SalPan ranskalaispelaajan sopimus on purettu – ”Jalkapallo ja elämä on toisinaan tällaista”

SalPan ranskalaispelaajan Walid Abdelalin sopimus on purettu. SalPan mukaan sopimus purettiin pelaajan aloitteesta.

Vahvan talvikauden pelannut Abdelali loukkaantui pian Ykkösen kauden alettua. Tarkemmissa tutkimuksissa hänen sairauslomansa oli noin kolme kuukautta eli todennäköisesti koko loppukauden.

– Walid koki, että on henkisesti helpompaa palata kuntouttamaan itseään Ranskaan, missä hänellä on perhe ja tutut tukiverkostot lähellä. Hänen menettämisensä on tottakai iso isku pelillisesti, mutta jalkapallo ja elämä on toisinaan tällaista, SalPan taustayhtiö Swan Business & Sports Oy:n Tero Karinti kertoi seuran tiedotteessa.

SalPa etsii korvaajaa Abdelalille. Ongelmana on se, että kansallinen siirtoikkuna aukeaa seuraavaksi vasta 13. heinäkuuta. Eli SalPa joutuu odottamaan korvaajan hankintaa yli kuusi viikkoa, ellei esimerkiksi uuden pelaajan edellinen sopimus ole päättynyt ennen 21. huhtikuuta, eikä hän ole pelannut sen jälkeen missään. Toinen vaihtoehto on Veikkausliigassa pelaava yhteistyöseura Inter, josta voi myös siirtyä SalPaan.

”Siirtoikkuna on tottakai kiinni vielä hyvän aikaa, joten sekin osaltaan jarruttaa korvaavan pelaajahankinnan aikataulua. Tottakai katsomme mahdolliset vapaat pelaajat, mutta paniikkia meillä ei ole. Olemmehan käytännössä alkukaudenkin pelanneet pitkälti ilman Walidin arvokasta panosta ja meillä on erinomaisia pelaajia rosterissa. Ringin leveyden ja kierrättämisen kannalta on silti tarpeen saada samaa tasoa oleva pelaaja tilalle”, Karinti jatkaa.

SalPan mukaan ”hankinnan kanssa ollaan harkitsevaisia”.