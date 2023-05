Salo täyttää kaksi johtovirkaa: hallintojohtajaksi esitetään Riku Rönnholmia, talousjohtajaksi Markus Maunulaa

Salo täyttää ensi viikolla kaksi avointa johtovirkaa, kun kaupunkiin valitaan uusi hallintojohtaja ja talousjohtaja.

Valintoja valmistellut rekrytointityöryhmä esittää hallintojohtajaksi oikeustieteen maisteri Riku Rönnholmia ja talousjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Markus Maunulaa.

Markus Maunula on Liedon talousjohtaja. Hän asuu Raisiossa. Naantalilainen Riku Rönnholm on Iitissä sijaitsevan moottoriurheilukeskus KymiRingin toimitusjohtaja. Aikaisemmin hän on toiminut Iitin kunnanjohtajana.

Kaupunginhallitus päättää virkojen täyttämisestä ensi maanantaina.

Hallintojohtajasta tulee Salon uusi kakkosjohtaja. Hänen vastuullaan ovat konsernipalvelut, joihin kuuluvathallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä kaupunkikehityspalveluista siirrettävä kehittämisyksikkö.

Hallintojohtajan virka vapautui viime joulukuussa, kun edellinen hallintojohtaja Laura Ala-Hannula irtisanoutui lyhyellä varoitusajalla.

Talousjohtajan virka on jo pitkään hoidettu tilapäisjärjestelyin. Talousjohtaja Anna-Kristiina Korhonen valittiin vuosi sitten Salon kaupunginjohtajaksi, mutta hän toimi jo sitä ennen vs. kaupunginjohtajana.

Hallintojohtajan virka kiinnosti 31 hakijaa, joista yksi perui hakemuksensa. Talousjohtajan virkaan hakijoita oli kymmenen.