Salolaislogo kiihdyttää Käärijä-maniaa Liverpoolissa – Janne Kuusinen luonnosteli Käärijän palloista

Salolainen Janne Kuusinen on muusikko, sarjakuvataiteilija, kirjailija ja tragikoomikko – omien kotisivujensa mukaan. Nyt listaan pitää lisätä varmaankin myös graafikko, sillä Kuusinen on piirtänyt Suomen euroviisuedustajasta ja yhdestä ennakkosuosikista Käärijästä logon, jonka käyttöoikeudet Yle on ostanut.

– Hehheh, ehkei sentään. Olen varovasti käyttänyt itsestäni titteliä poikkitaiteilija. Taiteilija-nimikkeen käyttäminen on aina kävelemistä heikoilla jäillä, Kuusinen naurahtaa.

Tee-se-itse-graafikon Käärijä-logo vilahtaa joka tapauksessa jo YouTuben humoristisessa promovideossa Delivery from Finland is ready for Liverpool. Safe travels Käärijä!

Kuusisen tietojen mukaan logoa jaetaan tuhatmäärin pr-tarroina ja postikortteina Liverpoolissa, kevään euroviisupääkaupungissa, jossa Käärijä esiintyy ensi viikolla.

Miksi ja miten salolaisen muusikon hetken inspiraationa syntynyt logo on päätynyt Liverpooliin?

– Päivänä eräänä huomasin, että viisuedustajamme on tiivistettävissä kuuteen ja puoleen palloon, Kuusinen alustaa.

Kuusinen, ahkera ja hulvatonkin twiittaaja, laittoi logon helmikuun lopussa Twitteriin, josta se löysi tiensä Käärijän taustajoukkojen silmiin. Eipä aikaakaan, niin Kuusinen ja Yle tekivät diilin logon käyttöoikeudesta kertakorvausta vastaan.

– Yksinkertainen on kaunista, Janne Kuusinen sanoo.

Kuusi ja puoli palloa sekä vihreä ja musta väri tarjoavat paljon muitakin mahdollisuuksia.

– Ystäväpiirini tuleviin euroviisubileisiin aion värkätä tällaisia installaatioita Vihreän kuulan puolikkaista ja lakritsiveneistä, Kuusinen sanoo.

Nyt maailmalla pienimuotoisen epidemian lailla pian leviävä logo syntyi yksinkertaisesta oivalluksesta, muun puuhastelun ohessa. Kuusinen kertoo silmäilleensä nettiä ja huomanneensa Käärijä-nimisen hahmon voittaneen euroviisukarsinnan. Käärijän, eli muusikko Jere Pöyhösen, hahmosta pomppasi esiin oleellinen, pallot ja puolipallo.

– Parhaat ideat syntyvät luontevasti. Tyypillä on vihreä bolero ja pottatukka, kattilakampaus. Kolme plus kolme palloa ja puolipallo. Grafiikassa pallot ja ympyrät viehättävät ihmissilmää, Kuusinen sanoo.

Tietokoneella pyöri taustalla piirto-ohjelma, joten ideasta toteutukseen.

Janne Kuusinen tunnetaan eteläisessä Suomessa parhaiten muusikkona, etenkin piano- ja harmonikkataiteilijana, sekä musiikinopettajana. Kuusinen on musisoinut muun muassa mykkäelokuvafestivaaleilla ja johtaa Salon seudun harmonikkakerhoa.

Musisoinnin lisäksi Kuusinen on kirjoittanut neljä omakustannetta ja sarjakuvia sekä yhteensä, oman arvion mukaan, nelinumeroisen määrän muita kuvia.

– Ei ole tavatonta, että monella muusikoilla pysyy kynä kädessä. Lasse Mårtensonkin aloitti mainosgraafikkona, Kuusinen muistuttaa.

Kuusinen luonnehtii omaa kirjallista tuotantoaan lastuiksi, humoristisen hapanrealistisia esseitä ja aforismeja sisältäviksi kevyiksi kirjoiksi. Kahdessa Kuusisen gradu-aineistoihin perustuvassa kirjassa luodataan tanssimuusikoiden mielenmaisemia sekä heidän kertomiaan anekdootteja.

– Toinen aforismikokoelma on työn alla, Kuusinen sanoo.

Käärijä-logon yllättävä matka maailmalle on Kuusisen mukaan kannustava esimerkki siitä, että mikäli joku juttu on tarpeeksi hyvä, joku sen huomaa ja joskus tulee jopa kotoa asti hakemaan.

– Tämä osoittaa, kuinka valtava pelikenttä sosiaalinen media on. Sieltä löytää myös pimeyttä ja pahantahtoisuutta, mutta paljon hyvää. Ennen ihmisten talentit nousivat esille toreilla ja kykykilpailuissa, nyt tori koostuu nollista ja ykkösistä.

Logo-ilmiö nostaa Kuusisen mukaan esille toisenkin tärkeän asian. Logon käytöstä on sovittu Ylen kanssa, ja Kuusinen on saanut siitä pienenä kertakorvauksena ihan oikeaa rahaa.

Kyse on tärkeästä periaatteesta.

– Omien hengentuotteiden julkisesta käytöstä saa ja pitää pyytää ja pitää myös saada korvaus. Ihmisille on tullut oletus, että näitä tehdään talkoina. Puhutaan tekijänoikeuksista ja osaoikeuksista. Nyt ei kenenkään tarvitse ajatella, että logo olisi vain pöllitty ilman molempia osapuolia tyydyttävää sopimusta, Kuusinen sanoo.

Voittaako Käärijä, poikkitaiteilija Janne Kuusinen?

– En ole sinänsä fani, mutta toivotan sympaattiselle herralle menestystä. Olisihan se hienoa, jos suomenkielinen kappale voittaisi viisut!

Linkki paketointivideoon: https://www.youtube.com/watch?v=A2TL_ARWvoE