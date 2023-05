Salon Veden purjelautaileva toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits palasi töihin nuoruutensa kaupunkiin

– Salossa on hyvät vesivarat. Aikaisemmissa työpaikoissa ei ole ollut tilannetta, jossa vettä on tällä tavalla omasta takaa, sanoo Salon Veden uusi toimitusjohtaja Anna Arosilta-Gurvits.

– Salossakin on silti tärkeää varmentaa vedentuotannon kapasiteettia.

Salossa käytetään vain Salon alueen ottamoista tulevaa pohjavettä.

Arosilta-Gurvits aloitti Liikelaitos Salon Veden johtajana huhtikuun alussa. Hänet valittiin tehtävään Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut -kuntayhtymän erityisasiantuntijan paikalta. Sitä ennen hän oli johtanut kymmenkunta vuotta Kirkkonummen Vesi -liikelaitosta.

Anna Arosilta-Gurvits on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

– Lähdin Teknilliseen korkeakouluun Otaniemeen opiskelemaa rakennus- ja ympäristötekniikkaa, ja vesiasiat vaikuttivat opintojen edetessä kiinnostavimmilta. Ala on monipuolinen.

Valtakunnallisesti katsoen on painetta nostaa vesijohtoveden hintaa. Vettä maassa riittää, mutta hintoja uhkaavat nostaa suuret investointitarpeet, sanoo Arosilta-Gurvits.

– Suuri osa vesi- ja viemäriverkostosta on rakennettu 50–60 vuotta sitten. Salon alue on laaja, ja verkostoa on valtavasti. Pitää miettiä, missä järjestyksessä sitä kaikkea uusitaan niin, että hinnat pysyvät kurissa seuraavat vuosikymmenet.

Vesihuollossa perspektiivi on kuitenkin pitkä.

– Asioita pitää tarkastella niin, että mitä tarpeita on ensi vuosikymmenellä ja siitä eteenpäin. Rakennamme ja ylläpidämme kallista infraa, jonka pitäisi kestää sata vuotta.

Salossa ei tällä hetkellä ole Arosilta-Gurvitsin mukaan näkyvissä hintojen korotuspainetta.

Salon Veden vuotuinen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Työntekijöitä kaupungin omistamalla liikelaitoksella on 23.

– Viime aikoina on ollut vaihtuvuutta, ja vesilaitoksella on ollut monta paikkaa auki. Hakemuksia on tullut hyvin, ja tehtävät on saatu täytetty. Yleisesti tälläkin alalla on huolta, että mistä saadaan osaajia.

Salo on Anna Arosilta-Gurvitsille ennestään tuttu paikka. Suku on kaupungista, ja hän on käynyt lukioon asti koulunsa Salossa.

– Salossa on tekemisen meininki. Tämä ei missään nimessä ole unelias paikkakunta. Kaupungin tärkeys alueellisena keskuksena näkyy monessa asiassa.

Arosilta-Gurvits asuu Espoossa. Perheeseen kuuluvat mies ja kolme lasta. Vesi kuuluu vesilaitoksen johtajan elämään vapaallakin, joskin aivan toisessa mielessä kuin töissä.

– Purjelautailu on elämässäni hyvin tärkeässä roolissa. Se on vapaa-ajan ykkösharrastus.