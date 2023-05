Salon Palloilijoiden keskikenttäpelaaja Aleksi Jännes lukeutuu heihin, joille Roope Pyyskäsen hienot laukaukset Ykkösen 3–0-voitto-ottelussa eivät tulleet yllätyksenä. Parikymppinen Jännes tietää noin vuotta vanhemman Pyyskäsen potkutekniikan itse asiassa paremmin kuin juuri kukaan muu.

– Pelasimme ”Pyden” kanssa samassa junnujoukkueessa jo joskus kuusivuotiaina. Ikäeron myötä joukkueet olivat sen jälkeen pitkään erit, mutta B-ikäisistä lähtien ollaan taas oltu samoissa porukoissa, Jännes kertoi ottelun jälkeen.

– Ja kyllä, paljon ollaan yhdessä muutenkin palloa potkittu, joten nämä maalitkin olivat ihan odotettavissa, hän hymähti.

Ja kun puhutaan Pydestä, niin eiköhän ”Jäde” ole sitten Jännekselle sopiva lempinimi.

Pyyskäsen ja ottelun ensimmäinen maali tuli komealla yhdistelmällä. Jännes syötti pallon laitaan, josta Walid Abdelali keskitti rangaistusalueen rajan tuntumaan. Puolivolley oli luokkaa kliininen.

– Katsottiin ennen peliä, miten JJK prässää. Oli tiedossa, että heidän puolustuslinjan takana voisi olla tiloja ja että päästäisiin pelaamaan kutosalueelta paikkoja, Jännes totesi ja tuli samalla kuvailleeksi avausmaalin tekotavan.

Ottelun käytännössä sinetöinyt 3–0-osuma tuli puolestaan vapaapotkusta, joka lähti rangaistusalueen kulmasta. Vetopaikka ei siis ollut missään nimessä paras mahdollinen, mutta Pyyskänen pelasi ping-pongia laukomalla pallon tolppaan, josta se kimposi maalivahti Ville Viljalaan, josta se painui verkkoon.

Pyyskäsen erikoisosaamisesta kertoo se, että vaihtoehtoisena vetäjänä olisi ollut myös mainetta tällä saralla niittänyt Joonas Meura. Se, että kymppipaikalla pelasi nimenomaan Pyyskänen, ei ollut välttämättä todennäköistä ainakaan ennen perjantaita. Hän oli aloittanut aiemmat Ykkösen ottelut vaihdossa.

– Arvoin tosi kauan, kuka aloittaa kärkien takana. Perjantain viimeistelyharjoituksen myötä tuli vahva intuitio, että tuo kaveri pitää päästää irti. Hän oli treeneissäkin niin nälkäinen, taustoitti SalPan päävalmentaja Tero Suonperä.

– Kysyin harjoituksen jälkeen, että mitä joukkue häneltä saa. Hän ilmoitti, että todella hyvän panoksen. Tokaisin, että maalin teet sitten. Hän kuittasi, että teen kaksi, Suonperä kertoi osuneesta lupauksesta.

Pyyskänen oli se näkyvä ratkaisija, kun taas Jännes on ankkuroinut itsensä SalPan keskikentälle. Nuori mies on aloittanut kaikki kahdeksan ottelua, joissa on pelattu pisteistä eli Ykköscupin ja Ykkösen kamppailut. Lisäksi hän on pelannut täydet minuutit puolessa näistä kamppailuista.

– Aleksin erityisominaisuus on se, ettei hänellä ole erityisominaisuuksia. Olen puhunut joukkueelle paljon siitä, että tarvitsemme ehjiä 90-minuuttisia otteluita tekemällä voittavia tekoja. Aleksi tekee juuri niitä – ei mitään ihmeellistä, mutta hän laittaa aina joukkueen itsensä edelle, Suonperä kuvaili.

– Tietysti olen tyytyväinen, että olen päässyt pelaamaan paljon. Tuntuu, että oma pelaamiseni on parantunut ottelu ottelulta, Jännes itse mietti.

Miltä Salo näyttäytyy asuinpaikkana nuoren pääkaupunkiseutulaisen silmin?

– Aika paljon rauhallisempaahan täällä on. Ihan mukavaa, kun kaikki on lähellä. Tosin fillari pitäisi varmaan ottaa Espoosta mukaan, niin pääsisi eri paikkoihin vielä nopeammin, Jännes hymähti.

MIESTEN YKKÖNEN

SalPa–JJK 3–0 (1–0)

Maalit: 14. Roope Pyyskänen 1–0, 60. Albijon Muzaci 2–0, 62. Roope Pyyskänen 3–0.

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Daniel Kepot, Joonas Meura, Frans Grönlund (v); Walid Abdelali (v, 82. Bamo Ahmadi), Oskari Jakonen (65. Jongtae Yoon), Aleksi Jännes, Mikke Louhela (82. Valtteri Olsbo), Roope Pyyskänen; Elmo Heinonen (21. Albijon Muzaci), Jesse Huhtala (65. Mikael Anttila).

SalPan muut vaihtopelaajat: Samu Volotinen (mv), Pauli Katajamäki.

OHO!

Joonas Meuran muulinpotkussa oli melkoinen lähtönopeus, kun pallo painui hurjalla vauhdilla yli sivurajasta. Ilman hidasteita peliväline olisi törmännyt kenties poliisilaitoksen julkisivuun Perniöntien alamäen jälkeen.

Yleisöä: 547.

SalPan seuraava ottelu: pe 12.5. KäPa–SalPa klo 18.30 Brahen kentällä.

