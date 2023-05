SalPa menetti pisteen lisäajalla – ”Hyvä ettei peruutettu parkkipaikalle asti saatana!”

Jos ihmisellä olisi kiehumispiste, SalPan päävalmentaja Tero Suonperä olisi ylittänyt sen.

SalPa oli muutamaa minuuttia aiemmin hävinnyt kotiottelun lisäajalla Ekenäs IF:lle. Ajassa 91.01 syntynyt Artur Atarahin voittomaali korpesi Suonperää syvältä.

– Et sä voi puolustaa sitä tilannetta noin! Hyvä ettei peruutettu parkkipaikalle asti saatana! Kukaan ei hyökännyt kohti palloa!

Voittomaaliin johtanut tilanne lähti vyörymään, kun SalPan Daniel Kepot ryntäsi palloon, eikä Michael John pystynyt pelaamaan sitä rajaheitoksi. Kulmapotku kimposi SalPa-kapteeni Joonas Meuran päästä kentän taitavimmalle pelaajalle EIF:n Stanislav Efimoville, joka jätti maalipörssiä johtavan Jesse Huhtalan väärälle pysäkille ja laukoi matalan kudin kohti maalia.

Flipperipallo kimposi takanurkalle, jonne Mikke Louhela ja Bamo Ahmadi olivat jättäneet Atarahin vapaaksi. 18-vuotias ghanalainen kiitti, sijoitti ja ryntäsi kulmalipulle juhlimaan voittomaalia.

– Todella epäonninen maali. Pallo otti vielä kaksi pomppua boksissa ja sattui kaveria lapaan, Meura manasi.

Suonperä oli eri mieltä.

– Tällaisia maaleja me päästämme! Ne ovat tulleet joko keskityksistä tai jälkitilanteista. Meillä on kyllä boksissa pelaajia, mutta kukaan ei hyökkää kohti palloa. Näitä on harjoiteltu, mutta jostakin syystä valahtaa housuun. Kai se on osa kasvuprosessia.

Suonperän kimpaantumisen ymmärtää siksikin, että SalPa oli ollut varsinaisella peliajalla hyvä. Joukkue oli pystynyt reagoimaan EIF:n odotettua passiivisempaan ryhmitykseen, tasoittanut pelin Meuran puskulla ja saanut vielä loistavan paikan johtomaaliin – siitä paikasta Jongtae Yoon laukoi pallon kuitenkin Perniöntielle.

– Vastustaja ei dominoi meitä vastaan, eikä pääse ylivoimahyökkäyksiin. Olemme tiivis ja kurinalainen paketti, mutta välillä niin helvetin löysiä. Syö pallo, heittäydy eteen, tee edes jotain! Ei kukaan tahallaan maaleja päästä, mutta ei tämä enää sattumaakaan ole.

– Jos me aiotaan tässä sarjassa ottaa isoja päänahkoja, niin tällaisia maaleja ei voi päästää, Suonperä päätti nuorisokielellä sanottuna ”ränttinsä”.

Jalkapallossa puhutaan paljon ansaituista tai ansaitsemattomista maaleista ja voitoista, vaikka sellaisia ei ole olemassakaan. SalPa oli toisella puoliajalla kentän hallitsevampi joukkue, mutta ottelu kestää 90 minuuttia plus lisäajat, eikä lopputulos määräydy edelleenkään luotujen paikkojen tai maalia kohti suuntautuneiden laukausten perusteella.

Samalla on muistutettava, että EIF on hyvä jalkapallojoukkue. Ulkomaalaisvahvistukset ovat kirjaimellisesti vahvistuksia ja varsinkin kamppailupelaamisessa EIF oli pykälää SalPaa edellä, vaikka SalPa saikin kovetettua nahkansa ottelun edetessä.

Isossa kuvassa (anteeksi anglismista) SalPalta puuttui kuitenkin se tietty huolellisuus ja vaarallisuus, jolla se oli kääntänyt ottelut pykälää heikompia JäPSiä, KäPaa tai HIFK:ta vastaan. Vaarallisuutta olisi saattanut tuoda Elmo Heinonen ja huolellisuutta Walid Abdelali tai Mikael Anttila, mutta yksikään seura ei välty kauden aikana loukkaantumissumalta, on mentävä niillä mitä on. Esimerkiksi ilman Abdelalia on pärjättävä pitkälle heinäkuulle.

– HIFK-pelissä tasoitimme vastaavasta tilanteesta. Nämä menee kauden aikana tasan, Meura muistutti ja oli oikeassa.

Sen sijaan rankkarituomiot eivät näytä menevän tasan, sillä SalPaa vastaan vihellettiin jo toisessa ottelussa peräkkäin kevyehkö rankkari.

Albijon Muzacin kontakti EIF-kapteeni Simon Lindholmiin ei ollut suuri, mutta Muzaci antoi erotuomari Matti Rothille mahdollisuuden viheltää ja toisaalta Lindholm korosti kevyttä kontaktia taitavasti. Lopulta Efimov sijoitti japanilaisyrityksen valmistaman pelivälineen tyylikkäästi maalin oikeaan alanurkkaan.

SalPan kausi jatkuu ensi lauantaina Kupittaan remontoidulla stadionilla, jossa se kohtaa entisen suurseuran TPS:n. Joukkueet kohtasivat edellisen kerran sarjaottelussa syksyllä 2001.

Ykkönen: SalPa–EIF 1–2 (0–1)

41. Stanislav Efimov 0–1 rp.

54. Joonas Meura 1–1

90+2. Artur Atarah 1–2

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Daniel Kepot, Michael John, Joonas Meura, Frans Grönlund; Mikke Louhela, Aleksi Jännes; Oskari Jakonen (75. Pauli Katajamäki), Roope Pyyskänen (75. Bamo Ahmadi), Albijon Muzaci (62. Jongtae Yoon); Jesse Huhtala.

SalPan muut vaihtopelaajat: Halil Bagci, Jonatan Guseff, Matias Sorvali, Valtteri Olsbo.

Yleisöä: 815.

OHO!

Keskuspuolustaja Joonas Meura on pelannut tällä ja viime kaudella täydet minuutit (2 970) ja iskenyt 33 ottelussa 11 maalia eli yhden joka kolmas ottelu.

SalPan seuraava ottelu: la 27.5. TPS–SalPa Veritas Stadionilla klo 16.