Jalkapallon Ykkösessä pelaava SalPa vaatii, että joukkueen topparin Michael Johnin lauantaisessa TPS-vieraspelissä saama ulosajo ja siitä seurannut kahden ottelun pelikielto mitätöidään.

Erotuomari Lassi Siukkola näytti punaista korttia Johnille ottelun 66. minuutilla. Siukkola näki, että John olisi torjunut Joonas Lakkamäen vedon kädellään rangaistusalueen sisällä.

Videokuvan perusteella Lakkamäen laukaus osui todellisuudessa Johnia suoraan päähän. Näin ulosajo oli täysin aiheeton.

TPS sai tilanteesta rangaistuspotkun, josta se teki 2–1-voittomaalin.

– Olemme tehneet tänään (maanantaina) anomuksen virheellisen tuomion kumoamisesta Palloliittoon. Nyt odotamme vastausta. Tuomion kumoaminen pitäisi olla läpihuutojuttu, SalPan joukkueenjohtaja Ville Inkinen sanoo.

– Anomukselle ehtona oli, että se piti tehdä 48 tuntia matsin päättymisen jälkeen. Odotamme vastausta mahdollisimman pikaisesti.

SalPan seuraava ottelu on ohjelmassa jo keskiviikkona, jolloin Joutsenlauma matkustaa Espoon Matinkylään HooGeen vieraaksi Suomen cupin 5. kierroksen otteluun. Ykkönen jatkuu SalPan osalta Salon Urheilupuistossa sunnuntaina Mikkelin Palloilijoita vastaan. Jos ulosajoa ei kumota, olisi John sivussa molemmista tämän viikon peleistä.

Inkisen mukaan vastaavanlaisista tilanteista on kotimaan kentillä peruttu aiemminkin pelikieltoja.

– Taklauksesta tulleesta ulosajosta on käytännössä mahdotonta perua punaista, koska kyse on aina erotuomarin tulkinnasta. Johnin tapauksessa kyse on selkeästi väärästä tuomiosta, joka voidaan todentaa aukottomasti videolta, Inkinen muistuttaa.

Myös päävalmentaja Tero Suonperä on sitä mieltä, että Palloliitto tulee perumaan Johnin pelikiellon.

– Uskon, että oikeusvaltiossa oikeus toteutuu, Suonperää sanoo.

Sen sijaan Suonperän ottelun jälkeen saama punainen kortti jäänee voimaan. Näin Suonperä on toimitsijakiellossa keskiviikon cup-pelissä. Punainen kortti näytettiin myös SalPan mediavastaavalle, mutta tästä ei aiheudu sanktioita, koska mediavastaava ei ole merkitty taustahenkilöksi pöytäkirjaan.

– Halusin kysyä pelin jälkeen tilanteesta erotuomarilta, mutta en ole huutanut, kiroillut tai nimitellyt häntä. Mitään ylilyöntiä ei tapahtunut, ja tämän myös tuomari on myöntänyt joukkueenjohtajallemme. Tuomari pahoitteli jälkikäteen meille virhettään Johnin tilanteessa, Suonperä kertoo.

– Kaikki tekevät virheitä joskus. Jos toimitsijakielto jää voimaan, se kärsitään kuin mies.

Suonperä painottaa, että joukkueen keskittyminen on suunnattu jo HooGee- ja MP-otteluihin.

– Menneet ovat menneitä. Meillä on kaksi tärkeää peliä tällä viikolla.