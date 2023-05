Sähkösopimusten kohtuullisuus on vaikea kysymys

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) lupasi jo helmikuussa Salkkarin haastattelussa, että ministeriö selvittää miten kalliita määräaikaisia sähkösopimuksia tehneitä kansalaisia voitaisiin auttaa (SSS 9.2.). Selvitys on nyt valmistumassa. Maanantain lehdessä esiteltiin mahdollisia konsteja, joiden käyttöä työ- ja elinkeinoministeriö on selvityttänyt (SSS 29.5.).

Keinoja on ainakin neljä: irtaantuminen sopimuksista, sopimusehtojen kohtuullistaminen, valtiontuki kuluttajille ja kertaluontoinen armahduslaki.

Näistä ensimmäinen ja viimeinen ovat järeitä juridisia aseita, joilla valtio puuttuisi sopimusyhteiskunnan keskeiseen perustaan. Olisi erittäin poikkeuksellista, että valtio pakottaisi sähköyhtiöt purkamaan sopimuksia, jotka ovat tekohetkellään olleet markkinahintaisia ja yleisen käytännön mukaisia.

Sekä kuluttajille että valtiolle olisi helpointa, jos sähköyhtiöt suostuisivat kohtuullistamaan määräaikaisten sopimusten ehtoja.

Viime vuoden lopulla Suomessa oli voimassa yli 400 000 määräaikaista sopimusta, joissa sähkön tuntihinta ylitti 20 senttiä. Viime päivinä sähkön pörssihinta on käynyt jopa miinuksella. Kallista hintaa maksavalle tilanne on siis erittäin kohtuuton.

Mutta sähköyhtiöt ovat muistuttaneet, että voimassaolevien sopimusten sähkö on jo ostettu. Yhtiöt ovat joutuneet varaamaan futuureja aikana, jolloin hinnat huitelivat pilvissä. Jos kuluttajasopimukset purettaisiin, sähköyhtiöt joutuisivat käytännössä myymään kallista sähköään kovilla tappioilla. Niiden näkökulmasta tilanne olisi kohtuuton.

Kyse on lopulta siitä, pitääkö riskin langeta kuluttajan vai kauppiaan niskaan. Joka tapauksessa voitot on ehtinyt kääriä sähkön tuottaja. Osa sähköä myyvistä yrityksistä myös tuottaa sähköä, mutta eivät suinkaan kaikki.

Määräaikaisten sopimusten hyvittäminen olisi valtiolta varmin, mutta kallis ja epätasapuolinen keino.

Ratkaisu jää seuraavan hallituksen murheeksi. Sillä on muutenkin edessään kovia leikkauspäätöksiä. Kalliista ja monin osin epäonnistuineista sähkötuista on juuri päästy eroon eikä uusi hallitus varmasti halua seurata edeltäjänsä linjalla. Siksi tukiratkaisuun on vaikea uskoa.

Poliitikkojen näkökulmasta ongelma on määräaikainen. Viime vuonna otetut sopimukset loppuvat viimeistään ensi vuonna, hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja.