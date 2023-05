Sami Joensuu tekee musiikkia rohkeasti omalla tyylillään – ”Musiikkiani ei voi mitenkään kategorisoida”

Angelniemeläisen laulaja-lauluntekijän työpäivät alkavat joka aamu kuudelta, kun hän astuu sisälle työhuoneensa ovesta. Kyseessä ei ole mikä tahansa työhuone, vaan kotitalon kellariin rakennettu musiikkistudio. Muusikon työhuoneen seinää koristaa rivi itse rakennettuja kitaroita ja huoneen nurkassa komeilee rumpusetti. Ikkunasta avautuu näkymä pellolle.

Aamu on Sami Joensuulle parasta aikaa työnteolle. Silloin luovuus pääsee valloilleen ja musiikkia syntyy kuin itsestään. Tällä hetkellä työn alla on levyllinen uutta musiikkia, ja uuden albumin on tarkoitus valmistua loppuvuodesta. Noin puolet kappaleista on jo koossa.

Musiikki on kulkenut pian 50 vuotta täyttävän Joensuun matkassa aina lapsesta saakka. Kitaransoiton hän aloitti jo 9-vuotiaana. Ammatikseen hän alkoi tehdä musiikkia parikymmentä vuotta sitten, kun työ urheiluhierojana vaihtui uraan oman intohimon parissa.

– Ei siinä ollut paljon vaihtoehtoja. Kun musiikki vie, niin se vie.

Viimevuodet Joensuu on keskittynyt uraansa sooloartistina ja yhtyeensä Sami Joensuu ja The Crooked Vicars kanssa. Yhtyeen kokoonpanoon kuuluvat lisäksi rumpali Pete Parkkonen, kitaristi Timo Kipahti ja basisti Ahti Raninen. Aiemmin musiikkiurallaan laulaja-lauluntekijä oli Joensuu Riihimäki -yhtyeessä, mutta yhteistyö Kari Riihimäen kanssa yhtyeen parissa tuli päätökseensä vuonna 2018.

Tekeillä oleva albumi on Joensuun soolouran kolmas. Vaikka kyseessä on sooloalbumi, näkyy siinä myös muiden yhtyeen jäsenten kädenjälki. Aiemmin Joensuu on julkaissut albumit The Space Unfolds vuonna 2022 ja Tides vuonna 2019. Näiden lisäksi tuotantoon kuuluu muutama single ja muille artisteille tehtyä musiikkia.

Erityisesti korona-aika antoi sysäyksen uuden musiikin tekemiselle, kun keikkailu loppui lähes kokonaan. Tuolloin valmistui Joensuun toinen sooloalbumi.

– Yhdessä päivässä peruttiin lähes kaikki kesän keikat. Aloin välittömästi tehdä uutta musiikkia.

Joensuu luonnehtii musiikkiaan omaleimaiseksi. Joensuu Riihimäki -yhtyeen aikoihin musiikki oli tyyliltään rootsrockia, mutta nyt kappaleita on vaikeaa laittaa tyylilajin muottiin.

– Vuosien varrella minulle on tullut oma tyyli. Musiikkiani ei voi mitenkään kategorisoida.

Aiheet kappaleisiin löytyvät elävästä elämästä ja ihmisistä ympärillä. Myös maailman tapahtumat ja ajankohtaiset uutisaiheet löytävät usein tiensä sanoituksiin. Inspiraatio musiikin tekemiselle saattaa syntyä vaikkapa aamutelevisiota katsellessa. Tulevan albumin kappaleissa myös sota on läsnä, mutta niissä kuuluu kuitenkin toivo paremmasta. Suosikkia omien kappaleiden joukosta on vaikeaa nimetä.

– Ei omia lapsiaan voi laittaa järjestykseen, Joensuu toteaa.

Musiikin lisäksi Joensuun elämään mahtuu ainakin omien kitarojen rakentelua, golfia ja matkustelua. Suosikkimatkakohteekseen hän mainitsee Pariisin, jossa on tullut käytyä useita kertoja. Musiikin ohella myös maalaaminen on hänelle tärkeä ilmaisun muoto, ja valmiita maalauksia löytyykin Joensuun työhuoneelta koko joukko. Aiheet maalauksille löytyvät usein juuri lomareissuilta.

Tulevaa syntymäpäiväänsä Joensuu ei aio vielä viettää mitenkään. Hän kuitenkin toivoo voivansa kesällä juhlistaa viisikymppisiään esiintymisten merkeissä. Erityisesti elokuista keikkaa Kokkilan Lossinrannassa hän kertoo odottavansa.

50 VUOTTA

Sami Joensuu