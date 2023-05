RKP:n Adlercreutz Säätytalolla: Hiilineutraaliustavoite ei näytä olevan mitenkään suuri haaste – PS:n Purra kutsui aiemmin typeräksi ajatusta pitää kiinni vuoden 2035 tavoitteesta

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo, ettei hiilineutraaliustavoite näytä olevan mitenkään suuri haaste, eikä hiilineutraaliustavoite ole mitenkään typerä.

Hän kommentoi asiaa ennen kello kahta poistuessaan Säätytalolta eduskunnan täysistuntoon.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra tyrmäsi aiemmin tänään Suomen nykyisen ilmastotavoitteen. Hän kutsui typeräksi ajatusta pitää kiinni vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteesta.

Adlercreutz sanoo, että suuri haaste on se, miten EU:n LULUCF-asetuksen vaatimukset hiilinieluista täytetään. Asetus määrittelee, miten maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsien päästöt ja nielut sisällytetään EU:n ilmastotavoitteisiin.

– Se on eri kysymys ja siinä ne haasteet ovat todellisempia. Jos siinä haasteessa epäonnistutaan, siinä on myös käytännössä suuria negatiivisia taloudellisia vaikutuksia. Näitä molempia pitää pystyä katsomaan.

Kehitysyhteistyössä hallitusneuvotteluihin osallistuvat puolueet ovat olleet julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kaukana toisistaan. Adlercreutz sanoo, että kehitysapu on myös turvallisuuspoliittinen kysymys.

– Jos EU-maat lähtevät vaikkapa Afrikan maista pois ja EU-maiden läsnäolo siellä vähenee, tilalle ei tule Yhdysvallat, vaan sinne tulee Venäjä ja Kiina. Nämä eivät ole kovinkaan yksinkertaisia tai ongelmattomia asioita, hän sanoo.

Adlercreutzin mukaan neuvotteluissa on ollut tiistaina kohtalainen tunnelma.

– Tunnelma riippuu pitkälti siitä, missä pöydässä itse on. Ja siellä omassa pöydässä on suhteellisen rauhallista, hän totesi.

Adlercreutz on kestävän julkisen talouden pääpöydässä ja verotuksen alapöydässä.

Purra lupaili pian tietoja neuvotteluista

Purra sanoi aiemmin tänään uskovansa, että hallitusneuvotteluista saavutetuista yhteisymmärryksistä kerrotaan jotain julkisuuteen lähiaikoina.

– Uskon, että ellei tänään niin lähipäivinä näistä yhteisymmärryksistä jotakin jo ulos viestitään. Muutama jaosto on saanut työnsä valmiiksi, joissakin muissa on hyvin pieniä erimielisyyksiä. Jossain on toki isompiakin, mutta tekstejä on syntynyt varsin paljon, Purra sanoi toimittajille Säätytalolla.

Ongelmia aiheuttavat Purran mukaan hyvin suuret sopeuttamistarpeet, maahanmuuttopolitiikka ja ilmastopolitiikka.

– Esimerkiksi maahanmuuttokysymykset ovat olleet vasta aika vähän ylipäätään esillä (neuvotteluissa).

Hän ei halunnut täsmentää, mitä tuloksia esitellään, vaan piti sitä hallituksen muodostajan Petteri Orpon (kok.) tehtävänä.

Helpot asiat pitkällä

Orpo sanoi ennen Purraa toimittajille, että neuvotteluissa alkavat olla pitkällä asiat, joissa on yksimielisyyttä. Hänkään ei eritellyt asiaa sen tarkemmin.

– Pikkuhiljaa alkavat olla ne asiat pitkällä, joissa on yksimielisyyttä, ja enemmän tiivistyy niihin asioihin, joissa pitää hakea ratkaisua ja missä puolueilla on erilaisia kantoja, Orpo sanoi.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah luonnehti, että neuvotteluissa on käynnissä kiireinen kirjoitusvaihe. Hänen mukaansa monissa neuvottelupöydissä tehdään hyvää työtä.

Orpo sanoi eilen tiedotustilaisuudessa, että tällä hetkellä vaikeimpia kysymyksiä ovat polttoaineen jakeluvelvoite ja kehitysyhteistyövarojen leikkaus.

Purra: Vain maahanmuuttoleikkauksia tekevään hallitukseen

Hallitusneuvotteluissa on käynnissä kolmas viikko. Uuteen neuvottelupäivään suunnattaessa puolueet paaluttivat uudelleen kynnyskysymyksiään hallitusyhteistyölle.

– Menemme vain sellaiseen hallitukseen, joka näitä maahanmuuttoleikkauksia tekee, Purra sanoi.

Purra tviittasi puolueen kynnyskysymyksistä eilen illalla. Hän perusteli ulostuloa sosiaalisessa mediassa käydyllä keskustelulla, muttei kysyttäessä täsmentänyt asiaa tämän tarkemmin. Perussuomalaiset on myös vaatinut kansalaisten ostovoimaa vahvistavaa talouspolitiikkaa sekä vastustanut uutta yhteisvelkaa EU:ssa.

Erityisesti puolue vastustaa tulonsiirtopaketteja EU:n jäsenmaiden välillä.

– Se, että rahaa siirretään Ukrainaan koordinoidusti, ei ole tulonsiirto, Purra täsmensi toimittajille.

”Sitten tässä on monta typerää”

Purra myös tyrmäsi Suomen nykyisen ilmastotavoitteen.

– Ei tämä hiilineutraalisuustavoite tule toteutumaan. Mikäli pidetään poliittisen arvovallan vuoksi tästä yksittäisestä vuosiluvusta kiinni samaan aikaan, kun maailma ympärillä menee toiseen suuntaan, niin sille minä en tietenkään mitään voi, Purra sanoi.

Myöhemmin Anna-Maja Henriksson (r.) reagoi Purran kommenttiin:

– Sitten tässä maassa on monta typerää, myös elinkeinoelämän puolella, RKP:n puheenjohtaja sanoi.

Henriksson muistutti, että vuoden 2035 tavoitteesta kiinni pitäminen on RKP:n kynnyskysymys. Myös hallitusneuvotteluita vetävä Orpo sanoi eilen lähtökohtana olevan, että ilmastotavoitteesta pidetään kiinni.

Hallitustunnustelujen aikaisissa vastauksissa Orpolle RKP linjasi myös kansainvälisten sopimusten, perus- ja ihmisoikeuksien sekä ihmisarvon kunnioittamisen puolesta.

Lopuksi Henrikssonilta kysyttiin, syntyykö tästä hallitus.

– No se on vielä liian aikaista sanoa, kiitos, Henriksson vastasi ja poistui.

Ilkka Hemmilä, Sanna Nikula, Viivi Salminen