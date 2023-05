Salon Hyötykäytön Brandt: Isot firmattulevat kahmimaan markkinaosuudet – tulevaisuus on udun peitossa

Salon ja kymmenen muun kunnan polttokelpoinen jäte siirtyy vaiheittain Lounais-SuomenJätehuoltoOy:n kilpailuttamien urakoitsijoiden kuljetettavaksi. Päätös syntyi jätehuoltolautakunnassaviime viikontorstaina kahden äänestyksen jälkeen.

Salolaisia jätehuoltoyrityksiä huolettaa, että isot, valtakunnalliset jätehuoltoyritykset napsivat kovalla hintakilpailulla kaikki seudun urakat.

– Emme voi asiakkaiden pakkosiirrolle meiltä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle yhtään mitään. Yhtiö sai lopulta sen, mitä on jo vuosia tavoitellut, sanoo Salon Hyötykäyttö Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Brandt.

Jätekuljetukset menevät seudulla siirtymäajan 2026–2029 kuluessa seudulla täysin uusiksi. Jukka Brandt toteaa, ettei uuden päätöksen kaikkia vaikutuksia pysty mitenkään ennustamaan saati ennakoimaan.

– Menemme päivän kerrallaan ja jatkamme yrityksenä työntekoa siellä, missä työtä on yhä tarjolla. Voimme vain seurata tilanteen kehitystä. Tulevaisuus on udun peitossa, Brandt sanoo.

Salon Hyötykäytön toimitusjohtaja Mikko Brandt lisää olevansa ihmeissään siitä, että Salon kaupunginhallitus yksimielisesti päätti nykykäytännön voivan jatkua, mutta silti Salon edustajat jätehuoltolautakunnassa äänestivät keskittämisen puolesta.

– He äänestivät Salon kaupunginhallituksen yksimielistä päätöstä vastaan. Sitä ihmettelen, Mikko Brandt sanoo.

On selvää, mitä mieltä Salossa 70-luvulta asti jätehuoltoa järjestäneen perheyrityksen johtaja Jukka Brandt on jätelautakunnan päätöksestä.

– Täydellinen monopoli astuu voimaan, yhtiö omistaa asiakkaat, meistä tulee aliurakoitsijoita. Emme tietenkään voi olla tyytyväisiä päätökseen. Olemme pieninä yrittäjinä siitä pahoillamme, samalla kiitämme asiakkaitamme, Brandt sanoo.

Brandt uskoo, että keskitetyn kilpailutuksen myötä isot kahmivat markkinaosuudet.

– Tapahtuu sama, mitä Suomessa on jo vuosia tapahtunut. Jätekuljetukset keskittyvät isoille yrityksille, jotka kovalla kilpailutuksella saavat hyvät asemat yhteiskunnassa. Ei meillä pienillä ole varaa investoida pienellä ajalla suuria määriä uutta kalustokapasiteettia.

Brandt lisää, että Salon Hyötykäyttö toki jatkaa yrittämistä ja seuraa, millaisia tarjouspyyntöjä tulee. Brandt muistuttaa, että viimeisimmässä biojätekuljetustarjouspyynnössä luki melko selvästi, että hinta on ratkaiseva kriteeri – muiden laatukriteerien perään ei Brandtin mukaan kyselty.

– Vaikka olemmekin olleet Salon seudulla näkyvä tekijä, olemme silti isossa kuvassa altavastaajia. Yritämme miettiä, miten meidän perheyhtiömme pysyy jatkossa kiinni leivän syrjässä.

Brandt uskoo, että töitä kyllä löytyy kaupan ja teollisuuden parissa.

– Se on meidän vahvuutemme, meillä on osaamista ja kalustoa.

Jukka Brandt toteaa, ettei Salon Hyötykäyttö Oy aio yrityksenä valittaa päätöksestä.

– Jos valituksia tehdään, se tapahtuu etujärjestöjen toimesta. Emme aio yrityksenä profiloitua pitämällä asiasta suurta meteliä, Brandt sanoo.

