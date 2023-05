Real Madrid ja Manchester City välierien avauksessa tasapeliin – Vinicius Junior ja Kevin De Bruyne tykittivät komeat maalit

Real Madrid ja Manchester City päätyivät jalkapallon miesten Mestarien liigan välierissä 1–1-tasapeliin, joten ottelupari on täysin auki ennen toista ottelua. Joukkueet kohtaavat ensi viikon keskiviikkona otteluparin toisessa osassa Cityn kotikentällä.

Real ja City iskivät välierissä yhteen myös vuosi sitten, ja madridilaisjätti eteni tuolloin finaaliin, jossa se voitti Liverpoolin.

City aloitti tiistain kamppailun hyvin ja piti vastustajaansa selvästi enemmän palloa, mutta sen kummempaa hätää Realilla ei ollut. Kotijoukkueen maalivahti Thibaut Courtois torjui Kevin De Bruynen ja Rodrin avauspuoliajan uhittelut.

Hyvin puolustava ja pallonriistojen jälkeen huippuvaarallinen Real on osoittanut kerta toisensa jälkeen, ettei se tarvitse kuin yhden paikan, ja pallo on maalissa. Niin kävi myös tällä kertaa, kun Vinicius Junior tykitti 36. peliminuutilla kotijoukkueen johtoon hienolla laukauksella. Kyseessä oli Realin ensimmäinen laukaus ottelussa.

Toisella puoliajalla Real oli avausjaksoa aktiivisempi ja otti otetta pelistä. Maalinteossa kuitenkin onnistui City, kun De Bruyne tykitti 67. minuutilla tulisella vedolla manchesteriläiset tasoihin.

Realin yleensä viilipyttymäinen päävalmentaja Carlo Ancelotti kävi tasoitusmaalin jälkeen kuumana ja sai keltaisen kortin. Realin pelaajat olivat vaatineet paria minuuttia ennen tasoitusta turhaan rangaistuspotkua ja kulmapotkua.

Cityn maalivahti Ederson venyi toisella puoliajalla näyttäviin torjuntoihin Karim Benzeman pukkauksessa ja Aurelien Tchouamenin kaukotykityksessä. Cityn norjalaistähti Erling Haaland pysyi hyvin Realin puolustuksen kovaotteisissa pihdeissä.

Finaalivastustaja tulee Milanosta

City ja Real tavoittelevat tällä kaudella suurpottia. Real voitti viime viikolla Espanjan cupin, mutta liigamestaruus on menossa Barcelonalle. Cityllä on mahdollisuus triplaan, sillä se on Englannin Valioliigan kärjessä ja on edennyt Englannin cupissa finaaliin.

Toisessa välieräparissa kohtaavat milanolaisjoukkueet AC Milan ja Inter. AC Milanin isännöimä avausosa pelataan keskiviikkona.

Tapio Keskitalo