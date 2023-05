Salon työttömyysaste oli huhtikuussa 8,2. Se on alhaisin lukema kaupungissa sitten vuoden 2008 marraskuun, ilmenee Varsinais-Suomen Ely-keskuksen tilastoista.

Työttömänä oli huhtikuussa noin 1 900 salolaista. Se on 150 vähemmän kuin vuosi sitten ja reilu 200 vähemmän kuin maaliskuussa.

Salon työttömyysaste on alhaisempi kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin (8,4) tai koko Suomessa keskimäärin (9,3), kertoo keskiviikkona julkaistu Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus.

Salon huhtikuun luvut ovat siis poikkeuksellisen hyvät. Vielä maaliskuussa kaupungin työttömyysaste oli korkeampi kuin Varsinais-Suomessa keskimäärin. Myös viime vuoden maaliskuusta tilanne oli hieman huonontunut.

Viime vuonna Salon työttömyysaste oli parhaimmillaan 8,6. Lukema löytyy syyskuulta.

Salon työvoiman määräksi lasketaan 23 238. Se on 70 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, laskee Yrityssalo.

VARSINAIS-SUOMEN työ-­ ja elinkeinotoimistossa oli huhtikuun lopussa 19 400 työtöntä työnhakijaa. Vuotta aiemmasta työttömien määrä on lisääntynyt 100 henkilöllä, mutta laskenut 1 300 hengellä maaliskuusta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Varsinais-­Suomessa 8,4 prosenttia. Koko maassa työttömänä oli 9,3 prosenttia työvoimasta.

Vakka-Suomessa työttömien määrä tulee nousemaan lähikuukausina isosti autotehtaan irtisanomisten ja lomautusten takia.

Varsinais-Suomen korkein työttömyysaste mitattiin jälleen Turussa, 11,3. Alhaisin työttömyys oli Ruskolla, 3,6 prosenttia.

HYVÄ VAUHTI ei näy kuitenkaan avoimien työpaikkojen määrässä. Avoimien työpaikkojen määrä Salossa on pienentynyt viime vuodesta, mutta tilanne on sama koko maakunnassa. Yrityssalon mukaan uusia, avoimia työpaikkoja on ilmoitettu Salossa alkuvuonna 5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Salossa oli avoimia työpaikkoja huhtikuussa 450, kun vuosi sitten avoinna oli yli 800 työpaikkaa. Myös maaliskuusta lukema on laskenut reilusti. Silloin avoinna oli 570 työpaikkaa.

AVOIMIA TYÖPAIKKOJA oli tarjolla lähes 7 000 kappaletta huhtikuun lopussa Varsinais-Suomen työ-­ ja elinkeinotoimistossa. Vuosi sitten paikkoja oli auki 4 300 enemmän.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan avoimien työpaikkojen määrä on kuitenkin edelleen korkealla tasolla, vaikka viime vuosien aivan huippulukemista tilanne hieman tasoittuukin.

Avoimet työpaikat keskittyvät vahvasti Turun seudulle. Turun seutukunnassa oli huhtikuun lopussa auki lähes 5 500 työpaikkaa. Vakka-Suomessa ja Salon seutukunnassa avoinna oli kummassakin 500 työpaikkaa ja Loimaan seutukunnassa 350.

Helmi–huhtikuussa uusia työpaikkoja on avautunut Varsinais-Suomessa 25 100 kappaletta. Se on 26 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna huhtikuun aikana 15 200 kappaletta, joista 7 300 oli uusia, huhtikuun aikana avautuneita työpaikkoja.

ENITEN TYÖPAIKKOJA on auki hoitosektorilla. Hoitosektorilla työvoiman kysyntä oli huhtikuussa 8 prosenttia kovempaa kuin vuosi sitten.

Vain hoitotehtävissä ja opetuspuolella työpaikkojen määrä on kasvanut, kaikilla muilla aloilla se on pienentynyt verrattuna viime huhtikuuhun.

Eniten avoimien työpaikkojen määrä supistui kaupassa, puhtaissa myyntitehtävissä, hallinnon ja siivousalan töissä. Näissä kaikissa kysyntä supistui yli 30 prosentilla.

Seitsemän poimintaa työttömyydestä

Autotehtaan lomautukset ja irtisanomiset iskevät kesän alussa

Työttömyys näyttää jämähtäneen Varsinais-Suomessa paikoilleen. Työttömiä oli huhtikuussa käytännössä saman verran kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömiä oli Varsinais-Suomessa 13 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten huhtikuussa. Lomautettujen määrä laski huhtikuun aikana jopa 800 hengellä Varsinais-Suomessa. Näin pääasiassa siksi, että Uudenkaupungin autotehtaan lomautusten päättyivät. Lomautukset muuttuvat kuitenkin osittain irtisanomisiksi. Tämän huippu on odotettavissa touko–­kesäkuussa. Ulkomaalaisten kokonaistyöttömyys nousi Varsinais-Suomessa 16 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Talouden hiipuminen näkyy myös maanrakennusalan, kuljetusalan ja vartiointialan pienesti kasvavassa työttömien määrässä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä 15–74-vuotiaita oli huhtikuussa 17 000 enemmän kuin vuosi sitten koko Suomessa. Työttömiä oli Suomessa huhtikuussa 29 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.Lähde: Työllisyyskatsaus, Tilastokeskus

24.5.2023 kello 10.15: Juttuun lisätty tieto, että 8,2 on Salon alhaisin työttömyysaste sitten vuoden 2008.