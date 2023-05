Red Bullin F1-ylivoima jatkui – kauden neljäs kaksoisvoitto

Formula ykkösten kauden viides kilpailu Miamin gp päättyi kautta hallitsevan Red Bullin kaksoisvoittoon. MM-pistekärki Max Verstappen voitti ennen Sergio Pereziä, ja kasvatti MM-pistejohtonsa Pereziin 14 pisteeseen.

Verstappenille gp-voitto on uran 38:s ja kauden kolmas. Kaksi muuta voittoa tällä kaudella on ottanut Perez, ja Red Bull on juhlinut kaksoisvoittoa neljässä kisassa. Vain Australiassa täysosuma jäi ottamatta, Perezin jäätyä siellä viidenneksi.

Kisaan lähdettiin tavallista mielenkiintoisemmista asetelmista, sillä Verstappen jäi lauantain aika-ajoissa dramaattisten vaiheiden jälkeen yhdeksänneksi. Eikä lähtökään luvannut hyvää hollantilaistähdelle, sillä vierestä kymmenennestä ruudusta startannut Alfa Romeon Valtteri Bottas ehti Verstappenin edelle.

Hallitseva mestari Verstappen hallitsi kuitenkin hermonsa, ja poimi pian edellään ajaneita kiinni ja meni ohi heistä. Verstappen ajoi kovilla renkailla ilman varikkopysähdystä aina 45. kierrokselle asti 57 kierroksen kisassa. Muutama kierros sen jälkeen hän ohitti Perezin ja ajoi voittoon, kuten teki myös viime vuonna kautta aikain ensimmäisessä Miamin gp:ssä.

– Hyvä kisa. Pysyin alussa erossa vaikeuksista, ja ajoin puhtaan kisan poimien (edellä olleita) autoja yksitellen. Olin radalla todella pitkään kovilla renkailla, ja luulen, että se oli ratkaisevaa. Eilinen aika-ajo oli tietenkin pieni takaisku, mutta pysyimme rauhallisina ja hoidimme hommaa, ja kyllä voittoon ajaminen yhdeksännestä ruudusta on hyvin tyydyttävää, jälleen kerran erittäin varmasti ja hallitusti kisan hoitanut Verstappen summasi ratahaastattelussa.

Palkintopallin Miamissa täydensi Aston Martinin Fernando Alonso, jolle kolmossija oli jo neljäs tällä kaudella. MM-pisteissäkin hän on kolmantena, mutta eroa kärkimies Verstappeniin on jo 44 pistettä.

Mercedeksen George Russell oli neljäs, Ferrarin Carlos Sainz viides ja Mercedeksen Lewis Hamilton kuudes.

Bottas: ”Ei valitettavasti oikein ollut vauhtia”

Bottas oli lopulta 13:s eli hän jäi MM-pisteiltä neljännessä kisassa peräkkäin. Bottas oli kauden avauskisassa kahdeksas, mutta sen jälkeen sijoitukset ovat olleet 14, 19, 13 ja 13.

Bottas myönsi, että Alfalla ei kisavauhti vain riitä. Toiveet kohdistuvat uusiin osiin, joita auto saa seuraavaan kisaan eli 21. toukokuuta Imolassa ajettavaan Emilia-Romagnan gp-koitokseen.

– Ei valitettavasti oikein ollut vauhtia. Hyvä lähtö, mutta valitettavasti ei pystynyt pitämään sijoitusta. Tämä oli pieni parannus aiempiin kisoihin, mutta nyt odotetaan uusia osia, Bottas totesi V Sport1 -kanavan haastattelussa.

Janne Lehikoinen