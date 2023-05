Salon Palloilijoiden edustusjoukkueen taustayhtiö Swan Business & Sports Oy aikoo laajentaa toimintaansa muuttobisnekseen.

Sporttimuutto-nimellä kulkeva yritys tarjoaa muuttopalveluita 25 kilometrin säteellä Salon keskustasta.

Toimitusjohtaja Tero Karintin mukaan taustayhtiö on ideoinut jo pitkään mahdollisia uusia tulovirtoja itse ydintuotteen eli jalkapallon ympärille.

– Yritimme löytää jonkun sellaisen idean, joka ei kilpailisi yhteistyökumppanien kanssa, Karinti kertasi.

Sporttimuuton työntekijät tulevat omasta takaa eli SalPan sopimuspelaajista. Liikeidean yksi kantavista ideoista olikin tarjota töitä pelaajille.

– Meillä on kuitenkin monta pelaajaa, joiden pitää käydä töissä pelaamisen ohella. Onhan tässä sekin kulma, että teemme SalPasta houkuttelevamman vaihtoehdon pelaajille, koska voimme tarjota heille pelaamisen ohella töitä, Karinti muistutti.

– Tämä yhdistää monta kivaa juttua.

Muuttopalvelua pilotoidaan jo kesäkuun alussa ja sen on tarkoitus aloittaa täydellä teholla välittömästi pilotoinnin jälkeen. Tulevaisuudessa muuttopalvelut saattavat muodostaa merkittävänkin tulovirran SalPan budjetissa.

– Pyrimme siihen, että muuttopalvelulla olisi 2–3 vuoden aikajänteellä merkittäväkin budjettiosuus. Aiomme tehdä yhteistyötä myös kiinteistövälitystoimistojen kanssa, Karinti suunnitteli.

SalPan sarjapaikan vuokrannut Swan Business & Sports Oy on ollut toiminnassa noin puolitoista vuotta. Tässä ajassa yhtiö ei ole vielä pystynyt luomaan merkittäviä lisätulovirtoja jalkapallon ympärille.

– Olemme myyneet tyky-päiviä. Ne eivät ole olleet merkittävässä roolissa, mutta lähemmäs viisinumeroinen summa niistä on tullut eli meille hyvä raha.

Yksi lisätulojen ideointeja rajoittanut tekijä oli nopea sarjanousu, joka lisäsi merkittävästi taustayhtiön työtaakkaa.

– Nousun jälkeiset järjestelyt ovat vieneet paljon aikaa, Karinti myöntää.

Alkukauteen Karinti on kuitenkin tyytyväinen niin urheilullisesti kuin yleisömäärienkin osalta. SalPa on houkutellut kauden neljään ensimmäiseen kotiotteluun keskimäärin 711 katsojaa, joka on noin 70 prosenttia enemmän kuin viime kaudella Kakkosessa (422).

– Sanoin ennen kauden alkua, että olen tyytyväinen, jos keskiarvo alkaa seiskalla. Ehkä JJK-otteluun olisin odottanut enemmän väkeä (547), mutta oikeassa suunnassa ollaan.

SalPa rakensi viime lauantain EIF-otteluun myös VIP-teltan. Se ei sujunut kuin Strömsössä.

– Ensimmäinen vippikokeilu oli onnistunut ja epäonnistunut. Rakenne ja konsepti toimivat, mutta palvelu ei pelannut niin nopeasti kuin luvattiin. Siitä on lähdössä hyvitystä paikalla olleille. Meillä on ottelutapahtumassa vielä liikaa liikkuvia osia, hän myöntää.

VIP-palveluille on kuitenkin iso tilaus.

– Elokuun TPS-ottelussa vippialue on noin neljä kertaa isompi. Olemme myyneet siihen jo 120 vippilippua ruokineen päivineen, Karinti paljastaa.