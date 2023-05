Rehnin terveiset hallitusneuvotteluihin: Pula osaavasta työvoimasta on merkittävä rajoite talouden kasvulle

Hallitusneuvottelut käynnistyivät aamulla, kun kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien kansanedustajat kokoontuivat Säätytalolle. Tiistaina on tarkoitus luoda yhteinen tilannekuva Suomen tilanteesta. Varsinaiset neuvottelut alkavat keskiviikkona.

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että tulevan hallituksen isoimmat uudistustarpeet liittyvät työllisyyteen, kestävän kasvun aikaansaamiseen, yrittäjyyteen, ihmisten työllistymiseen, koulutukseen, turvallisuuteen sekä ilmastonmuutokseen.

– Me teemme reformiohjelmaa Suomelle, jotta Suomi ja suomalaiset pärjäävät paremmin, hän sanoi aamulla ennen päivän käynnistymistä.

Hän sanoi olevansa luottavainen, motivoitunut ja innostunut.

– Olen käynyt keskusteluja tänne tulevien muiden puolueiden edustajien kanssa, ja kaikilla on aitoa tahtoa ratkoa asioita.

Hän sanoi myös, että neljällä puolueella on aika lailla samanlainen tilannekuva siitä, missä Suomi menee, millaisia haasteita on taloudessa, velkaantumisen suhteen, millaiset ihmisten arjessa olevat haasteet ovat, miten ympärillä oleva maailma haastaa suomalaisia.

Käytännössä hallitusneuvotteluissa muodostetaan tulevan hallituksen ohjelma. Matkaa siihen on kuitenkin vielä paljon.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toisti jälleen, että mistään asioista ei vielä ole sovittu, joten vaikeita kysymyksiä on vielä paljon.

– Jos nyt otetaan meidän kohdaltamme ne oleellisimmat, ne menevät varmasti sinne leikkauslistoihin ja maahanmuuttopolitiikkaan, erityisesti työperäiseen maahanmuuttoon, hän sanoi saapuessaan Säätytaloon.

Hän sanoi kuitenkin uskovansa, että yhteisymmärrys neljän puolueen välillä löytyy.

Hallitusneuvottelujen neuvottelijat on jaettu työryhmiin käsiteltävien asiakokonaisuuksien perusteella. Pääneuvottelupöytiä on 11.

Asiantuntijat antavat taustaa

Tämän päivän seminaariosuudessa kuullaan asiantuntijoita esimerkiksi taloudesta, maahanmuutosta, ilmastosta ja lapsiperheköyhyydestä.

– Saamme kaikki lisää tietoa, Orpo sanoi.

Julkisen talouden näkymiä kävi aamupäivällä läpi valtiovarainministeriö ja Suomen taloutta Suomen Pankki.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn kertoi vieneensä hallitusneuvotteluihin viestiä siitä, että Suomeen tarvitaan jatkossa nykyistä enemmän työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa. Rehn huomautti, että pula osaavasta työvoimasta on merkittävä rajoite Suomen talouden kasvulle tästä eteenpäin.

– Sen vuoksi tarvitaan tietysti myös panostuksia koulutukseen ja osaamiseen, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä yrittämisen ja työllistämisen kannustimien parantamiseen.

Hän korosti, että nyt tarvitaan keinoja sekä talouden lyhyen että pitkän aikavälin haasteiden ratkaisemiseksi.

Rehn sanoi myös, että sopeutustarpeen osalta Suomen Pankin arvio on hyvin samaa mittaluokkaa kuin valtiovarainministeriön arvio.

Suomen Pankin arvion mukaan Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on 3–4 prosenttia bruttokansantuotteesta, mikä vastaa vajaata kymmentä miljardia euroa.

Taalas: Metsiä ja maataloutta tarkasteltava muutoinkin kuin ilmaston kannalta

Metsien hyötykäyttöä ja maataloutta on syytä tarkastella myös muista kuin ilmastoperspektiiveistä, kirjoittaa Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas ilmastonmuutoksesta hallitusneuvotteluihin laaditussa esityksessä.

Taalaksen kalvoihin sisältyy Suomea koskevana perspektiivinä kirjaus, että metsien merkitystä talouden, työllisyyden ja hyvinvointivaltion rahoituksen kannalta ei ole huomioitu riittävästi hiilineutraaliustavoitteessa.

– Suomessa metsien hyötykäyttöön ja maatalouteen liittyy voimakkaita intohimoja. Näitä on syytä tarkastella myös muista kuin ilmastoperspektiiveistä tasapainoisen kokonaisuuden luomiseksi, kalvolle on kirjoitettu.

Dioista itsessään ei käy ilmi, miten aihetta on hallitusneuvotteluissa käsitelty.

Ilmastotoimista on odotettu yhtä hallitusneuvotteluiden keskustelunaiheista. Neuvotteluita vetävä Petteri Orpo (kok.) kummasteli vaalikeskusteluissa tammikuussa laskelmia, joiden mukaan Suomen maankäyttö oli muuttunut hiilinielusta päästölähteeksi. Hän sanoi Helsingin Sanomien mukaan tuolloin, että hiilinielut ovat suuri kysymys vaalien jälkeen käytävissä hallitusneuvotteluissa, kun ajatellaan hiilineutraaliustavoitetta.

Tiedotustilaisuus päivän päätteeksi

Suomen puolustuksen tilasta kävi puhumassa Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen ja ilmastonmuutoksesta pääsihteeri Petteri Taalas Maailman ilmatieteen järjestöstä.

Iltapäivän katkaisee eduskunnan täysistunto, jossa edustajat välillä käyvät. Päivän päätteeksi puhuu vielä esimerkiksi Teknologianeuvottelukunnan puheenjohtaja Risto Siilasmaa, joka kertoo teknologian merkityksestä edustajille.

Myös yhteishengen kasvattaminen eri ihmisten kesken on Orpon mukaan tämän päivän ohjelmassa.

Tiistaina järjestetään tiedotustilaisuus viiden aikaan iltapäivällä.

Orpo on sanonut tavoitteeksi, että Suomessa on kesäkuussa toimintakykyinen enemmistöhallitus. Tällä viikolla tarkoitus on neuvotella lauantaihin saakka.

