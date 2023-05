SalPa ja TPS elivät 21 vuotta eri maailmoissa – nyt piskuinen nousukas on jättämässä entisen suurseuran taakseen

Turun Palloseura ja Salon Palloilijat pelasivat edellisen kerran samalla sarjatasolla vuonna 2001.

Tuolloin SalPa oli tuore nousijajoukkue ja TPS oli pudonnut ensimmäistä kertaa 36 vuoteen toiselle sarjatasolle.

Joukkueet kohtasivat kolme kertaa. Ensimmäinen kohtaaminen oli TPS:n kauden ensimmäinen kotiottelu. Sen TPS voitti Juha Lallukan maaleilla 2–1. SalPan joukkueen rakentamisesta kertoo kaiken se, että joukkueen aloituskokoonpanossa oli kymmenen turkulaista ja SalPa-kasvatti Tuomas Talvo.

Toinen kohtaaminen Salon Urheilupuistossa ratkesi toisen puoliajan alussa, kun SalPan Janne Lehtinen otti suoran punaisen taklattuaan Jasse Jalosta. TPS:n Miikka Tuovila ja Lallukka viimeistelivät 0–2-loppulukemat. Katsojia Urheilupuistossa oli vain 712.

Kolmanteen kohtaamiseen Kupittaalle SalPa lähti 13 ottelun voitottomassa putkessa. Päävalmentaja Kimmo Lipponen oli saanut samalla viikolla potkut ja hänen tilalleen SalPa-pomo Petri Jakonen oli houkutellut Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajan Harri Kampmanin.

Kampman nosti ensitöikseen puolustaja John Allenin kärkeen. Allen alustikin Lehtisen voittomaalin ja SalPa otti ehkä seurahistoriansa kovimman päänahan peräti 4 900 katsojan edessä.

(11 vuotta myöhemmin Allenista tuli SalPan päävalmentaja ja nykyään hän on TPS:n akatemiajoukkueen päävalmentaja.)

Kampmanin noste ei kuitenkaan riittänyt, vaan SalPa palasi sukkana Kakkoseen. TPS:n palasi liigaan vasta toisella yrittämällä kaudeksi 2003.

Viimeisten 22 vuoden ajan SalPa ja TPS ovat eläneet eri maailmoissa.

SalPa aloitti vuonna 2002 ennätyksellisen 21 kauden putken Kakkosessa, joka päättyi viime syksyn nousujuhliin.

TPS taas nousi SalPasta siirtyneen Petri Jakosen johdolla ja liikemies Seppo Sairasen rahoilla Veikkausliigan eliittiin ja HJK:n ykköshaastajaksi. Kausina 2007–2012 TPS voitti kolme SM-pronssia ja yhden Suomen cupin mestaruuden (2010) ja oli yleisömäärillä mitattuna Suomen suosituin jalkapalloseura. Parhaalla kaudella (2007) TPS:n yleisökeskiarvo oli peräti 5 293.

Joukkueen päävalmentajina toimivat tuona aikana Mixu Paatelainen, Martti Kuusela, Pasi Rautiainen sekä vuoden 2001 SalPan paras maalintekijä Marko Rajamäki.

Jakosen ja Sairasen poistuttua TPS on ollut jyrkässä alamäessä niin urheilullisesti kuin taloudellisesti. Ylioptimistinen budjetointi, liian kalliit joukkueet, eurocuprahojen ja siirtokorvausten tyrehtyminen sekä ennen kaikkea sisäsiittoinen ja paikoin ylimielinen seurajohto ovat ajaneet entisen suurseuran hallitsemattomaan luisuun.

TPS putosi Ykköseen syksyllä 2014 ja seurasta tuli nopeasti hissijoukkue: 2017 nousu, 2018 putoaminen, 2019 nousu, 2020 putoaminen. Liigatason maine ja menot yhdistettynä Ykkösen tuloihin on näkynyt raskaasti tappiollisessa toiminnassa.

Kuluva kausi on TPS:lle siis jo kolmas peräkkäinen Ykkösessä, ja se on alkanut katastrofaalisesti.

Jo vuonna 2001 TPS:n päävalmentajana toiminut Mika Laurikainen on nyt TPS:n urheilutoimenjohtaja, joka ”hankki” talvella päävalmentajaksi Mika Laurikaisen. Hämmentävä tuplarooli ei näytä toimivan. Ex-maajoukkuepelaajien Kasper Hämäläisen ja Riku Riskin tähdittämä TPS on voittanut seitsemästä ottelusta vain yhden.

Jos mukaan lasketaan Suomen cup ja talven Ykköscup, TPS on pelannut tänä vuonna 11 virallista ottelua, joista se on voittanut yhden ja maaliero on 7–22. Samaan aikaan SalPan vastaava saldo 11 ottelusta on seitsemän voittoa ja kaksi tappiota maalierolla 17–9.

SalPa onkin noussut tämän vuoden aikana kaikilla urheilullisilla (eli järjellisillä) mittareilla Varsinais-Suomen kakkosseuraksi liigaseura Interin jälkeen. Asetelma on kuulostanut ja kuulostaa edelleen täysin absurdilta.

Nyt siitä on joka tapauksessa tullut totta – ja jos SalPa pystyy yllättämään entisen suurseuran lauantaina Kupittaalla, marssijärjestys ei todennäköisesti ehdi enää tällä kaudella muuttua.

Elämme omituisia aikoja.

Ykköstä TPS–SalPa Veritas Stadionilla lauantaina kello 17.

TPS–SalPa Ykkösessä kaudella 2001

7.5. TPS–SalPa 2–1

31. Juha Lallukka 1–0

41. Marko Rajamäki 1–1

77. Juha Lallukka 2–1

Yleisöä: 1 816

13.6. SalPa–TPS 0–2

66. Miikka Tuovila 0–1

87. Juha Lallukka 0–2

Yleisöä: 712

19.8. TPS–SalPa 0–1

24. Janne Lehtinen 0–1

Yleisöä: 4 900

SalPa jäi Ykkösen etelälohkon jumboksi ja putosi Kakkoseen.

TPS voitti Ykkösen etelälohko ja hävisi liigakarsinnassa Jarolle.