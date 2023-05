Ykkösen ensimmäinen paikallispeli tiivistyi SalPa-toppari Michael Johnin päähän. Avausjakson lopulla nigerialaistoppari puski kaikkien pelitapahtumien vastaisesti vieraat 0–1-johtoon kulmapotkusta.

Toisella jaksolla nähtiin vielä dramaattisempi tilanne, kun John peitti Joonas Lakkamäen laukauksen naamallaan. Muutaman sekunnin arpomisen jälkeen erotuomari Lassi Siukkola kuitenkin osoitti palloa 11-metriin salolaisten hämmästykseksi. Samalla nousi myös punainen kortti.

– Sanoin tuomarille, että se osui kasvoihini. Tuomari sanoi, että ei, se osui käteen. Näytin hänelle jälkeä, että se osui kasvoihini, John kertoi pukukoppikäytävällä edelleen tuohtuneena ja alahuulessaan ollutta verijälkeä esitellen.

Tv-kuvasta näkyi, että Johnin kädet olivat selän takana vedon osuessa häneen. Alhaji Gero viimeisteli pilkulta 2–1-voittolukemat, eivätkä vieraat päässeet enää alivoimalla tasoittamaan.

SalPalle väärä rangaistuspotkutuomio oli erityisen katkera, koska se oli kärsinyt kyseenalaisista tuomioista myös edellisissä peleissään. Sekä EIF että KäPa pääsivät Salossa iskemään maalit hyvin heppoisten rangaistuspotkujen jälkeen.

– Tämä oli kolmas peli putkeen, kun vastustaja saa ilmaisen rankkarin. En tiedä haluaako joku, että SalPa häviää näitä pelejä. Mikä vitun järki meillä on pelata viikosta toiseen, jos saatana kaveri saa ilmaisia pilkkuja, päävalmentaja Tero Suonperä hämmästeli.

Pelin jälkeen kortti viuhui myös SalPan taustaryhmälle heidän marssiessaan selvittämään asiaa erotuomari Siukkolan kanssa.

– Kun me mentiin näyttämään sitä pelaajan naamaa, niin minä sain punaisen kortin, Suonperä ihmetteli.

– Minäkin sain punaisen, salolaisten mediavastaava Tuukka Kahila huikkasi vierestä.

– Ethän sinä ole edes (kokoonpano)listalla, Suonperä ihmetteli.

– No en olekaan! TPS varmaan saa sakot, kun minä sain punaisen, enkä ole listoilla, Kahila vastasi.

Michael Johnin pään lisäksi kentällä nähtiin toki muitakin merkittäviä asioita. Yksi niistä oli se, että ensimmäistä kertaa koko vuonna TPS pelasi erittäin puoliajan.

Vieraat eivät päässeet edes puolen kentän yli, kun TPS prässäsi pallon pois ja piti paineen salolaisten päässä. Kovin montaa vaarallista maalipaikkaa isännät eivät luoneet, mutta koko kauden aneemisen pelaamisen jälkeen merkit lupasivat hyvää.

– Täytyy sanoa, että olen aika tyytyväinen miten pelasimme pelin läpi. Eka jakso oli niin hyvää futista, ettei tällä kaudella ole pelattu, TPS-luotsi Mika Laurikainen kehui.

Laurikaisen arvioita ei heikentänyt edes se, että täysin yllättäen SalPa iski lisäajalla kulmapotkusta avausmaalin. Jere Koponen jäi jälleen kerran aivan liian pieneksi, kun Johnin pää keikkui huomattavasti TPS-vahdin nyrkkejä korkeammalla.

Toinen puoliaika oli tasaisempi, mutta maalit teki TPS. Ansaitun tasoituksen iski uransa ensimmäisellä sarjamaalilla 22-vuotias Jesper Karlsson . Puolustava keskikenttäpelaaja joutui yrittämään viimeistelyä avopaikasta kahdesti.

– Minulla oli koko maali auki, mutta onnistuin osumaan ainoaan edessä olleeseen pelaajaan. Mutta toinen kerta toden sanoi, hyvin tyytyväinen Karlsson kertasi.

Sen jälkeen nähtiin nopeasti Johnin punainen ja Geron pilkku, jonka SalPa-torjuja Tatu Österlund oli lähellä torjua. Lopussa TPS:llä oli useita paikkoja lisämaaleihin, mutta myös SalPa pystyi alivoimalla aiheuttamaan vaaratilanteita.

Suonperä kehui TPS:n olleen pelillisesti kauden kovin vastustaja, mutta tuomariratkaisut saivat hänen kuppinsa nurin.

– En ole aikaisemmin puhunut näistä mitään, vaan pitänyt turpani kiinni. Mutta jossain kohtaa tämä menee suoraan sanottuna vitutuksen puolelle. Me pyöritetään jonkinlaista budjettia ja tehdään hommaa tosissaan, ja kolmessa pelissä peräkkäin tuomarit ratkovat ottelut.

TPS:n alkukausi on ollut kehno, mikä kuului myös Kupittaan kotidebyytissä. Ensimmäisen puoliajan päätyttyä isäntien kannattajakatsomosta kuului äänekkäitä ja vihaisia Laurikainen ulos -huutoja.

Ja samoja huutoja kaikui stadionilla vielä loppuvihellyksen sinetöityä isäntien voitonkin, joskin selkeästi hiljaisempina.

– Olen valmentanut pitkään ja minua on huudettu ulos sieltä sun täältä. Välillä se onnistuu ja välillä ei. Hyvin harvoin on kyllä voittopelin jälkeen huudettu ulos, Laurikainen kommentoi.

TPS on sarjassa kahdeksantena ja edelleen esimerkiksi kaksi pistettä SalPaa perässä, vaikka turkulaisilla on peli enemmän pelattuna.

– Se, että on vähän pisteitä, niin pitää katsoa metsää puilta. Mistä me lähdetään, milloin meillä on kuten tänään oli eli suunnilleen kaikki pelaajat valittavissa ja millä tavalla ollaan hävitty pelejä, hän luetteli.

Laurikainen sanoo saaneensa aikanaan Pietarsaaressa paljon enemmänkin ulos-huutoja.

– Minä teen työni ja jos se on riittävän hyvää, niin sitten tulee hyviä pelejä. Jos se on huonoa, niin joku varmaan reagoi. Mutta en ole huolissani.

Kirjoittaja: TS/Harri Ahola

TPS–SalPa 2–1 (0–1)

Maalit: 45. Michael John 0­–1, 62. Jesper Karlsson 1–1, 67. Alhaji Gero 2–1 rp.

Ulosajo: 66. John.

SalPan kokoonpano: Tatu Österlund; Joonas Meura (72. Valtteri Olsbo), Michael John, Frans Grönlund; Otto Salmensuu (45. Pauli Katajamäki), Aleksi Jännes (83. Bamo Ahmadi) , Mikael Anttila (45. Mikke Louhela), Daniel Kepot; Oskari Jakonen; Jesse Huhtala, Elmo Heinonen (v.) (63. Albijon Muzaci).

SalPan muut vaihtopelaajat: Halil Bagci (mv), Jonatan Guseff.

Erotuomari: Lassi Siukkola

Yleisöä: 1 987.

OHO!

Täydet minuutit SalPa-urallaan tähän asti pelannut Joonas Meura otettiin vaihtoon 72. minuutilla.

SalPan seuraava ottelu: Suomen cupin 5. kierrosta HooGee–SalPa Matinkylässä keskiviikkona 31.5. kello 18.30.