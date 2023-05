Salon keskustan elinvoimaluku kasvoi – ongelmana kauppakeskus Linjuri

Salon elinvoimaluku on noussut viime mittauksesta. Vuonna 2021 luku oli 1,84, nyt se on 2,04. Se kertoo hyvästä, joskin pienestä positiivisesta kehityksestä Salon ydinkeskustassa, sillä keskimäärin kaupunkikeskustojen elinvoimaluku on laskenut Suomessa lähes neljällä prosentilla, kun aikajanaksi otetaan vuodet 2020–2023.

Tulos perustuu Elävät Kaupunkikeskustat ry:n perjantaina julkaistuun tutkimukseen, jossa painotetaan etenkin lauantaisin auki olevien kauppojen ja ravintoloiden määrää, toimivien kivijalkaliikkeiden, tyhjinä olevien liiketilojen määrää ja kaupallista tiiviyttä väkilukuun suhteutettuna.

Salon keskustan elinvoimaa on mitattu vuodesta 2017 alkaen. Mittauksen on toteuttanut Elävät kaupunkikeskustat ry ja datan on käsitellyt Tietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy.

– Salon elinvoimalukua alentaa tyhjien liiketilojen määrä. Se on kylläkin laskusuunnassa, vielä vuoden 2021 mittauksessa luku oli valtakunnallista kärkeä, 21 prosenttia. Nyt on päästy jo alle 11 prosenttiin, kertoo Martti Wilhelms Tietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy:stä.

Tyhjien liiketilojen suhteen Wilhelmsinkin katse kääntyy erääseen salolaisille tuttuun kauppakeskukseen.

– Autioitunut Linjuri on Salon ongelma. Ilman sitä elinvoimalukukin olisi paljon korkeampi, Wilhelms sanoo.

Wilhelmsilläkään ei ole kristallipalloa, joka kertoo, miten tilat täytetään, mutta yksi ehdotus, salolaisille jo tuttu, löytyy:

– Jos Linjurin tilat muutettaisiin toimistotiloiksi tai asunnoiksi, se nostaisi Salon elinvoimalukua.

Tutkimusta käytetään kaupunkisuunnittelun työkaluna. Salon kaupungin asemakaavapäällikkö Virpi Elovaara oli perjantaina tutustunut uusiin tuloksiin ja piti niitä kohtuullisina.

– Elinvoimaluku on parantunut, mutta tilanne on melko ennallaan. Liiketilojen tyhjeneminen on vähentynyt, mutta on yhä korkealla tasolla. Ravintoloiden osuus lauantaina auki olevien liikkeiden osalta on kasvanut, kauppojen laskenut. Muutokset ovat melko pieniä, Elovaara sanoo.

Elovaaran mukaan hyvää on se, että tilanne on vakaa, jopa parantunut. Muutama muukin seikka pistää datasta esiin.

– Selvästi näkyy keskusta-alueen ”kuumien korttelien” painopiste, Plazan ympäristön korttelit. Samoin Helsingintien ravintoloiden ja Horninkadun liiketilojen osuus on korostunut. Torin itäpuoli on noussut, Elovaara sanoo.

Lisäksi Salossa kivijalkaliikkeiden osuus on yhä runsas.

Salo kuuluu Suomen 35 suurimman kaupungin kattavassa mittauksessa keskikokoisiin kaupunkeihin, joissa asuu 30 000 – 55 000 asukasta. Tässä verrokkiryhmässä on 11 kaupunkia, ja Salo sijoittuu elinvoimaluvullaan kuudenneksi, Tornio-Haparandan taakse, mutta Järvenpään eteen.

Oleellisinta luvussa on se, että Porvoon lisäksi vain Salossa elinvoima on tutkimuksen mukaan kasvanut kahden vuoden aikana.

Wilhelms näkeekin Salon tilanteessa positiivisia seikkoja.

– Elinvoima on noussut vuodesta 2021, ja näkyvissä on kohtuullinen vire. Huonoa on lauantaisin auki olevien kauppojen määrän lasku.

Salon keskustassa on noin 400 liiketilaa, joista kauppojen osuus on 128, kahviloiden ja ravintoloiden osuus 50 ja arkipäivinä toimivien yritysten, kuten kampaamoiden tai toimistotilojen, osuus on 150.

Tutkimuksen menetelmää tekijät kuvaavat yksinkertaiseksi. Se perustuu keskustojen liiketilaluokituksen pääkäyttöön, joka suhteutetaan asukaslukuun.

Tutkimuksessa puhutaan vartin keskustoista. ”Vartin keskusta on keskeinen kehittämissäde. Kaupallisen keskustan ympärille piirretään kilometrin pituinen säde. (…) Vartin keskusta edellyttää toimiakseen, että kaupat, ravintolat ja kaikki palvelut keskittyvät ytimeen.”

Salon kyläkeskuksissa asuvien on syytä noteerata, että artikkelin esittelemä tutkimus rajautuu vain ydinkeskustojen alueelle – esimerkiksi Meriniityn lounasravintolat eivät ole laskuissa mukana.

Ydinkeskustan merkitys on Wilhelmsin mukaan suuri koko kaupungin vetovoimalle.

– Keskusta on käyntikortti. Keskusta tarvitsee asukkaita ja työpaikkoja, se on yleislääke. Mitä enemmän keskustassa asuu ja työskentelee ihmisiä, se ylläpitää myös viihtyvyyttä ja elinvoimaa, Martti Wilhelms tiivistää.

Virpi Elovaaran teesit noudattelevat samoja linjoja.

– On tärkeä saada keskustaa elävämmäksi, ihmisiä liikkumaan ja käyttämään palveluita. Meillä on meneillään Salonjoen rantojen kehittäminen, ja muita kaavahankkeita, muun muassa Plazan korttelin uudistaminen.

Valtakunnallisesti elävimmäksi keskustaksi Elävät kaupunkikeskusta ry:n tutkimuksessa valikoitui Tampere. Seuraavana tulivat järjestyksessä Helsinki, Turku, Pietarsaari, Porvoo, Tikkurila-Vantaa, Vaasa, Lappeenranta, Kuopio, Lahti, Oulu ja Rovaniemi.

Suomessa on 107 kaupunkia keskustoineen.

Keskikokoisten kaupunkien elinvoimaluku

– Salo sijalla 6 / 11

Muutos 2021 / 2023

Tikkurila-Vantaa 3,83 / 3,55

Porvoo 3,12 / 3,26

Kokkola 2,70 / 2,68

Mikkeli 2,76 / 2,43

Tornio-Haparanda 2,47 / 2,34

Salo 1,89 / 2,04

Järvenpää 2,15 / 1,95

Kotka 2,24 / 1,82

Seinäjoki 1,85 / 1,59

Lohja 2,03 / 1,54

Savonlinna 1,60 / 1,44