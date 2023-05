Rockin kuningattareksi tituleerattu Tina Turner on kuollut 83-vuotiaana kotonaan Sveitsissä

Yhdysvaltalaissyntyinen laulaja Tina Turner on kuollut, kertoi hänen tiedottajansa. Turner kuoli keskiviikkona 83-vuotiaana pitkän sairauden jälkeen kotonaan Sveitsin Küsnachtissa lähellä Zürichiä.

Turner muistetaan vahvasta lavakarismasta sekä vahvasta äänestään. Hänen tunnetuimpia hittejään ovat muun muassa Proud Mary, River Deep, Mountain High, Private Dancer, The Best ja We Don’t Need Another Hero.

Tina Turner oli syntynyt vuonna 1939 Nutbushissa Yhdysvaltain Tennesseessä. Vuodesta 2013 hänellä oli Sveitsin kansalaisuus.

Turner voitti kahdeksan Grammy-palkintoa, ja hänet nimitettiin Rock and Roll Hall of Fame -kunniagalleriaan vuonna 2021 sooloartistina. Jo vuonna 1991 Turner oli nimitetty kunniagalleriaan yhdessä Ike Turnerin kanssa.

Nuoremmista tähdistä Turnerilta ovat vaikutteita saaneet muun muassa Beyonce, Janet Jackson, Janelle Monae ja Rihanna.

Aika Ike Turnerin kanssa aiheutti trauman

Ike Turner rekrytoi Tina Turnerin 17-vuotiaana bändiinsä The Kings of Rhythm. Pian Tina siirtyi taustalaulajasta bändin eturiviin. Pariskunta saavutti kaupallista menestystä kappaleilla Fool in Love ja It’s Gonna Work Out Fine.

Ike Turner muutti laulajan nimen Anna Mae Bullockista Tina Turneriksi kertomatta tästä Tinalle. Tämä oli vain yksi esimerkki miehen kontrolloivasta käytöksestä.

Vuonna 2018 ilmestyneissä muistelmissaan My Love Story Tina Turner muisteli suhteen tuottamaa traumaa. Hän vertasi seksiä edesmenneen Ike Turnerin kanssa eräänlaiseksi raiskaukseksi.

– Hän käytti nenääni nyrkkeilysäkkinä niin monta kertaa, että pystyin maistamaan veren, joka vuoti kurkkuuni, kun lauloin, Turner kirjoitti muistelmissaan.

Paettuaan lopulta vuonna 1976 pahoinpitelijäänsä hän alkoi rakentaa uraansa ja tuli yhdeksi suurimmista 1980- ja 1990-lukujen pop- ja rock-tähdistä.

Avioero Ike Turnerista astui voimaan 1978.

Jälkiä myös elokuvamaailmaan

Suomessa Tina Turner esiintyi useasti, viimeksi vuonna 2009.

Turner jätti jälkensä myös elokuvamaailmaan. Hän näytteli vuonna 1985 elokuvassa Mad Max – ukkosmyrsky (Mad Max Beyond Thunderdome). Tästä elokuvasta on peräisin myös yksi Turnerin esittämistä tunnetuimmista kappaleista We Don’t Need Another Hero.

Vuonna 1995 Turner esitti Bond-elokuvan 007 ja kultainen silmä tunnuskappaleen Golden Eye.

Turner esiintyi myös The Whon rock-oopperan Tommy elokuvaversiossa.

Toinen avioliitto saksalaisen Erwin Bachin kanssa

Tina Turner avioitui saksalaisen Erwin Bachin kanssa vuonna 2013 liki kolmen vuosikymmenen seurustelun jälkeen. Pariskunta asui Sveitsissä.

Vuonna 2018 Turneria kohtasi tragedia, kun hänen vanhin poikansa Craig teki itsemurhan. Pojan isä oli Turnerin entinen bändikaveri Raymond Hill.

Toinen poika Ronnie kuoli viime vuonna. Ronnien isä oli Ike Turner.

Tina Turnerilla oli myös kaksi adoptiolasta Ike Jr ja Michael, jotka olivat Ike Turnerin lapsia aiemmasta suhteesta.

Lähteet: Sky News, BBC, CNN ja AFP.

Eeva Nikkilä-Kiipula