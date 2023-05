Salon seudun rikas historia ansaitsee lisää tutkimusta

Salosta löytyi harvinainen Rooman keisarikunnan aikainen hopearaha (SSS 17.5.). Poikkeuksellinen löytö sai metallinpaljastimen piippaamaan harrastajien ja arkeologien yhteisessä kartoituksessa.

Samanlaisia roomalaisia denaareja on löydetty Suomesta aiemmin vain kaksi. Kaiken lisäksi molemmat niistä ovat sittemmin kadonneet. Tämä tekee Salon rahasta entistä merkittävämmän.

Löytö liittyy laajempaan rautakautisen asuinpaikan tutkimukseen, jota on tehty Salon alueella jo pidempään. Asuinpaikan tarkkaa sijaintia ei paljasteta, koska arkeologit haluavat suojella sitä mahdollisilta aarteenetsijöiltä.

Alueelta on löytynyt runsaasti yli tuhat vuotta vanhaa materiaalia ja oletettavasti lukemattomat esineet odottavat edelleen löytäjäänsä ihan pintamaan kätköissä.

Salossa tunnetaan jo entuudestaan runsaasti rautakautisia hautapaikkoja esimerkiksi Perniön, Perttelin ja Muurlan alueelta. Suomusjärvellä on kuuluisa kivikauden asuinpaikka.

Salon alueen muinaishistoriaa on resurssien puutteen vuoksi kartoitettu varsin vähän. Se kuitenkin tiedetään, että Uskelanjoen varrella on ollut runsaasti asutusta jo ajanlaskun ensimmäisillä vuosisadoilla.

Todennäköisesti Salolla on runsaampi ja rikkaampi historia kuin vielä tiedetäänkään. Sama pätee koko Varsinais-Suomeen, jossa vesireitit ovat tarjonneet otolliset olosuhteet elinvoimaisten yhteisöjen kehittymiselle.

Salosta on löytynyt esimerkiksi viikinkiaikaisia koruja ja käyttöesineitä. Nyt löytynyt Marcus Aureliuksen lyöttämä hopearaha vahvistaa, että jo rautakaudella Salon alueella on ollut tiiviit yhteydet muualle Eurooppaan. Kauppayhteydet ovat tuoneet kulttuurivaikutteita ja teknologista osaamista.

Uusien löytöjen myötä on selvää, että Uskelanjoen ja koko nykyisen Salon seudun asukkaiden varhaista historiaa on syytä tutkia laajasti. Salon historia on osa Euroopan historiaa.