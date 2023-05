Salon Viitanlaaksoon avataan uusi Rakkauden Metsä, jonne kuka tahansa voi käydä istuttamassa oman puunsa

Saloon on tulossa uusi Rakkauden Metsä, jonka avajaisia vietetään sunnuntaina 21. toukokuuta. Viitanlaakson perustettava metsä on kolmas laatuaan Suomessa, ja kaksi muuta metsää sijaitsevat Lopella ja Helsingin Vuosaaressa. Rakkauden Metsä on alun perin Anu Nyludin kehittämä konsepti, jonka omistaa Mood of Finland Oy.

Aloitteen metsän perustamisesta Salon Viitanlaaksoon tekivät Sanna Katajainen ja Timo Sippo. Idea syntyi, kun pariskunta sai sponsoritukea Kilpisjärvi–Ilomantsi-vaellusmatkalleen. Katajainen ja Sippo halusivat, että puolet saadusta tuesta menisi hyvään tarkoitukseen.

– Rakkauden Metsä oli ehdottomasti oikea kohde käyttää saamamme sponsorituki, Sanna Katajainen kertoo.

Metsän tarkoituksena on toimia paikkana, jonne kuka tahansa voi käydä istuttamassa oman puunsa. Rakkauden puun istuttamiselle ei tarvitse olla sen suurempaa syytä, mutta Katajaisen mukaan sen voi istuttaa vaikkapa oman ystävänsä, perheenjäsenensä tai sukulaisensa kunniaksi. Puu voi toimia läheiselle välittämisen ja rakkauden symbolina, josta riittää iloa pitkäksi aikaa. Yhteiselle metsäalueelle voivat istuttaa oman puunsa myös kaupunkilaiset, joilla ei ole omaa pihaa tai maata.

Rakkauden Metsän avajaistapahtumassa 21. toukokuuta istutetaan ennakolta tilattuja taimia, metsämäntyjä, siperianlehtikuusia, metsätammia, metsävaahteroita, rauduskoivuja ja kotipihlajia. Oman taimensa avajaispäivään voi hankkia hankkeen verkkokaupan kautta. Puiden istutukseen saa tuolloin opastusta, ja paikalla on tarvittavat välineet. Istutetuista puista saa mukaansa todistuksen, ja osa tuotoista menee Luonnonperintösäätiölle ikimetsien suojeluun.

Avajaispäivän jälkeen oman taimen voi käydä istuttamassa Rakkauden Metsään silloin, kun itse haluaa. Taimi tulee valita alueelle soveltuvien puulajien listalta ja istuttaa ohjeiden mukaan. Rakkauden puun voi istuttaa maanomistajan luvalla myös muualle kuin Viitanlaakson metsän alueelle, vaikkapa omaan puutarhaan tai mökkipihaan. Muualle istutetun puun sijainnin voi lisätä Rakkauden Metsä -kartalle. Myös avajaispäivän jälkeen istutetulle puulle voi halutessaan hankkia todistuksen.

Rakkauden Metsälle on varattu Viitanlaaksoon 0,8 hehtaarin kokoinen, Salon kaupungin omistama alue. Myös syntyvä metsä on kaupungin omaisuutta. Konseptin kehittänyt yritys tienaa myymällä vapaaehtoisia istutustodistuksia.

Kaupunginpuutarhuri Matti Nikanderin mukaan alue on juuri sopiva kasvupaikka metsälle. Siellä puut saavat kasvaa rauhassa, ja ainakin ensimmäisinä vuosina niitä käydään hoitamassa. Taimia kastellaan ja niiden ympäristö niitetään, jotta ne saavat riittävästi valoa.

Metsä on jaettu kolmeen eri sektoriin. Kuhunkin sektoriin on tarkoitus istuttaa vain tiettyjä puulajeja, jotka soveltuvat kasvupaikalle ja menestyvät toistensa läheisyydessä. Nikanderin mukaan sektorit on merkitty maastoon ja puiden runkoihin, ja niistä on tulossa myös kartta hankkeen Facebook-sivuille.

Näin istutat oman Rakkauden puusi

Valitse istutuspaikkaan sopiva taimi. Lista Viitanlaakson Rakkauden Metsään soveltuvista puulajeista julkaistaan hankkeen nettisivuilla avajaistapahtuman jälkeen.

Voit istuttaa puun Rakkauden Metsään tai muuhun valitsemaasi paikkaan maanomistajan luvalla.

Kaiva lapiolla maahan kuoppa, johon taimen juuret mahtuvat. Etäisyys muihin taimiin tulee olla vähintään viisi metriä.

Kaada vettä kuoppaan noin viisi litraa.

Aseta taimi kuoppaan siten, että varsi jää näkyviin maan pinnalle.

Täytä kuoppa kaivamallasi mullalla.

Kiinnitä vielä puun runkoon pieni nauha tai merkki, josta tunnistat oman puusi.

Halutessasi voit suojata puuta metsän eläimiltä laittamalla sen ympärille verkon.

lähde: Rakkauden Metsä -hankkeen kotisivut