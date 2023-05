Saksan Nico Sturm ei matkaan lähtiessään uskonut finaalipaikkaan: ”Minulla on ollut neljä viime päivää samat sukat jalassa”

Pohjois-Amerikan kirkkaimmat kiekkotähdet ovat kiertäneet tämänvuotiset jääkiekon MM-kisat, mutta maailmanmestaruuden ratkaisevat sunnuntaina Kanada ja Saksa. Kanada löi välierissä Latvian 4–2 ja Saksa Yhdysvallat jatkoajan jälkeen 4–3.

Loppuottelupaikka on Kanadalle neljäs perättäinen jääkiekon MM-kisoissa. Saksa on voittanut MM-hopeaa 1930 ja Länsi-Saksa 1953, mutta ei kertaakaan maailmanmestaruutta. Saksan riveissä maailmanmestaruutta tavoittelevat hyökkääjä Samuel Soramies, jolla on Saksan lisäksi Suomen kansalaisuus sekä apuvalmentaja Pekka Kangasalusta.

Yhdysvallat ei välierässään Saksaa vastaan tarvinnut neljääkään minuuttia 2–0-johtoon, mutta Saksa ei katkennut ja vei pelin jatkojalle. Sitä ehti kulua 7.32 minuuttia, kunnes Frederik Tiffels laukoi Saksan loppuotteluun.

– Tämä taistelutahto, se on ainutlaatuista. Tällaista tunnetta olen kokenut joukkueessa vain harvoin, hyökkääjä Nico Sturm sanoi.

Sturm myönsi, ettei ollut pakannut MM-kisoihin lähtiessään vaatteita loppuotteluun asti.

– Minulla on ollut neljä viime päivää samat sukat jalassa, NHL:ssä San Jose Sharksia edustava Sturm naureskeli.

Kanada sai vääntää Latviaa vastaan

Kanada oli Latviaa vastaan takaa-ajaja kolmannen erän alkuun asti. Päätöserää oli pelattu vajaa minuutti, kun Jack Quinn laukoi nollakulmasta kiekon Latvian maalivahdin Arturs Silovsin maskin kautta maaliin ja tasoitti pelin 2–2:een.

Se oli pelin käännekohta, jonka jälkeen Latvia ei enää johtanut, vaikka latvilaiskannattajat meuhkasivat parhaansa mukaan loppuun asti.

– Maalin takaa ei ammuta, ellei johonkin tähdätä. Se oli taidokkaan pelaajan taidokas suoritus, Kanadan valmentaja Andre Tourigny arvioi Quinnin maalia.

Taidokas oli myös Kanadan kolmas maali, jonka 18-vuotias Adam Fantilli laukoi ajassa 48.56. Fantilli siirsi kiekon oikealle ja nopeasti takaisin vasemmalle Latvian puolustajan mailan alta ja laukoi takanurkkaan.

– Sain syötön (Milan) Lucicilta, olin keskellä yksi vastaan yksi -tilanteessa, yritin tehdä liikkeen ja sain laukauspaikan. Se meni sisään. Olen todella iloinen siitä, Fantilli sanoi.

Alkulohkossa Kanada oli nuijinut Latvian 6–0, mutta tällä kertaa se piti Kanadaa lujilla.

– He olivat eri joukkue. Mutta olimme nähneet sen videolta. He voittivat (puolivälierissä) todella hyvän joukkueen, Ruotsin, ja tiesimme, että tästä tulee kova ottelu, valmentaja Tourigny sanoi.

Latvia teki pelistä kovaotteisen ja rajun. Toisessa erässä vihellettiin yksitoista jäähyä, joiden syiden joukossa olivat väkivaltaisuus, epäurheilijamainen käytös, laitataklaus ja sukeltaminen.

Kanadan valmentaja Tourigny myönsi pelänneensä toisessa erässä, että hänen miehistönsä kadottaisi keskittymisensä.

– Kyllä. Kansainvälisessä jääkiekkoilussa ei ole pelottelua. Kaikki tietävät, että säännöt suojelevat heitä. Jos yrität pelotella vastustajaasi, se ei pääty hyvin. En pitänyt reaktiostamme siinä suhteessa, mutta sen jälkeen paransimme kolmannessa erässä ja kun vastustaja yritti hämmentää, meidän kaverit säilyttivät malttinsa ja keskittymisensä, Tourigny sanoi.

Raiko Häyrinen