Saarelaiset ovat täällä taas – EIF on tehnyt Ykkösessä saman mitä SalPa aikanaan Kakkosessa

SalPa kohtasi ennätyspitkässä Kakkosen putkessa (2002–2022) yhden seuran muita useammin.

Sama seura viihtyi vuosina 2003–2014 kahta kautta lukuun ottamatta SalPan kanssa samalla sarjatasolla ja joukkueiden kohtaamiset olivat kauden kohokohtia.

Lauantaina joukkueet kohtaavat sarjaottelussa ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen, kun Ekenäs IF saapuu Urheilupuistoon.

Syksyllä 2014 Ykköseen noussut EIF on tällä hetkellä pisimpään yhtäjaksoisesti Ykkösessä pelannut seura. Se on kova temppu vajaan 15 000 asukkaan Tammisaaressa, joka yhdistyi vuonna 2009 Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan kanssa uudeksi Raaseporin kaupungiksi.

EIF on vakiinnuttanut asemansa Ykkösessä samalla kaavalla kuin SalPa aikanaan vakiinnutti paikkansa Kakkosessa: hankkimalla joka ikinen talvi riittävän laadukkaita pelaajia ja voittamalla heidän avullaan paitsi otteluita myös paikallisen yhteisön taakseen.

EIF:n sijoitukset Ykkösessä ovat olleet sarjatasolle tyypillisistä talousongelmista huolimatta nousujohteisia: 8–8–7–3–6–4–5–4. EIF karisti muutamassa kaudessa nousijajoukkueen leiman ja on kuulunut kaudesta 2018 lähtien Ykkösen parempaan puoliskoon.

Kaudella 2018 EIF kuului Ykkösen kärkikolmikkoon ja taisteli jopa liiganoususta pitkälle syksyyn. Tuolla kaudella EIF:n kotiotteluita kävi seuraamassa keskimäärin 804 katsojaa eli yli viisi prosenttia Tammisaaren asukasluvusta.

Tällekin kaudelle EIF on hankkinut urheilujohtaja Peter Haglundin johdolla loistavan joukkueen – tarkemmin sanottuna loistavan aloituskokoonpanon, sillä EIF on aina satsannut enemmän materiaalin terävyyteen kuin sen syvyyteen.

– Jos väitän, että EIF:n avauskokoonpano on sarjan kovin, niin en ole kovinkaan väärässä, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä vakuttaa.

EIF:n pelin moottori on kolmatta kauttaan seurassa pelaava venäläinen Stanislav Efimov.

– Efimov on vaarallinen, kuten myös Salomo Ojala ja Roni Pietsalo. Myös (Abdoulaye) Kante on vahva keskikentällä ja oikealla on hyvä nouseva laitapuolustaja (Jeannot) Esua, Suonperä luettelee eikä muista mainita nimistä vahvinta.

EIF:n tämän kauden profiilihankinta oli kamerunilainen keskuspuolustaja Tabi Manga, joka pelasi kaudet 2018–2022 Veikkausliigassa ja voitti KuPSin paidassa Suomen mestaruuden syksyllä 2019.

Olosuhteiden pakosta EIF on satsannut erityisesti ulkomaalaispelaajiin. Tällä kaudella heitä on kokoonpanossa kahdeksan.

Palloliiton sääntöjen mukaan joukkueen kokoonpanossa on oltava vähintään puolet SK-pelaajia (Suomessa kasvanut), joista neljän on pelattava ottelussa. Vaihtotapahtumien määrän noustua kolmesta viiteen esimerkiksi EIF:llä ei ole ongelmia tämän säännön kanssa.

Tasaisemman SalPan mahdollisuudet lepäävätkin juuri vaihtokertojen määrässä. EIF:n avauskokoonpano on siis SalPaa parempi, mutta SalPan vaihtopenkki on EIF:n vastaavaa parempi.

Lauantain ottelun voisikin tiivistää siten, että mitä pidempään SalPa pitää ottelun tasoissa, sitä enemmän vaakakuppi kääntyy vierasjoukkueelta kotijoukkueen puolelle. Varsinkin, kun SalPalta on heittää kentälle Jongtae Yoonin ja Pauli Katajamäen kaltaisia nopeita pelaajia, jotka ovat kuin luotu viimeisen vartin erikoismiehiksi.

Tosin SalPankaan vaihtopenkki ei ole lauantaina niin laadukas kuin normaalisti, sillä kokoonpanosta puuttuvat loukkaantuneet Walid Abdelali, Mikael Anttila sekä Elmo Heinonen, joka kuitenkin harjoitteli perjantaina.

SalPa ja EIF ovat kummatkin keränneet kauden ensimmäisistä viidestä ottelustaan 10 pistettä. Lauantain ottelun voittaja nousee ainakin hetkeksi Ykkösen jaetulle kärkipaikalle Gnistanin kanssa.

– Tiedämme miten EIF lähtee, mitä tiloja he täyttävät ja missä ovat vaaralliset alueet. Pystyimme talvella (Ykköscupissa) ottamaan Efimovin kiinni, niin miksei nytkin. Kaikki paineet on heillä, Suonperä väistää.

– Lauantaina vietetään SalPa-päivää, yleisössä on paljon junnuja ja on luvattu kaunista säätä. Mitäs meidän tarvitsee muuta kuin nauttia, hymyillä ja pelata menemään?

Ykköstä: SalPa–EIF Urheilupuistossa lauantaina kello 16

Lähtökohdat:

Paikallisottelu, SalPa-päivä, jättiyleisö ja +19 astetta. Voitolla Ykkösen sarjakärkeen (päiväksi). Jos joku olisi kertonut nämä asetelmat vuosi tai edes kuukausi sitten, niin harva olisi uskonut.

Seuraa häntä: Jesse Huhtala

Ykkösen maalipörssin kärkimies on satavarmasti saavuttanut liigaseurojen tutkan. Jos Huhtala maalaa tällä tahdilla, hänet revitään Salosta kun siirtoikkuna aukeaa heinäkuussa.

SalPan alustava kokoonpano (4–3–3): Tatu Österlund; Daniel Kepot, Michael John, Joonas Meura, Frans Grönlund; Mikke Louhela, Aleksi Jännes; Albijon Muzaci, Roope Pyyskänen, Oskari Jakonen; Jesse Huhtala.

Tulosennuste: 2–2