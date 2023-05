Salon kaupungin tiukka viesti hyvinvointialueelle: Laaja kaupunki tarvitsee lähipalveluita

Hyvinvointialueen lähipalveluita ei pidä tarkastella vain Varhan talouden tasapainottamisen näkökulmasta. Tällaiset terveiset Salon kaupunki lähettää Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle.

Sanomisen paikan antaa kunnille lähetetty Varhan palvelustrategiakysely. Se on saman tyyppinen kuin maakunnan asukkaille avoinna ollut verkkokysely. Kummastakin on luettavissa, millaisia suunnitelmia hyvinvointialueella on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Salon kaupunginhallituksen vastauksessa huomautetaan, että Salo on pinta-alaltaan Varhan alueen suurin kunta, jonka ”elinvoiman ja työpaikkojen sekä veto- ja pitovoiman turvaamiseksi alueellisesti riittävän kattavat lähipalvelut ovat välttämättömiä”.

Varha on vuokralla kuntien entisissä sote-tiloissa. Kyselyssä todetaan, että Varha saattaa luopua joistakin kunnan omistamista tiloista talouden tasapainottamiseksi. Salo muistuttaa sote-uudistuksen yhteydessä säädetystä laista, johon vuokrasuhde perustuu. Lain mukaan hyvinvointialueet maksavat tiloista vuokraa vähintään kolme vuotta vuoteen 2025 asti.

Salon kaupungin mielestä palveluverkosta ei pidä tehdä lopullisia ratkaisuja ennen kuin voimaanpanolain mukainen siirtymäaika on päättynyt.