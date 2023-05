Rumpali tarjoilee jazzia elektronisin vivahtein – Teppo Mäkynen tulee aina ”älyttömän mielellään” vanhaan kotikaupunkiinsa

Salolaislähtöinen jazzrumpali Teppo Mäkynen (s. 1974) sanoo tulevansa vanhaan kotikaupunkiinsa aina ”älyttömän mielellään”. Tällä kertaa muusikon tuo Saloon perjantaina järjestettävä SaloJazzin Jazz tutuksi -teemailta.

Kotimaisen jazzin kärkirumpaleihin lukeutuva Mäkynen sanoo illan ohjelman olevan vielä auki. Luvassa on kuitenkin näytteitä hänen monipuolisesta musiikkiurastaan.

– Rumpujen lisäksi käytän elektronisia apuvälineitä, Mäkynen paljastaa illan ohjelmasta.

Elektronissävytteinen musiikki ei ole Mäkyselle mikään uusi juttu. Ensimmäisen samplerin hän hankki jo 1990-luvulla.

– Olen touhunnut elektronisen musiikin kanssa siitä asti enemmän ja vähemmän. Elektroninen musiikki on kuitenkin ollut suuremassa roolissa muutaman viime vuoden ajan. Sysäys sille oli varmaan korona-aika, Mäkynen pohtii.

Mäkynen on totuttu näkemään lavalla usein erilaisissa kokoonpanoissa, mutta tällä kertaa hän saapuu Saloon yksin. Viime aikoina hän on keikaillut Teddy Rok -nimellä.

Teddy Rok on yhtä kuin Mäkynen tai Mäkynen ja kosketinsoittaja Nikita Rafaelov. Yhteistyö Rafaelovin kanssa sai yllättäen alkunsa koripallotreenistä muutama vuosi sitten.

– Olin tavannut Nikitan aikaisemmin ohimennen musiikkikuvioiden yhteydessä, mutta tutustuin häneen kunnolla koripallotreeneissä.

Päivä alkaa treenaamisella

ja jatkuu musiikin tekemisellä.

Mäkynen asuu perheineen Helsingissä ja hänen treenitilansa sijaitsee Kaapelitehtaalla.

– Rutiinini on hyvin samankaltainen päivästä toiseen. Päivä alkaa treenaamisella ja jatkuu musiikin tekemisellä.

Mäkysen tuorein julkaisu on Teddy Rok -nimellä viime vuonna julkaistu Atonal Drums -albumi. Tällä hetkellä Mäkynen viimeistelee syksyllä ilmestyvää levyä. Levy on toinen The Stance Brothers -yhtyeen nimissä julkaistava levy.

– Edellinen levy julkaistiin yli kymmenen vuotta sitten ja taas on tulossa uusi levy, Mäkynen naurahtaa.

The Stance Brothers on Mäkysen 2000-luvun puolivälissä aloittama sooloprojekti. Edellisen levyn tapaan Mäkynen tehnyt levyn itse eli hän on muun muassa soittanut kaikki levyn instrumentit. The Stance Brothers aikoo myös keikkailla livebändin kanssa, mutta kokoonpanosta Mäkynen on vielä vaitonainen.

– Olen löytänyt mukaan hyviä, nuoria tyyppejä.

Instrumentteina levyllä ja keikoilla kuullaan bassoa, vibrafonia, kosketinsoittimia sekä tietysti rumpuja.

Tuleva kesä on keikkojen suhteen viime kesää rauhallisempi. Muusikon kalenterissa on kuitenkin useita mielenkiintoisia tapahtumia. Parin viikon kuluttua hänet nähdään Maailma kylässä -festivaaleilla Jesse Markinin kanssa. Mäkynen soittaa Markinin bändissä yhdessä Totte Rautiaisen ja Nicolas Rehnin kanssa.

Heinäkuussa Mäkynen soittaa muun muassa Odysseus-festivaalilla, joka järjestetään Helsingin edustalla sijaitsevalla Lonnan saarella sekä Turku Sea Jazz -tapahtumassa Turussa. Elokuussa vuorossa on muun muassa Flow Festival.

Saloa voi hyvin kutsua

nykyään jazzkaupungiksi.

SaloJazzin tuleva keikka eroaa Mäkysen perinteisistä keikoista, sillä musiikin lisäksi Mäkynen kertoo musiikkiurastaan. Yleisöllä on myös mahdollisuus esittää muusikolle kysymyksiä. Mäkynen toivoo aktiivista iltaa.

– Konsertti on interaktiivinen eli myös yleisöllä on mahdollisuus vaikuttaa illan kulkuun.

Improvisoiminen ei ole Mäkyselle ongelma, päinvastoin.

– Minulle improvisoiminen on huomattavasti kiinnostavampaa ja luontevampaa kuin ennalta sovittu ohjelma tai nuoteista soittaminen.

Mäkynen pitää SaloJazz -konseptia erittäin onnistuneena. SaloJazz koostuu syksyn SaloJazz Festivalista ja ympärivuotisesta SaloJazz Live -konserttisarjasta.

– Saloa voi hyvin kutsua nykyään jazzkaupungiksi, hän toteaa.

Musiikin lisäksi Mäkysen tuo Saloon perhe. Salossa asuvat miehen vanhemmat sekä veljet perheineen. Musiikin lisäksi perhettä yhdistää koripallo. Mäkysen veljenpoika Onni Mäkynen edustaa Salon Vilpas Vikingsiä.

– Itse asiassa minä taisin olla meidän perheestä se, joka ensimmäisenä pelasi koripalloa, Mäkynen naurahtaa.

SaloJazzin tapahtumia: Jazz tutuksi: Teppo Mäkynen perjantaina 5. toukokuuta kello 19. Jaska Lukkarinen kertoo Philly Jo Jonesiin liittyvästä tutkimustyöstään torstaina 11. toukokuuta kello 17.30, Jaska Lukkarinen One For Joe klo 19. Kaikki tapahtumat ravintola Musinessa (Horninkatu 17).

Teppo Mäkynen

Useita tunnustuksia

Jazz-Emma-palkinto vuosina 2004 ja 2018.

Suomen Jazzliiton jakama Yrjö-palkinto vuonna 2007.

Finland Festivalsin Vuoden nuori taiteilija vuonna 2000.

Pori Jazzin Vuoden taiteilija vuonna 2006.

SaloJazzin toukokuu on rumpaleiden

SaloJazzin toukokuun ohjelmistossa on myös rumpali Jaska Lukkarinen uuden projektinsa One For Joen kanssa.

One For Joe on kunnianosoitus jazzrumpali Philly Joe Jonesille , joka tunnetaan parhaiten Miles Davis Quintetin rumpalina 1955–1958.

Lukkarisen johtamassa yhtyeessä on mukana saksofonisti Timo Lassy , kitaristi Varre Vartiainen sekä basisti Antti Lötjönen . Konsertissa kuullaan pääasiassa Jonesin muille artisteille, kuten Freddie Hubbardille , Donald Byrdille ja J.R. Montroselle levyttämää musiikkia.

One For Joe liittyy Lukkarisen omaan taiteelliseen tohtorintutkintoon, jossa keskiössä on rumpalin säestys ja tavat luoda musiikillista energiaa. Lukkarinen kertoo ennen konserttia omasta tutkimustyöstään.