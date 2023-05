Ranskan mielenosoituksissa yli sata poliisia loukkaantui ja lähes 300 ihmistä otettiin kiinni – sadattuhannet lähtivät taas kaduille

Ranskassa yhteensä yli sata poliisia on loukkaantunut ja lähes 300 ihmistä otettu kiinni vapunpäivän mielenosoitusten yhteydessä. Asiasta kertoo sisäministeri Gerald Darmanin.

Yksi poliiseista sai palovammoja kasvoihinsa ja käsiinsä, kun häneen osui polttopullo. Sisäministerin mukaan poliisin vammat eivät ole hengenvaarallisia.

Aiemmin Darmanin kertoi Twitterissä, että valtaosa mielenosoittajista toimi rauhallisesti. Pahimmat yhteenotot olivat hänen mukaansa Pariisissa, Lyonissa ja Nantesissa.

Sadattuhannet ihmiset lähtivät jälleen vapunpäivänä kaduille osoittamaan mieltään presidentti Emmanuel Macronin eläkeuudistusta vastaan.

Ammattiliitot olivat yhteistuumin kutsuneet kansaa protesteihin. Kyse oli ensimmäisestä kerrasta sitten vuoden 2009, kun kaikki Ranskan kahdeksan merkittävintä liittoa kutsui väkeä mielenosoituksiin yhteistuumin.

Liekkejä ja lasinsirpaleita

Pariisissa jotkut mielenosoittajat heittelivät tavaraa kohti poliisia ja särkivät ikkunoita esimerkiksi pankeista ja kiinteistönvälittäjien tiloista. Paikalla olleet uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat poliisin vastanneen kyynelkaasulla ja vesitykeillä.

Kun poliisi oli yrittänyt hajottaa mielenosoitusta, jotkut sytyttivät tulen, joka levisi rakennukseen. Tuolloin tilanteeseen puuttui palokunta.

Yhteenottoja ja kyynelkaasua sekä esimerkiksi palavia autoja ja rikottuja ikkunoita raportoitiin ainakin Lyonista, Toulousesta ja Nantesista.

Ranskan pääministeri Elisabeth Borne tuomitsi väkivaltaisuudet Twitterissä.

Ammattiliitto CGT:n mukaan Pariisin mielenosoitukseen osallistui yli puoli miljoonaa ja koko maassa yli kaksi miljoonaa ihmistä. Hallinto arvioi koko maan mielenosoittajamäärän huomattavasti alhaisemmaksi, sillä sen mukaan koko maassa mielenosoittajia oli reilut 780 000.

Macronin suosio matelee

Ammattiyhdistysliike on vannonut taistelevansa eläkeuudistusta vastaan siitäkin huolimatta, että muutos on jo kirjattu lakiin. Uudistus muun muassa nosti eläkeiän 62 vuodesta 64 vuoteen. Sitä on vastustettu mielenosoituksilla ja lakoilla kuukausien ajan.

Viime vuonna toiselle viisivuotiskaudelleen valitun Macronin kansansuosio on tällä hetkellä surkea. Presidentti on yrittänyt kääntää keskustelua pois eläkelaista maakuntamatkoillaan, mutta häntä vastassa ovat monin paikoin olleet patoja ja kattiloita paukuttavat kansalaiset, jotka ovat metelillään hukuttaneet Macronin puheen.

37-vuotias Celine Bertoni kertoi uutistoimisto AFP:lle maanantaina Clermont-Ferrandissa toivovansa, että laki vielä vedetään pois. Rennesissä mieltään osoittanut Karine Catteau puolestaan sanoi haluavansa Macronin luovuttavan valtansa kansalle.

Ammattiliitto CGT:n johtaja Sophie Binet sanoi Pariisin mielenosoituksessa, että tilanne ei muutu niin kauan kuin uudistusta ei peruta. Samanlaista viestiä välitti ammattiliitto CFDT:n johtaja Laurent Berger.

– Liike on edelleen hyvin, hyvin vahva. Se on merkki, etteivät närkästys ja kiukku ole häviämässä, Berger sanoi.

Tammikuun puolivälin jälkeen mielenosoituksia ja lakkoja on ollut Ranskassa toistakymmentä. Osallistujamäärät ovat kuitenkin laskeneet viime aikoina.