Jätteet ja kuljetukset Laaksonen Oy on uusi tekijä seudun jätehuoltobisneksessä. Mika Laaksonen aloitti toimintansa vuonna 2021 kahdella punaisella biokaasujäteautollaan.

– En ole ollut mukana vielä ainoassakaan tarjouskilpailussa, joten asia on minulle hyvin uusi, Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan jätekuljetusyrityksen alku oli hankala, mutta asiakkaita on tullut startin jälkeen jo mukavasti.

Nyt koko jätehuoltokentän tilanne muuttuu Salossa ja kymmenessä muussakin maakunnan kunnassa. Laaksonen pelkää Brandtin lailla, että keskitetty kilpailutus suosisi isoja ja jyräisi pienet alleen.

– Isot valtakunnalliset tekijät voivat heittää kilpailutuksessa sellaisen hinnan, ettei pienillä ole varaa vastata. Olen varmastikin alueen pienin yrittäjä. Ei pienyrittäjä voi laittaa plusmiinusnolla-tarjousta.

Myös Laaksonen näkee tulevaisuuden utuisena, kysymyksiä on paljon.

– Ollaan uuden äärellä. Onneksi siirtymäaika on pitkä, ehtii tutkia asiaa ja tulevaa hinnoittelua. Tämä on sekä uhka että mahdollisuus, Laaksonen sanoo.

Laaksonen toivoo, että kun jätehuoltoalueet lohkotaan pienempiin osa-alueisiin, niin jotkut alueet rajattaisiin niin, etteivät isoimmat saisi niiden kilpailutuksiin osallistua.

– Toivon, että tulevissa kilpailutuksissa otetaan huomioon myös paikalliset pienyrittäjät, Laaksonen sanoo.

Mika Laaksonen ei aio valittaa päätöksestä.

– Luulen, että se olisi aika turhaa. Vaikka asia menisi taas korkeimpaan oikeuteen, se varmasti kumoutuisi siellä.

Pitkä matka keskitettyyn kilpailutukseen

Jätehuoltolautakunnan torstainen päätös koskee Saloa, Turkua, Auraa, Kaarinaa, Lietoa, Marttilaa, Paimiota, kanta-Paraista, Pöytyää, kanta-Ruskoa ja Sauvoa, joissa siirrytään vaiheittain polttokelpoisen jätteenkeskitettyyn kilpailutukseen. Siinä18 kunnan omistama Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH)kilpailuttaajätteenkuljetuksen ja osoittaaurakat voittaneille kuljetusyrityksille.

Kunnan järjestämään kuljetukseen siirryttäisiin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua, vaiheittain vuosina 2026–2029.

Nykyisin edellä listatuissa 11 kunnassa kiinteistönhaltija on periaatteessa voinut itse valita jätteidensä kuljettajan. Yrittäjä- ja kuljetusjärjestöt ovat sitkeästi ajaneet nykyjärjestelmän säilytystä. Jätelain pääsäännössä todetaan, että laki lähtee keskitetystä kilpailutuksesta.

Salon kaupunginvaltuusto on antanut Lounais-Suomen Jätehuollolle huhtikuussa 2013, huhtikuussa 2017 ja toukokuussa 2020 lausunnot, joissa se on vaatinut jätteenkeräyksen jatkumista kotitalouksien järjestämänä. Kaupunginhallitus totesi myös huhtikuussa tänä keväänä, että linjaa ei ole syytä muuttaa.

Vuodesta 2013 kiinteistönhaltijan järjestämä kuljetus on voittanut kuusi kamppailuaSalon kaupunginhallituksessa.

Turun hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat käsitelleet Lounais-Suomen polttokelpoisten jätteiden kuskauksia 11 kertaa.Edellisen kerranLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti kesäkuussa 2021 äänin 8–7, että 11 kunnan nykysysteemi saa jatkua. Ratkaisu ei kestänyt oikeudessa.