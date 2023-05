”Se on semmoista tämä urheilu” – maalinteon vaikeus vaivasi Leijonia ja erityisesti joukkueen ykkösketjua, jonka rikkomista Jukka Jalonen panttasi pitkään

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen odotti MM-kisojen puolivälierän kolmanteen erään asti, ennen kuin hän löi pöytään viimeisen korttinsa ja muutti joukkueensa ykkösketjua. Jalonen siirsi Kaapo Kakon Teemu Hartikaisen tilalle Sakari Mannisen ja Mikko Rantasen rinnalle, mutta sekään ei muuttanut pelin lopputulosta.

Kanada voitti 4–1, ja tappion lisäksi Leijonille jäi kysymys, olisiko ykkösketjun tehottomuuteen pitänyt reagoida jo aiemmin.

– No en mä tiedä. Ne ovat valintoja, jotka eivät mulle sen enempää kuulu. Puhuttiin, että se olisi voinut olla ihan hyvä alkujaan, mutta Kassun (Kasperi Kapanen) ja (Antti) Suomelan kanssa toimi ihan hyvin ainakin kaksi viimeistä peliä, joten minusta oli ihan selvä, että sillä lähdetään tähän peliin, Kakko sanoi.

Mikko Rantanen takoi NHL:n runkosarjassa 55 maalia, mutta MM-kisoissa hän ei onnistunut kahdeksassa ottelussa kertaakaan maalinteossa. Maalisyöttöjä Rantaselle kertyi yhdeksän, mikä nosti hänet Suomen turnauksen parhaaksi pistemieheksi. Maalien puuttuminen oli kuitenkin karvas pettymys Rantaselle itselleenkin.

– Taas tullaan siihen tehottomuuteen. Maalipaikkoja oli ja paljon. On vaikea sanoa, mikä siinä oli. Olisi se paremminkin voinut mennä. Joka ketju joutuu katsomaan peiliin, Rantanen sanoi.

Rantasella ei ollut puolivälierän jälkeen selitystä tehottomuudelleen, eikä hänelläkään ollut suoraa kantaa siihen, olisiko ketjuja pitänyt muuttaa jo aiemmin.

– En tiedä, ymmärrän valmennuksen, että luottavat yksilöihin. Paikkoja oli. Ymmärrän, että totta kai kärsivällisyyttä tarvitaan ja kuitenkin kaikki kolme ollaan hyviä pelaajia, että se olisi jossain vaiheessa auennut. Mutta ei se sitten auennut.

”Se on urheilun hienoutta”

Jukka Jalonen perusteli ketjumuutoksen kanssa odottamista Suomen kakkosketjun hyvyydellä. Se tosin näkyi maalipaikkoina, ei maaleina.

– Kun teimme (aiemmin) muutoksen, että Kapanen tuli ketjuun Suomelan ja Kakon kanssa, oli se meidän paras ketju. Tänään toisessa erässä maalintekopaikat 6–0 heille. Ei ollut helppoa rikkoa sitä ketjua, koska se oli meidän paras. Jos sitten löytyisi Rantanen–Kakko-yhteys kolmanteen erään. Luotimme Mannisen ketjuun, joka oli meidän paras siihen asti, kun tuli muutos toiseen ketjuun, Jalonen sanoi.

Maalinteon vaikeus ei vaivannut vain Suomen ykkösketjua, vaan koko joukkuetta ja erityisesti sen ylivoimapelaamista, mutta ykkösketjulta tehoja odotetaan eniten. Hartikainen oli neljällä maalilla Suomen paras maalintekijä MM-turnauksessa ja Manninen toiseksi paras tehoin 3+4. Se oli liian vähän.

– Tehokkuutta ei vain löytynyt. Jossitella voi vaikka koko vuoden, mutta ei se vaikuta tiettyihin maalintekopaikkoihin, keitä seisoo kymmenen metrin päässä. Tontteja oli riittävästi molemmilla ketjuilla, Jalonen sanoi.

Jalonen laski, että Suomi voitti Kanadaa vastaan maalipaikat.

– Olimme aika tehottomia koko ajan. Emme saaneet sellaista hyökkäyspelin tehokkuutta käyntiin, mikä olisi auttanut pelaamista muutenkin.

