Sano se selvemmin

Suomessa on yli 700 000 ihmistä, jotka tarvitsevat selkokieltä, arvioi Selkokeskus. Selkokeskus on osa Kehitysvammaliittoa. Keskuksen tavoite on, että kukaan ei syrjäydy liian vaikean kielen takia ja se kannustaa kaikkia puhumaan ja kirjoittamaan selkokieltä.

Tänään sunnuntaina on kansainvälinen selkokielisyyden päivä.

Syitä selkokielen tarpeeseen on useita. Väestön ikääntymisen seurauksena muistisairaita suomalaisia on entistä enemmän. Samoin kasvaa maahanmuuttajien määrä. Kolmas tunnistettu syy on ehkä huolestuttavin: heikkoja lukijoita on aiempaa enemmän.

Alakoululaisen ei voi vielä olettaa ymmärtävän lukemaansa samalla tavalla kuin erilaisiin teksteihin elämänsä aikana törmänneen aikuisen. Tuore uutinen kansainvälisen Pisr-lukutaitotutkimuksen tuloksista ei kuitenkaan povaa hyvää. Sen mukaan 16 prosentilla neljäsluokkalaisista on heikko tai erittäin heikko lukutaito. Enemmistö suomalaislapsista on edelleen kansainvälisessä vertailussa huippulukijoita.

Mutta missä vaiheessa jo monta vuotta koulussa lukeneen ihmisen heikko lukutaito kääntyy heikosta hyväksi?

Ylen selkokieliset uutiset ovat ehkä tunnetuin selkokielinen tuote. Niissä tärkeimmät uutiset kerrotaan rauhallisesti ja enimmäkseen päälauseita käyttäen. Selkouutisia kuuntelee mielellään, vaikka ei kuuluisikaan niiden kohderyhmään. Uutisen ymmärtäminen ei kaadu ainakaan ilmaisun monimutkaisuuteen.

Kun viranomaiset viestivät suurta yleisöä koskevista asioista, ilmaisun pitäisi oikeastaan aina olla likimain selkokielistä. Viranomaisviestintä on tavallaan yhteiskunnallinen käyttöohje.

Esteettömyyden vaatimus pitää ulottaa myös viestintään. Jos ympäristössä on helppo liikkua näkövammaisena tai pyörätuolilla, siinä on kaikkien helppo liikkua. Yhtä lailla kaikkien on helpompi ymmärtää sanomaa, joka on laadittu niiden ehdoilla, joilla on vaikeuksia hahmottaa polveilevia lauseita ja kiertoilmaisuja.

Virkavalmistelu ja poliittinen päätöksenteko tuottaa kaikilla tasoilla asiakirjoja, joiden sisältö ei aina avaudu helposti. Niiden tyylin voi jättää koneiston sisäiseksi slangiksi ja kääntää yleisölle suunnatut viestit kunnon suomeksi. Sama vaatimuksen voi esittää myös suurella yleisölle suunnattujen tiedotusvälineiden sisällölle.