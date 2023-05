SalPa ja FC Halikko lähtivät täyttämään salolaisen naisjalkapalloilun tyhjiötä – ”Saamme jatkumoa tyttöjunioripuolelle ja nuorille tavoitteen pääsystä edustusjoukkueeseen”

Salolaisen jalkapalloilun tilanne oli viime ja toissa vuonna yhdellä mittarilla synkkä. Palloliiton naisten sarjoissa ei pelannut ainuttakaan täkäläistä joukkuetta seurojen perusteltua asiaa niin, että lukion tai ammattikoulun jälkeen lähdetään yleisesti Salosta pois.

Jostain on aloitettava, ja vaikka FC Halikko ja Salon Palloilijat löytyvätkin alimmalta sarjatasolta eli Nelosesta, on eteenpäin tältä osin menty. Nyt naisjoukkueita on siis kaksi.

Yksi seuraorganisaation laajuuden merkki on naisten tilanne. Muutamalla miesten liigayksiköllä on myös Kansallisen liigan joukkue, vaikka panostukset vaihtelevatkin KuPS:n yli 200 000 euron pelaajabudjetista hyvin pieniin summiin.

SalPassa toiminnan yhtiöittämisellä on oma osansa naisjoukkueen perustamiseen. Syyt ovat silti suurimmaksi osaksi muualla, eli paljolti siinäkin, että halukkuutta toimintaan löytyi pelaajien joukosta.

– Urheilussa pitää aina olla tavoite, ja se on tässäkin tapauksessa voittaminen. Suurempi merkitys on kuitenkin se, että saamme jatkumoa SalPan tyttöjunioripuolelle ja nuorille tavoitteen pääsystä edustusjoukkueeseen, toteaa joukkueen kapteenistoon kuuluva Ilona Jokinen.

– On usein sanottu, ettei pelaajia löydy tarpeeksi naisten joukkueen muodostamiseen. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa, hän sanoo ja ynnää päävalmentaja Sakari Ruostesaaren kanssa aktiivisten pelaajien määräksi 25.

SalPan osalta asiat tapahtuivat lopulta nopeasti. Ensimmäiset keskustelut naisten joukkueen perustamisesta käytiin loppusyksynä.

– Ensin pistettiin pystyyn futsal-porukka. Katsoimme siten, että saammeko ryhmää kasaan siihen lajiin, jossa toimintaa pystyy pyörittämään vähän pienemmällä kokoonpanolla. Huomasimme, että saamme jalkapalloryhmän aikaan, ja pienellä mainostamisella tuli lisää naisia hommaan mukaan, Jokinen selvittää.

– Tämän joukkueen piti tulla vasta ensi vuodeksi. Sikäli tässä on ollut oma hoppunsakin, mutta porukka on sitoutunut hienosti, Ruostesaari jatkaa.

Kiirettä lievittää omalta osaltaan joukkueenjohtaja Mira Paananen.

– Mirahan meillä hoitaa ”joukkueen äitinä” kaikki juoksevat asiat, Ruostesaari mainitsee.

Kyseinen kaksikko on ollut monessa mukana. Ruostesaari laskee valmentaneensa SalPassa nyt käytännössä kaikkia mahdollisia ikäluokkia miesten edustusjoukkuetta lukuun ottamatta. Paanasella on puolestaan takana laajaa vapaaehtoistyötä esimerkiksi joukkueenjohtajana ympäri Turun aluetta.

– Tähän joukkueeseen mukaantulo oli sellainen klassinen ”avaa suusi väärässä paikassa väärään aikaan”. No ei, satuin vaan sanomaan, että jos jotain pientä työtä on, niin voin kyllä auttaa. Seuraavana päivänä tuli sitten tietoa siitä, että tällainen joukkueenjohtajan paikka olisi tarjolla, Paananen naurahtaa.

Runsaan parinkymmenen pelaajan joukossa on monenlaista elämäntarinaa.

– Osalla ylioppilaskirjoitukset ovat edessä, toisilla takana, Ruostesaari hymähtää.

– Salolaisnaisia on pelannut ympäri Turun seutua ja odottanut mahdollisuutta pelata täällä. Nyt sellainen tilaisuus on sekä SalPassa että FC Halikossa.

Kokeneeseen kaartiin lukeutuu kolmekymppinen Jokinen. Hän on myös malliesimerkki paluumuuttajasta, joita Salon kaupunki ottaa tietysti mielellään vastaan.

Jokinen kuuluu jutun alussa mainittuun joukkoon, jotka lähtevät Salosta opiskelujen perässä. Takana on pelaamista pääsarjaa lukuun ottamatta kaikilta mahdollisilta tasoilta eli Ykkösestä, Kakkosesta, Kolmosesta ja Nelosesta.

Kolmekymppinen nainen lukeutuu varsin hyvää menestystäkin saavuttaneeseen SalPan vuonna 1993 syntyneiden ikäluokkaan.

– Luokanopettajan töiden perässä muutin takaisin Saloon. Juttelin sitten joidenkin kanssa, että mikäs homma tämä on, ettei naisten joukkuetta löydy lainkaan.

– Alun perin oli ajatuksena olla Salossa vain vuosi. Mutta nyt kun tämä jalkapallotoiminta on lähtenyt näin hyvin käyntiin, niin mielelläni olen mukana tässä hyvässä jengissä.

Naisten Nelosta, SalPa–FC Halikko sunnuntaina klo 18 Salon Urheilupuiston tekonurmella.

”Ei me Neloseen jäädä”

Nelosen kauden ensimmäiset ottelut ovat näyttäneet suuret tasoerot. SalPa on voittanut kaksi peliään yhteismaalierolla 18–2. Seitsemän joukkueen lohkon voittaja nousee Kolmoseen.

– Ei me Neloseen jäädä. Tarkkaa aikataulua sarjaportaiden nousulle ei ole määritelty, mutta kyllä täältä lähdetään ylöspäin kipuamaan, Ilona Jokinen linjaa.

Jokisella on siis laaja perspektiivi eri sarjatasoista. Missä sarjassa tämänhetkinen joukkue pystyisi pelaamaan ”uskottavasti”?

– Miksei hyvällä työnteolla päästäisi ainakin Kakkoseen asti? Potentiaalia on jo nyt paljon, ja meillä on useita hyviä pelaajia.

Joukkue harjoittelee kahdesti viikossa.

– Määrä olisi tietysti hyvä olla suurempi. Kunhan saamme junioriputkea paremmaksi, niin nuorillahan on parempi mahdollisuus harjoitella enemmän kuin meillä vähän vanhemmilla, Jokinen mainitsee.

FC Halikon osuminen samaan lohkoon on SalPan näkökulmasta iloinen asia.

– Kiva saada derby tänne, Jokinen toteaa.

– Tuossahan me harjoittelemme ja höpöttelemme vierekkäisillä kentän lohkoilla, toteaa Sakari Ruostesaari.