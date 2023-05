Anna Czakan toteaa olleensa aina liikunnallinen ja luova. Sydämen rytmihäiriöt veivät ensin pois urheilemisen, ja kun mieli oli maassa, katosi kiinnostus taiteellisuuteen.

Lentopalloilijana tutuksi tullut 26-vuotias Czakan on kokenut viimeisimmän vuoden aikana raskaita vaiheita. Terveyshuolet ovat johtaneet masennukseen ja paniikkikohtauksiin.

”Mitä kuuluu?” onkin tässä kohdassa poikkeuksellisen tärkeä kysymys.

– Olosuhteisiin nähden kuuluu ihan hyvää, Czakan vastaa.

Rytmihäiriöt ovat näkyneet Czakanin elämässä lapsesta asti. Entistä konkreettisemmaksi tilanne meni runsas vuosi sitten, kun niitä alkoi tuntua myös harjoitusten ja ottelujen aikana.

Salossa aina asunut ja koko lentopalloelämänsä Viestissä pelannut Czakan vei kevätkauden 2022 kuitenkin täysipainoisesti loppuun. Olo ei silti ollut hyvä, ja hän kävi jo kauden aikana tutkimuksissa.

Ne jatkuivat keväällä. Julkisessa terveydenhuollossa jono leikkaukseen eli ablaatioon oli pitkä. Kesällä ei ollut vielä tietoa sen ajankohdasta, ja Czakan halusi selvyyttä tilanteeseen jo aiemmin. Niinpä hän poikkesi yksityisellä lääkärillä.

– Hänen lausuntonsa poikkesi julkisesta puolesta lähes täysin. Sen tulkinnan mukaan mitään kajoavaa hoitoa eli esimerkiksi ablaatiota ei kannattaisi tehdä. Halusin kuitenkin pysyä julkisen puolen jonossa, mutta epätietoisuus oli siinä vaiheessa suuri, Czakan kertoo.

– Lopulta aika ablaatioon olisi ollut marraskuussa. Silloin olin kuitenkin vielä sekaisin tilanteen suhteen, ja yritin vielä harjoitellakin marraskuun ja tammikuun välisenä aikana. Niinpä ablaatiota siirrettiin, hän lisää.

Czakan piipahti LP Viestin lajiharjoituksissa.

– Ei siitä tullut oikein mitään. Punttitreenissä meinasi lähteä taju, kun sykkeet vaihtelivat kovasti. Varsinaisissa lajiharjoituksissa syke on tasaisempi, ja sellaista pystyin tekemään paremmin. Mutta kun sykkeet olivat laskeneet ja yritin tehdä vähän kovatehoisempaa, tuntui taas tosi pahalta.

Tammikuussa oli tarve vielä kolmannen lääkärin lausunnolle. Selvää oli, että lentopallokausi jäisi kokonaisuudessaan väliin.

– Olin helmikuun alussa elektrofysiologisessa tutkimuksessa. Siellä kartoitettiin rytmihäiriön paikkaa, ja ablaatio olisi tehty silloin, jos paikka olisi ollut helposti löydettävissä. Kun niin ei ollut, päätettiin asiaa siirtää maaliskuulle.

Aikaväliä huhtikuu 2022–maaliskuu 2023 Czakan kuvailee elämänsä vaikeimmaksi sekä fyysisesti että henkisesti.

– Elämältä vietiin pohja pois hetkessä. Tuskallisinta on ollut odottaminen ja epätietoisuus. Näitä asioista ei päässyt pakoon missään vaiheessa.

– Rytmihäiriöitä saattoi tulla, kun puhui jonkun kanssa puhelimessa ja silloin, jos tunteet aaltoilivat vähänkin. Vasemmalla kyljellä ei pystynyt nukkumaan. Häiriöitä tuli, jos söi liikaa tai vastaavasti syömisten välissä oli liian pitkä aika.

Alakoululaisesta lähtien itsensä lentopalloilijana mieltänyt Czakan koki pakollisen liikkumattomuuden raskaana asiana. Jo viime keväästä lähtien oli suositeltu, ettei mitään sykettä nostattavaa tulisi tehdä.

– Vinkki oli oikea, sillä rytmihäiriöiden välttämiseksi paras asento oli vain istua jossakin. Se taas passivoitti ihan totaalisesti sekä kropan että mielen.

Näihin asioihin on toki ollut jossain määrin mahdollisuus valmistautua.

– Minulla on ollut sama diagnoosi yläkoulusta lähtien. Lisäksi suurin osa äidin puolen suvusta on kärsinyt sydänvaivoista. En itse asiassa ihan heti keksi suvusta henkilöä, kenellä ei olisi ollut mitään ongelmia sydämen kanssa, Czakan kertoo.

Diagnoosi on ennenaikainen kammiodepolarisaatio.

– Normaali sinusrytmi yksinkertaisuudessaan pumppaa verta eteisen kautta alas kammioihin. Minulla rytmihäiriön ollessa päällä kammio supistuu ennen kuin eteinen kerkeää kunnolla täyttyä kammiosta tulleen vääränlaisen sähköimpulssin myötä. Se tuntuu siltä kuin sydän jättäisi yhden lyönnin täysin välistä, Czakan selvittää.

Mielenterveys ei kuitenkaan katso sitä, miten suurina tai pieninä yllätyksinä vastoinkäymiset tulevat.

– Tilanne aiheutti masennusta. Lisäksi pelko rytmihäiriöistä johti paniikkikohtauksiin, joita tuli usein kotoa lähtiessä. Pahimmillaan en pystynyt käymään itsenäisesti kaupassa vaan vetäydyin kotiin eli niin sanotusti turvaan, hän kuvailee monille vastaavia tilanteita kokeneille tuttuja olotiloja.

– Arki oli raskasta. Energia ja jaksaminen ei oikein riittänyt esimerkiksi mihinkään sellaisiin asioihin, jotka aiemmin ovat tuottaneet minulle mielihyvää. Olen aina tykännyt esimerkiksi askarrella, mutta ne asiat jäivät täysin.

Virtaa riitti nipin napin siihen, että Czakan kävi Salohallissa katsomassa LP Viestin otteluita. Siis niitä pelejä, joissa hän oli ollut säännöllisesti kentällä reilusti yli viiden vuoden ajan ja yleisössä vielä paljon kauemmin.

– Viestin ottelujen katsominen on ollut joka kerta tosi tunteikasta. On ollut hienoa nähdä pelaajien iloa, ja samalla on voinut itkettää paljon.

– Joskus saattoi olla rytmihäiriöitä läpi kaksituntisen ottelun, jolloin katsomossa on ollut vaikeaa olla fyysisestikin. Rakkaus lajia kohtaan on kuitenkin niin vahva, että jaksaminen riitti lähtemiseen paikan päälle.