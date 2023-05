SalPan hätäapukoutsi luotsasi tennislukemat – ”Onneksi siihen ei tarvitse vastata”

SalPa läpäisi cupkokeen ilmavasti keskiviikkona Matinkylässä.

Ykkösessä pelaava SalPa kaatoi Nelosessa pelaavan HooGeen Suomen cupin viidennen kierroksen ottelussa (Ranskan avointa tennisturnausta kunnioittaen) lukemin 6–0.

Lähtökohdat otteluun olivat melko oudot. Päävalmentaja Tero Suonperä oli toimitsijakiellossa viime lauantain TPS-ottelun tapahtumien vuoksi ja apuvalmentaja Teemu Kesänen oli työmatkalla Ruotsissa.

Niinpä puikkoihin hyppäsi SalPan edellinen päävalmentaja ja seuran nykyinen valmennuspäällikkö Ilkka Virtanen.

– Sanoin pelaajille, että olen tullut SalPaan 1980-luvulla, eikä tässä seurassa ole ottelua tai joukkuetta, jolle ei olisi merkitystä minulle. Kun kerraan ollaan ammattilaisia, niin hoidetaan matsi ammattimaisesti.

– Sovimme, että aloitetaan kovaa ja ratkaistaan peli nopeasti, ettei oikealle päävalmentajalle jää Ruudun ääressä jännitettävää. Toteutettiin se aika kivasti, Virtanen kertoi.

SalPa johti kahdeksan minuutin jälkeen jo 2–0, kun ensin Albijon Muzaci laukoi pallon tolpan kautta maaliin ja heti perään Matias Sorvali viimeisteli hankkimansa rankkarin voimalla oikeaan nurkkaan.

23. minuutilla Elmo Heinonen teki hänelle harvinaisen päämaalin Valtteri Olsbon keskityksestä ja 37. minuutilla Sorvali peippaili itsensä vapaaksi ja sijoitti pallon maaliin.

HooGeen ensimmäinen maalipaikka tuli avauspuoliajan lisäajalla, mutta muuten SalPa-vahti Halil Bagcilla oli aikaa nauttia Matinkylän metrolähiön maisemista.

Toisella puoliajalla Sorvali viimeisteli hattutemppunsa komealla ylänurkkakudilla ja loppulukemat viimeisteli juniori Miika Koski tyhjään maaliin.

Hätäapupäävalmentaja Virtanen teki ottelussa eräänlaista historiaa, sillä hän oli todennäköisesti ainoa tämän kauden Suomen cupissa, joka on valmentanut kahta eri joukkuetta. Virtasen luotsaama SalPan kakkosjoukkue putosi cupista avauskierroksella.

– Odotin, että kysyt, miltä tuntuu pudottaa kaksi eri joukkuetta samalla kaudella. Onneksi siihen ei tarvitse vastata, hän naurahti.

SalPan topparina pelasi täydet minuutit Michael John, jonka lauantain TPS-ottelussa saama kahden ottelun pelikielto kumottiin hetkeä ennen ottelua. Näin John on edustuskelpoinen sunnuntain MP-ottelussa.

Virtanen kehui yli 800 lisenssipelaajan HooGeen ottelutapahtumaa.

– Yleisöä oli kivasti (200), laulua ja huutoa riitti loppuun asti.

– Tätähän Suomen cupiin on kaivattu: että on daavid vastaan goljat. Nythän se kääntyy, kun seuraavalla kierroksella SalPa on haastaja.

Virtanen viittasi SalPan seuraavaan vastustajaan, joka on liigaseura Inter. Cupin sääntöjen mukaan yhteistyöseurat kohtaavat toisensa viimeistään kuudennella kierroksella.

Sääntö on SalPalle joko karmea tai loistava, riippuen saako joukkue vihdoin cupin ottelun Urheilupuistoon vai ei. SalPa on pelannut tällä ja viime kaudella kaikki seitsemän cupottelua vieraskentällä. Joka tapauksessa kuudennelle kierrokselle eteni huomattavasti kevyempiäkin vastustajia kuin Inter.

Virtanen pitää Suomen cupin uudistuksia kokonaisuutenaan onnistuneena.

– Se oli ihan hirveää kun pelasimme Suomen cupia samassa lohkossa KaaPon ja Pallo-Iirojen kanssa (2019). Ei siinä ollut mitään cuphenkeä.

– Nyt on pistetty paukkuja siihen, että seuroja tulee mukaan. Hinnoittelu on inhimillinen ja vaikka cup on myös kuluerä, on se parhaimmillaan tulonlähde ja mahdollistaja.

Jos SalPalla on tiistain arvonnassa onnea ja saa Interin Urheilupuistoon, puhutaan vähintään tuhannen katsojan ja jopa kymmenentuhannen euron lisäarvosta.

Puhumattakaan, että Suomen cupin voitto, 50 000 euron palkintoshekki ja europaikka ensi kaudeksi on enää neljän voiton päässä!

Suomen cupin 5. kierros: HooGee–SalPa 0–6 (0–4)

6. Albijon Muzaci 0–1

9. Matias Sorvali 0–2 rp.

23. Elmo Heinonen 0–3

37. Sorvali 0–4

66. Sorvali 0–5

90. Miika Koski 0–6

SalPan kokoonpano (4–2–3–1): Halil Bagci; Valtteri Olsbo (62. Daniel Kepot), Topi Sistonen, Michael John, Jonatan Guseff; Mikke Louhela (46. Pauli Katajamäki), Frans Grönlund; Albijon Muzaci (62. Miika Koski), Bamo Ahmadi (75. Roope Pyyskänen), Matias Sorvali, Elmo Heinonen (46. Oskari Jakonen)

SalPan muut vaihtopelaajat: Samu Volotinen, Aleksi Jännes.

Erotuomari: Valentin Smirnov

Yleisöä: 200

SalPan seuraava ottelu: su 4.6. SalPa–MP Urheilupuistossa kello 18.

5. kierroksen muut ottelut:

Tiistaina:

FC Inter–FC Inter 2 8–0

VPS–OTP 3–1

HJK–Honka 1–1, 2–4 rp.

FC Lahti–HIFK 0–1

Keskiviikkona:

TuRaKe–IFK M 0–7

AC Oulu–FC Haka 1–1, 5–3 rp

JJK–KuPS 0–2

Ilves–KäPa 3–1

FC Jazz–VIFK 0–2

KTP–Gnistan 1–1, 4–1 rp.

JäPS–EIF 0–0, 2–4 rp.

Pallo-Iirot–FC Futura 5–1

Reipas–FC Honka Akatemia 2–2, rp 4–5

Atlantis–KPV 0–1

Torstaina:

VJS–PEPO

SalPa kohtaa 6. kierroksella Interin, koska seuroilla on yhteistyösopimus. Ottelun kotijoukkue selviää 6. kierrosen arvonnan yhteydessä tiistaina 6.6.