Ykkösketjun sentteri Sakari Manninen oli sitä mieltä, että Suomi oli pelillisesti parhaimmillaan Kanadaa vastaan. Vain maalit jäivät puuttumaan.

– Ei saatu paikoista sisään. Saatiin se kiekko sinne ja paikkoja, mutta lätkä on semmoista, että joskus tuntuu, ettei mene mikään ja joskus tuntuu, että neljästä laukauksesta jokainen menee sisään. Se on urheilun hienoutta. Se on semmoista tämä urheilu.

Leijonien pelaajat jäivät MM-kiekossa kauas pörssikärjestä

Kisaurakkansa Kanada-tappioon päättäneet Suomen MM-jääkiekkojoukkueen pelaajat eivät hätyytelleet kotiturnauksessaan piste- ja muiden pörssien kärkisijoja.

Pistepörssissä Leijonista korkeimmalla on kahdeksan ottelukierroksen jälkeen sijalla 11 Coloradon NHL-hyökkääjä Mikko Rantanen, jonka saldo koostuu yksinomaan yhdeksästä syöttöpisteestä. Pistepörssiä johtaa Detroit Red Wingsin tshekkihyökkääjä Dominik Kubalik 8+4 merkinnällä.

Turnauksen puolivälieriin päättänyt Kubalik johtaa myös maalipörssiä ennen seitsemän kertaa osunutta Yhdysvaltain Cutter Gauthieria. Suomen Teemu Hartikainen jakaa kymmenennen sijan neljällä maalilla.

Ruotsin Henrik Tömmernesin saldo pistepörssissä on 0+10, millä hän johtaa syöttötilastoa. Rantanen on syöttöpörssissä kolmantena.

Björninen kelpo aloittaja

Maalivahtien tilastossa ykkönen on kisaurakkansa alkulohkoon päättäneen Slovakian Stanislav Skorvanek torjuntaprosentilla 95,37. Mitalipeleissä jatkava Yhdysvaltain Casey DeSmith on toisena torjuntaprosentilla 94,96.

Suomen Emil Larmi on torjuntatilastossa yhdeksäs prosenttiluvuin 91,78.

Aloituksia MM-jäällä on kaapinut kovimmin 68,89 prosentilla Sveitsin Richard Tanner, jonka turnaus päättyi puolivälieriin. Suomalaisista Hannes Björninen on aloitustilastossa neljäntenä 63,54 prosentin lukemilla.

Plus-miinus-tilaston johdossa on Yhdysvaltain puolustaja Nick Perbix, jonka sarakkeessa on lukema +11. Suomalaisista Kasperi Kapanen yltää +8:lla sijalle 14.

Jäähytilaston kärjessä on slovakialaishyökkääjä Libor Hudacek, jolle kertyi seitsemässä ottelussa 33 rangaistusminuuttia. Vähillä jäähyillä selviytyneen Suomen jäähykuninkuuden jakavat Rantanen, Hartikainen ja Joel Armia, jotka kukin kuittasivat turnauksessa neljä rangaistusminuuttia.

Suomi sai vähiten jäähyjä

MM-joukkuetilastoissa hieman yllättäen mitalipeleihin kiilannut Saksa on toistaiseksi turnauksen ykkönen maalinteon tehokkuudessa. Se on osunut maaliin 13,82 prosentin tehoilla. Suomi on tilastossa kuudentena lukemalla 10,86.

Ylivoimapelissä ykkösenä on nipin napin A-sarjapaikkansa uusinut Itävalta prosentein 41,67. Suomi on seitsemäntenä 25 prosentilla.

Alivoimapelissä Suomi on Latvian jälkeen kakkosena, prosenttilukujen ollessa 96 ja 92,86.

Suomelle on tuomittu turnauksessa vähiten jäähyjä, kahdeksassa ottelussa 15 kaksiminuuttista eli yhteensä 30 jäähyminuuttia. Tämä tekee ottelua kohti 3.45 minuuttia.

Sitä vastoin turnauksen toinen järjestäjämaa Latvia on kerännyt kahdeksassa ottelussa yhteensä 83 jäähyminuuttia. Turnausyllättäjän minuuttimäärä on 10.22 ottelua kohti.

Raiko Häyrinen, Reima Rautiainen