaan, mutta näin suuressa mittakaavassa toteutettu konsertti oli jokaiselle uusi kokemus. Konserttia varten oli harjoiteltu syksystä lähtien.

– Harjoittelimme koulun lisäksi arki-iltoina ja myös viikonloppuisin, Tinell kertoo.

Steelpannuilla soittaminen on nuorten naisten mielestä mukavaa.

– Steel pan on ihan omanlaisensa soitin. Pidän sen äänestä kovin, Kerttu sanoo.

Salolaiset Anita ja Tapani Ilola olivat saapuneet konserttiin silkasta mielenkiinnosta ja halusta tukea salolaisnuorten musiikkiharrastusta.

– Olemme aikaisemminkin käyneet kuuntelemassa steelband-musiikkia, Anita Ilola kertoo.

– Ja tuemme mielellämme nuorten harrastamista, Tapani Ilola jatkaa.

Pariskunnan musiikkimaku on varsin laaja, sillä seuraavaksi he suuntaavat Halikon kirkkoon tenori ja poliisi Petrus Schroderuksen konserttiin. Anita Ilola kertoo kuuntelevansa myös rockia, mutta Tapani Ilolalle rock on vieraampi musiikkigenre.

– Mutta mielenkiinnolla odotan, mitä tulee, Tapani Ilola huikkaa.

Salohallissa koettiin ”suuren maailman rock-meininkiä”. Yhteiskonsertti alkoi talvi- ja jatkosodan aikaisen ilmantorjuntasireenin ulvonnalla. Lisäksi konsertissa nähtiin pyroefektejä.

Ikuisuus-bändin rumpali ja tapahtuman primus motor Lari Salakari joutui vain muutama päivä ennen h-hetkeä vakavaan onnettomuuteen, joka oli vähällä viedä näön miehen toisesta silmästä. Hän veti konsertin kuitenkin kunnialla läpi.

Salakari myönsi silti olevansa aavistuksen pettynyt konsertin yleisömäärään.Hän kertoi aikaisemmin kunnianhimoisesta tuhannen katsojan tavoitteesta Salon Seudun Sanomien haastattelussa (SSS 7.5.). Arvion mukaan illan konsertissa oli torstaina paikalla nelisensataa katsojaa.

– Sääli, että Salossa ei saada tämän enempää väkeä rock-konserttiin. Olisihan se ollut hienoa, jos jengi olisi seissyt lavan edessä. Fiilis oli kyllä hyvä ja nuoret saivat tärkeitä kokemuksia, hän sanoo.

Darude on ylpeä isä

Salohallin yleisössä oli iso joukko ylpeitä vanhempia seuraamassa jälkikasvunsa esiintymistä. Paikalla oli myös isä ja ammattimuusikko Ville Virtanen eli Darude. Miltä tuntuu seurata oman pojan esiintymistä?

– Kyllä saa olla todella ylpeä, Virtanen sanoo.

Salolaisessa Virtasen perheessä musiikki on olennainen osa arkea. Perheen molemmat lapset ovat harrastaneet musiikkia pienestä pitäen.

Ville Virtanen on saanut pojastaan seuraa jo studiollekin. Hän ei poissulje ajatusta, että hän tekisi joskus musiikkia yhdessä poikansa kanssa.

– Sen täytyy kuitenkin lähteä poikani omasta halusta, hän painottaa.

Virtanen sanoo pianoa soittavan poikansa olevan jo parempi livemuusikko kuin hän itse.

– Hän peittoaa minut mennen tullen! Ville Virtanen nauraa.

Ville Virtanen nousi koko maailman tietoisuuteen vuonna 1999 julkaistuaan Sandstorm-kappaleen, joka soi edelleen säännöllisesti.

Virtanen on julkaissut tuoretta musiikkia kolmen vuoden tauon jälkeen. Kappale Outlaws on toteutettu yhteistyössä suomalaisten House Bodyn ja Oskr’in kanssa.

Korona tyhjensi myös Daruden keikkakalenterin miltei kokonaan parin vuoden ajaksi. Nyt keikkatilanne alkaa normalisoitua ja mies kiertää jälleen maailmalla tekemässä DJ-keikkoja.

– Hollanti, Australia, Ranska, Puola, Yhdysvallat… hän luettelee tulevia keikkamaita.

Virtanen on myös perustanut oman levy-yhtiön nimeltään Vibing Out.

– Odotan innolla jatkoa sen kanssa.